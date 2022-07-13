https://crimea.ria.ru/20220713/ukrainskie-vertolety-podzhigayut-polya-pod-khersonom--vlasti-1123825799.html

Украинские вертолеты поджигают поля под Херсоном — власти

Украинские вертолеты поджигают поля под Херсоном — власти - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Украинские вертолеты поджигают поля под Херсоном — власти

Вертолеты ВСУ поджигают поля возле Херсонской области, также Киев не прекращает обстрелы города. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T09:42

2022-07-13T09:42

2022-07-13T10:05

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Вертолеты ВСУ поджигают поля возле Херсонской области, также Киев не прекращает обстрелы города. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.Он также рассказал, что ВСУ в очередной раз попытались обстрелять Херсон, но все ракеты были сбиты."Были прилеты. Пытались обстрелять Херсон. Система ПВО все сбила. Разрушений нет", — заверил Стремоусов.По его словам, всего украинской армией по городу минувшей ночью было осуществлено около шести выстрелов. Все цели сбили в районе села Чернобаевка. Обстрел велся со стороны Николаевской области.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в воскресенье Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска не прекращают ракетных и артиллерийских обстрелов Херсонщины – по вражеским целям над городами работает ПВО.

/20220710/vsu-nakryvayut-kherson-raketami-1123801411.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)