https://crimea.ria.ru/20220712/v-krymu-otmeneny-ogranicheniya-po-covid-19-1123816240.html

В Крыму отменены ограничения по COVID-19

В Крыму отменены ограничения по COVID-19 - РИА Новости Крым, 12.07.2022

В Крыму отменены ограничения по COVID-19

Глава республики Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которым отменен ряд введенных из-за пандемии ограничений. РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T10:05

2022-07-12T10:05

2022-07-12T10:08

крым

сергей аксенов

коронавирус в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которым отменен ряд введенных из-за пандемии ограничений.Так, социальную дистанцию и режим изоляции до получения результатов тестов на COVID-19 больше соблюдать не нужно. Снят запрет и на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных. Однако уточняется, что для их проведения необходимо обеспечить соблюдение ряда профилактических и противоэпидемических мер.Кроме того, снято требование обеспечивать дальнейшее функционирование обсерваторов для наблюдения за лицами, контактировавшими с зараженными COVID-19. Отменен усиленный режим текущей дезинфекции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей.Ряд пунктов указа изложен в новой редакции. В частности, индивидуальные предприниматели и руководители предприятий курортно-туристской и транспортной сферы, объектов общепита и розничной торговли, АЗС обязаны обеспечить уровень вакцинации и ревакцинации персонала против коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 80%.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, коронавирус в крыму