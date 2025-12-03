Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали к режиму тишины по украинским переговорам
В Кремле призвали к режиму тишины по украинским переговорам
В Кремле призвали к режиму тишины по украинским переговорам - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Кремле призвали к режиму тишины по украинским переговорам
Россия будет придерживаться режима тишины в вопросе украинского урегулирования, поскольку чем в большей тишине будут вестись переговоры, тем выше будет их... РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Россия будет придерживаться режима тишины в вопросе украинского урегулирования, поскольку чем в большей тишине будут вестись переговоры, тем выше будет их продуктивность. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Представитель Кремля уточнил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом не отвергал мирный план США по Украине, часть пунктов были отмечены как неприемлемые, но поиск компромиссов продолжается. "Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса", – сказал Песков.Он констатировал, что Москва и Вашингтон сейчас ведут работу на экспертном уровне, ее результаты должны стать основой для контактов на высшем уровне.Россия высоко ценит политическую волю президента США Дональд Трампа по мирному урегулированию ситуации на Украине и готова к необходимому числу встреч с его администрацией. При необходимости есть возможность оперативно организовать телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой, отметил Песков, а также напомнил, почему европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине.Президент России Владимир Путин накануне вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер. Встреча была конструктивной. Стороны обсудили суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден, сообщал по итогам помощник президента России Юрий Ушаков.
В Кремле призвали к режиму тишины по украинским переговорам

Россия будет придерживаться принципа тишины по украинским переговорам – Песков

13:23 03.12.2025 (обновлено: 13:26 03.12.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Россия будет придерживаться режима тишины в вопросе украинского урегулирования, поскольку чем в большей тишине будут вестись переговоры, тем выше будет их продуктивность. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Вот этого принципа (тишины – ред.) мы будем придерживаться и надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа", – сказал он.
Представитель Кремля уточнил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом не отвергал мирный план США по Украине, часть пунктов были отмечены как неприемлемые, но поиск компромиссов продолжается.
"Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса", – сказал Песков.
Он констатировал, что Москва и Вашингтон сейчас ведут работу на экспертном уровне, ее результаты должны стать основой для контактов на высшем уровне.
Россия высоко ценит политическую волю президента США Дональд Трампа по мирному урегулированию ситуации на Украине и готова к необходимому числу встреч с его администрацией. При необходимости есть возможность оперативно организовать телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой, отметил Песков, а также напомнил, почему европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине.
"Президент отметил, что европейцы не участвуют в процессе, потому что они по-прежнему одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России. Они продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом неправы", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин накануне вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.
Встреча была конструктивной. Стороны обсудили суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден, сообщал по итогам помощник президента России Юрий Ушаков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стадия принятия: украинцев начали готовить к признанию поражения
Готовы прямо сейчас: Путин ответил Европе на заявления о войне с Россией
Трамп сделал заявление о переговорах по Украине
 
