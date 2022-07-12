Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия проводит учение на юге страны - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220712/belorussiya-provodit-uchenie-na-yuge-strany-1123816563.html
Белоруссия проводит учение на юге страны
Белоруссия проводит учение на юге страны - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Белоруссия проводит учение на юге страны
Белоруссия начала командно-штабное учение с территориальными войсками Гомельской области на юге республики, в ходе которых военнослужащие отработают охрану и... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T10:15
2022-07-12T10:15
белоруссия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/02/1121610153_0:34:3521:2015_1920x0_80_0_0_5c0bd7264f76de2a3cd9f7e3c90eda9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Белоруссия начала командно-штабное учение с территориальными войсками Гомельской области на юге республики, в ходе которых военнослужащие отработают охрану и оборону объекта, а также службу на КПП. Об этом сообщает министерство обороны страны."С 12 по 14 июля под руководством заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района", - говорится в сообщении.Цель учения – оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны.Ранее президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры обсудили двусторонние отношения и вопросы обеспечения обороны и безопасности обеих стран.
/20220711/spetsoperatsiya-i-kaliningradskiy-tranzit-o-chem-govorili-putin-i-lukashenko-1123810614.html
/20220702/lukashenko-prigrozil-protivnikam-minska-polonezami-1123730518.html
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/02/1121610153_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_7c5a09cb915cd9ef1c5ae5fa3f66f26d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, новости
Белоруссия проводит учение на юге страны

Минобороны: Белоруссия проводит командно-штабное учение на юге страны

10:15 12.07.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоенные учения в Белоруссии
Военные учения в Белоруссии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Белоруссия начала командно-штабное учение с территориальными войсками Гомельской области на юге республики, в ходе которых военнослужащие отработают охрану и оборону объекта, а также службу на КПП. Об этом сообщает министерство обороны страны.
"С 12 по 14 июля под руководством заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
11 июля, 13:36
Спецоперация и калининградский транзит: о чем говорили Путин и Лукашенко
Цель учения – оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны.
"В ходе учения отработаются … охрана и оборона объекта территориальной обороны и несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения", - уточняется в сообщении.
Президент Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 20:02
Лукашенко пригрозил противникам Минска "Полонезами"
Ранее президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры обсудили двусторонние отношения и вопросы обеспечения обороны и безопасности обеих стран.
 
БелоруссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:24Студенты ЛДНР будут развивать регионы с помощью полученных в Крыму знаний
17:55Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
17:46В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера
17:44Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму
17:35В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
17:29В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
17:18Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
17:13Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
17:08Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране
16:45Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
16:35В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
16:26Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*
16:11В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"
15:54КНДР признала Донецкую Народную Республику — Пушилин
15:21Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов
15:01В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей
14:38Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке
14:18Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022
14:07Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму
13:25Крымчанин получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком
Лента новостейМолния