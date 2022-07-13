https://crimea.ria.ru/20220713/ukrainskie-vertolety-podzhigayut-polya-pod-khersonom--vlasti-1123825799.html
Украинские вертолеты поджигают поля под Херсоном — власти
Украинские вертолеты поджигают поля под Херсоном — власти - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Украинские вертолеты поджигают поля под Херсоном — власти
Вертолеты ВСУ поджигают поля возле Херсонской области, также Киев не прекращает обстрелы города. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T09:42
2022-07-13T09:42
2022-07-13T10:05
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Вертолеты ВСУ поджигают поля возле Херсонской области, также Киев не прекращает обстрелы города. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.Он также рассказал, что ВСУ в очередной раз попытались обстрелять Херсон, но все ракеты были сбиты."Были прилеты. Пытались обстрелять Херсон. Система ПВО все сбила. Разрушений нет", — заверил Стремоусов.По его словам, всего украинской армией по городу минувшей ночью было осуществлено около шести выстрелов. Все цели сбили в районе села Чернобаевка. Обстрел велся со стороны Николаевской области.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в воскресенье Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска не прекращают ракетных и артиллерийских обстрелов Херсонщины – по вражеским целям над городами работает ПВО.
/20220710/vsu-nakryvayut-kherson-raketami-1123801411.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Украинские вертолеты поджигают поля под Херсоном — власти
Власти Херсонщины сообщили что Украина сжигает поля пшеницы с вертолетов
09:42 13.07.2022 (обновлено: 10:05 13.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Вертолеты ВСУ поджигают поля возле Херсонской области, также Киев не прекращает обстрелы города. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.
"Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим и им все равно. Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины, этот вопрос остается открытым", — сообщил Стремоусов.
Он также рассказал, что ВСУ в очередной раз попытались обстрелять Херсон, но все ракеты были сбиты.
"Были прилеты. Пытались обстрелять Херсон. Система ПВО все сбила. Разрушений нет", — заверил Стремоусов.
По его словам, всего украинской армией по городу минувшей ночью было осуществлено около шести выстрелов. Все цели сбили в районе села Чернобаевка. Обстрел велся со стороны Николаевской области.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в воскресенье Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска не прекращают ракетных и артиллерийских обстрелов Херсонщины
– по вражеским целям над городами работает ПВО.