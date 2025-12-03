Рейтинг@Mail.ru
Режим тишины по украинским переговорам и "Елка желаний" в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Режим тишины по украинским переговорам и "Елка желаний" в Крыму: главное
Режим тишины по украинским переговорам и "Елка желаний" в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Режим тишины по украинским переговорам и "Елка желаний" в Крыму: главное
Ассоциация гостевых домов создана в Крыму. Графики подачи воды вводят в Алуште. Еврокомиссия предложила выделить Украине 165 миллиардов евро из замороженных... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T22:33
2025-12-03T22:33
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Кремле будут придерживаться режима тишины по украинским переговорам. Акция "Елка желаний" стартовала в РИА Новости Крым в Симферополе. Ассоциация гостевых домов создана в Крыму. Графики подачи воды вводят в Алуште. Еврокомиссия предложила выделить Украине 165 миллиардов евро из замороженных активов России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режиму тишины по украинским переговорамРоссия будет придерживаться режима тишины в вопросе украинского урегулирования, поскольку чем в большей тишине будут вестись переговоры, тем выше будет их продуктивность. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков."Вот этого принципа (тишины – ред.) мы будем придерживаться и надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа", – сказал Песков.Россия и США стали еще ближе к урегулированию конфликта на Украине, но компромиссный вариант решения вопроса пока не найден из-за сокращения "мирного плана Трампа" с учетом европейских инициатив. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев."Елка желаний" в РИА Новости КрымСайт РИА Новости Крым запускает традиционную акцию "Елка желаний", благодаря которой осуществляются самые заветные мечты детей из крымских интернатов.В прошлом году осуществились мечты 20 воспитанников Лозовского интерната. Они побывали в настоящем вертолете, покатались на поезде, научились фокусам и ярко провели время. В этом году РИА Новости Крым поможет осуществить желания воспитанникам Евпаторийской санаторной школы-интерната.Ассоциация гостевых домов создана в КрымуВ Крыму создали Ассоциацию гостевых домов. На сегодняшний день она собрала уже порядка ста владельцев небольших объектов размещения. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов региона."Ассоциация основана с целью объединения владельцев гостевых домов для решения общих задач и защиты интересов бизнеса, в частности, помощи для прохождения легализации. Кроме того, планируется проведение семинаров, вебинаров и мастер-классов о лучших практиках ведения бизнеса, эффективном управлении и инновационных подходах в сфере обслуживания", – рассказали в министерстве.В Алуште вводят графики подачи водыПотребителей Алушты с начала следующей недели переведут на графики подачи воды из-за низкого запаса в Изобильненском водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Вода Крыма"."С 8 декабря в связи с недостаточным запасом воды в Изобильненском водохранилище для обеспечения круглосуточного водоснабжения гарантированная подача воды будет осуществляться по утвержденному графику", – сказано в сообщении.ЕК хочет выделить Украине 165 млрд евро из замороженных активов РФЕврокомиссия внесла предложение о предоставлении Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов."Европейская комиссия официально предложила в среду... кредит в размере 165 миллиардов евро для Украины с использованием денежной стоимости российских государственных активов, замороженных в Брюсселе", – сказано в публикации.В ЕС обсуждают выделение средств в виде кредита, который Украина должна будет вернуть после завершения конфликта при условии выплаты ей Россией "материального ущерба". В МИД РФ такие инициативы ЕС ранее называли оторванными от реальности и указывали, что Брюссель фактически занимается присвоением российских активов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
22:33 03.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Кремле будут придерживаться режима тишины по украинским переговорам. Акция "Елка желаний" стартовала в РИА Новости Крым в Симферополе. Ассоциация гостевых домов создана в Крыму. Графики подачи воды вводят в Алуште. Еврокомиссия предложила выделить Украине 165 миллиардов евро из замороженных активов России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Режиму тишины по украинским переговорам

Россия будет придерживаться режима тишины в вопросе украинского урегулирования, поскольку чем в большей тишине будут вестись переговоры, тем выше будет их продуктивность. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Вот этого принципа (тишины – ред.) мы будем придерживаться и надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа", – сказал Песков.
Россия и США стали еще ближе к урегулированию конфликта на Украине, но компромиссный вариант решения вопроса пока не найден из-за сокращения "мирного плана Трампа" с учетом европейских инициатив. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"Елка желаний" в РИА Новости Крым

Сайт РИА Новости Крым запускает традиционную акцию "Елка желаний", благодаря которой осуществляются самые заветные мечты детей из крымских интернатов.
В прошлом году осуществились мечты 20 воспитанников Лозовского интерната. Они побывали в настоящем вертолете, покатались на поезде, научились фокусам и ярко провели время. В этом году РИА Новости Крым поможет осуществить желания воспитанникам Евпаторийской санаторной школы-интерната.
Ассоциация гостевых домов создана в Крыму

В Крыму создали Ассоциацию гостевых домов. На сегодняшний день она собрала уже порядка ста владельцев небольших объектов размещения. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов региона.
"Ассоциация основана с целью объединения владельцев гостевых домов для решения общих задач и защиты интересов бизнеса, в частности, помощи для прохождения легализации. Кроме того, планируется проведение семинаров, вебинаров и мастер-классов о лучших практиках ведения бизнеса, эффективном управлении и инновационных подходах в сфере обслуживания", – рассказали в министерстве.
В Алуште вводят графики подачи воды

Потребителей Алушты с начала следующей недели переведут на графики подачи воды из-за низкого запаса в Изобильненском водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Вода Крыма".
"С 8 декабря в связи с недостаточным запасом воды в Изобильненском водохранилище для обеспечения круглосуточного водоснабжения гарантированная подача воды будет осуществляться по утвержденному графику", – сказано в сообщении.
ЕК хочет выделить Украине 165 млрд евро из замороженных активов РФ

Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов.
"Европейская комиссия официально предложила в среду... кредит в размере 165 миллиардов евро для Украины с использованием денежной стоимости российских государственных активов, замороженных в Брюсселе", – сказано в публикации.
В ЕС обсуждают выделение средств в виде кредита, который Украина должна будет вернуть после завершения конфликта при условии выплаты ей Россией "материального ущерба". В МИД РФ такие инициативы ЕС ранее называли оторванными от реальности и указывали, что Брюссель фактически занимается присвоением российских активов.
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
