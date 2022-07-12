https://crimea.ria.ru/20220712/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-12-iyulya-1123824079.html

Главные события и заявления дня: 12 июля

Главные события и заявления дня: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Главные события и заявления дня: 12 июля

В Сирии ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ*. Белоруссия начала военные учения на юге страны. Ракетный удар по Новой Каховке сделан по приказу Зеленского. ВСУ... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T21:41

2022-07-12T21:41

2022-07-12T21:41

главное за день

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122918340_0:104:3456:2048_1920x0_80_0_0_00f3cd7b2fa9699186188fe7d8e9bdbc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Сирии ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ*. Белоруссия начала военные учения на юге страны. Ракетный удар по Новой Каховке сделан по приказу Зеленского. ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре. В России выявили первый случай заражения оспой обезьян. В Крыму отменили коронавирусные ограничения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Сирии ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ* Одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* ликвидировали в Сирии военные США. Об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил. Отмечается, что атака на двух высокопоставленных активистов ИГ* была осуществлена с помощью беспилотника.По данным Пентагона, он курировал деятельность группировки в Сирии, а также активно развивал подразделения организации за ее пределами и был одним из четырех главарей ИГ* в мире.Белоруссия начала военные учения на юге страны Белоруссия начала командно-штабное учение с территориальными войсками Гомельской области на юге страны. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.В ведомстве также уточнили цель учений.Ракетный удар по Новой Каховке сделан по приказу Зеленского Удар по Новой Каховке, нанесенный ВСУ в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, был сделан по приказу лично президента Украины Владимира Зеленского.Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.Он также рассказал об убитых и пропавших без вести в результате обстрела мирных гражданах.ВСУ ударили по жилым домам в Энергодаре дроном-камикадзе Беспилотник ВСУ атаковал жилой район Энергодара в Запорожской области, информация о жертвах и разрушениях уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации города.В России выявили первый случай заражения оспой обезьянПервый завозной случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью В ведомстве также оценили риски распространения болезни в стране и об угрозах жизни пациентов с таким заболеванием.В Крыму отменили коронавирусные ограничения Глава РК Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, которыми отменил ряд введенных ранее из-за пандемии ограничений.Социальную дистанцию и режим изоляции до получения результатов тестов на COVID-19 теперь соблюдать не нужно. Нет запретов и на проведение массовых мероприятий, в том числе общественных, деловых, спортивных, культурных и развлекательных.Есть и еще некоторые послабления.* Запрещенная в России террористическая организация

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости