https://crimea.ria.ru/20220712/belorussiya-provodit-uchenie-na-yuge-strany-1123816563.html

Белоруссия проводит учение на юге страны

Белоруссия проводит учение на юге страны - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Белоруссия проводит учение на юге страны

Белоруссия начала командно-штабное учение с территориальными войсками Гомельской области на юге республики, в ходе которых военнослужащие отработают охрану и... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T10:15

2022-07-12T10:15

2022-07-12T10:15

белоруссия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Белоруссия начала командно-штабное учение с территориальными войсками Гомельской области на юге республики, в ходе которых военнослужащие отработают охрану и оборону объекта, а также службу на КПП. Об этом сообщает министерство обороны страны."С 12 по 14 июля под руководством заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района", - говорится в сообщении.Цель учения – оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны.Ранее президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры обсудили двусторонние отношения и вопросы обеспечения обороны и безопасности обеих стран.

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белоруссия, новости