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В Крыму отменены ограничения по COVID-19 - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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В Крыму отменены ограничения по COVID-19
В Крыму отменены ограничения по COVID-19 - РИА Новости Крым, 12.07.2022
В Крыму отменены ограничения по COVID-19
Глава республики Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которым отменен ряд введенных из-за пандемии ограничений. РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T10:05
2022-07-12T10:08
крым
сергей аксенов
коронавирус в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которым отменен ряд введенных из-за пандемии ограничений.Так, социальную дистанцию и режим изоляции до получения результатов тестов на COVID-19 больше соблюдать не нужно. Снят запрет и на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных. Однако уточняется, что для их проведения необходимо обеспечить соблюдение ряда профилактических и противоэпидемических мер.Кроме того, снято требование обеспечивать дальнейшее функционирование обсерваторов для наблюдения за лицами, контактировавшими с зараженными COVID-19. Отменен усиленный режим текущей дезинфекции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей.Ряд пунктов указа изложен в новой редакции. В частности, индивидуальные предприниматели и руководители предприятий курортно-туристской и транспортной сферы, объектов общепита и розничной торговли, АЗС обязаны обеспечить уровень вакцинации и ревакцинации персонала против коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 80%.
/20220712/zabolevaemost-covid-19-mozhet-vyrasti--virusolog-1123816053.html
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крым, сергей аксенов, коронавирус в крыму
В Крыму отменены ограничения по COVID-19

Глава Крыма Аксенов отменил ряд ограничений по COVID-19

10:05 12.07.2022 (обновлено: 10:08 12.07.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которым отменен ряд введенных из-за пандемии ограничений.
Так, социальную дистанцию и режим изоляции до получения результатов тестов на COVID-19 больше соблюдать не нужно. Снят запрет и на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных. Однако уточняется, что для их проведения необходимо обеспечить соблюдение ряда профилактических и противоэпидемических мер.
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Кроме того, снято требование обеспечивать дальнейшее функционирование обсерваторов для наблюдения за лицами, контактировавшими с зараженными COVID-19. Отменен усиленный режим текущей дезинфекции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей.
Ряд пунктов указа изложен в новой редакции. В частности, индивидуальные предприниматели и руководители предприятий курортно-туристской и транспортной сферы, объектов общепита и розничной торговли, АЗС обязаны обеспечить уровень вакцинации и ревакцинации персонала против коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 80%.
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