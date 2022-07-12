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Атака на Энергодар: дрон-камикадзе ударил по жилым домам - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Атака на Энергодар: дрон-камикадзе ударил по жилым домам
Атака на Энергодар: дрон-камикадзе ударил по жилым домам - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Атака на Энергодар: дрон-камикадзе ударил по жилым домам
Беспилотник ВСУ атаковал жилой район Энергодара в Запорожской области, информация о жертвах и разрушениях уточняется. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T15:11
2022-07-12T15:11
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал жилой район Энергодара в Запорожской области, информация о жертвах и разрушениях уточняется. Об этом со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации города сообщает РИА Новости.Уточняется, что еще один украинский беспилотник, направленный на Энергодар, удалось уничтожить силами ПВО.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Главная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В ходе операции российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Оба региона объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.
/20220712/ekspert-ne-isklyuchil-beyrutskogo-stsenariya-v-udare-po-novoy-kakhovke-1123819668.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Атака на Энергодар: дрон-камикадзе ударил по жилым домам

ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре

15:11 12.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль и поврежденное административное здание у Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Сгоревший автомобиль и поврежденное административное здание у Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал жилой район Энергодара в Запорожской области, информация о жертвах и разрушениях уточняется. Об этом со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации города сообщает РИА Новости.
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"В 14:20 (совпадает с мск) ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодар", — говорится в сообщении.
Уточняется, что еще один украинский беспилотник, направленный на Энергодар, удалось уничтожить силами ПВО.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Главная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В ходе операции российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Оба региона объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.
 
Запорожская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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