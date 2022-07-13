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Украинские вертолеты поджигают поля под Херсоном — власти - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Украинские вертолеты поджигают поля под Херсоном — власти
Украинские вертолеты поджигают поля под Херсоном — власти - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Украинские вертолеты поджигают поля под Херсоном — власти
Вертолеты ВСУ поджигают поля возле Херсонской области, также Киев не прекращает обстрелы города. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T09:42
2022-07-13T10:05
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Вертолеты ВСУ поджигают поля возле Херсонской области, также Киев не прекращает обстрелы города. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.Он также рассказал, что ВСУ в очередной раз попытались обстрелять Херсон, но все ракеты были сбиты."Были прилеты. Пытались обстрелять Херсон. Система ПВО все сбила. Разрушений нет", — заверил Стремоусов.По его словам, всего украинской армией по городу минувшей ночью было осуществлено около шести выстрелов. Все цели сбили в районе села Чернобаевка. Обстрел велся со стороны Николаевской области.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в воскресенье Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска не прекращают ракетных и артиллерийских обстрелов Херсонщины – по вражеским целям над городами работает ПВО.
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Украинские вертолеты поджигают поля под Херсоном — власти

Власти Херсонщины сообщили что Украина сжигает поля пшеницы с вертолетов

09:42 13.07.2022 (обновлено: 10:05 13.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПожар в поле
Пожар в поле - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Вертолеты ВСУ поджигают поля возле Херсонской области, также Киев не прекращает обстрелы города. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.
"Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим и им все равно. Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины, этот вопрос остается открытым", — сообщил Стремоусов.
Он также рассказал, что ВСУ в очередной раз попытались обстрелять Херсон, но все ракеты были сбиты.
"Были прилеты. Пытались обстрелять Херсон. Система ПВО все сбила. Разрушений нет", — заверил Стремоусов.
По его словам, всего украинской армией по городу минувшей ночью было осуществлено около шести выстрелов. Все цели сбили в районе села Чернобаевка. Обстрел велся со стороны Николаевской области.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в воскресенье Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска не прекращают ракетных и артиллерийских обстрелов Херсонщины – по вражеским целям над городами работает ПВО.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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ВСУ "накрывают" Херсон ракетами
 
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