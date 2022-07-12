https://crimea.ria.ru/20220712/v-krymu-otmeneny-ogranicheniya-po-covid-19-1123816240.html
В Крыму отменены ограничения по COVID-19
В Крыму отменены ограничения по COVID-19 - РИА Новости Крым, 12.07.2022
В Крыму отменены ограничения по COVID-19
Глава республики Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которым отменен ряд введенных из-за пандемии ограничений. РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T10:05
2022-07-12T10:05
2022-07-12T10:08
крым
сергей аксенов
коронавирус в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349577_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_87864dc3d29e5168f733a2f205a7278d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которым отменен ряд введенных из-за пандемии ограничений.Так, социальную дистанцию и режим изоляции до получения результатов тестов на COVID-19 больше соблюдать не нужно. Снят запрет и на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных. Однако уточняется, что для их проведения необходимо обеспечить соблюдение ряда профилактических и противоэпидемических мер.Кроме того, снято требование обеспечивать дальнейшее функционирование обсерваторов для наблюдения за лицами, контактировавшими с зараженными COVID-19. Отменен усиленный режим текущей дезинфекции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей.Ряд пунктов указа изложен в новой редакции. В частности, индивидуальные предприниматели и руководители предприятий курортно-туристской и транспортной сферы, объектов общепита и розничной торговли, АЗС обязаны обеспечить уровень вакцинации и ревакцинации персонала против коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 80%.
/20220712/zabolevaemost-covid-19-mozhet-vyrasti--virusolog-1123816053.html
/20220712/v-rossii-vyyavlen-pervyy-sluchay-ospy-obezyan-1123816151.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349577_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_92e819c5a7d6486ff3bd5b330869e759.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, коронавирус в крыму
В Крыму отменены ограничения по COVID-19
Глава Крыма Аксенов отменил ряд ограничений по COVID-19
10:05 12.07.2022 (обновлено: 10:08 12.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которым отменен ряд введенных из-за пандемии ограничений.
Так, социальную дистанцию и режим изоляции до получения результатов тестов на COVID-19 больше соблюдать не нужно. Снят запрет и на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных. Однако уточняется, что для их проведения необходимо обеспечить соблюдение ряда профилактических и противоэпидемических мер.
Кроме того, снято требование обеспечивать дальнейшее функционирование обсерваторов для наблюдения за лицами, контактировавшими с зараженными COVID-19. Отменен усиленный режим текущей дезинфекции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей.
Ряд пунктов указа изложен в новой редакции. В частности, индивидуальные предприниматели и руководители предприятий курортно-туристской и транспортной сферы, объектов общепита и розничной торговли, АЗС обязаны обеспечить уровень вакцинации и ревакцинации персонала против коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 80%.