В Крыму создана Ассоциация гостевых домов – для чего это нужно

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму создали Ассоциацию гостевых домов. На сегодняшний день она собрала уже порядка ста владельцев небольших объектов размещения. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов региона.Как рассказала в комментарии РИА Новости Крым председатель Ассоциации гостевых домов Александра Портнова, основной целью организации является поддержка владельцев и развитие этого бизнеса в Крыму. По ее словам, на сегодняшний день в партнерских отношениях с ассоциацией находятся почти 100 гостевых домов, и с каждым днем это число увеличивается."В Крыму есть большой пласт владельцев, которые хотят работать в легальном правовом поле. Радует, что люди стремятся легализоваться, они не безразличны, не сидят по домам со своими проблемами, а хотят узнать, как их устранить, чтобы работать легально. Важно поддержать собственников", - сказала она.Одной из главных проблем, которую удалось решить сообща собственникам гостевых домов и профильным ведомствам, стало устранение "ошибки разночтения ВРИ (вид разрешенного использования) земельных участков". На сегодняшний день процедура классификации гостевого дома ускорилась и занимает порядка получаса при отсутствии ошибок, добавила Портнова."Кроме того, частая ошибка, с которой сталкиваются собственники, это отсутствие СНИЛС в выписке ЕГРН на земельный участок или здание. Мы решаем эту проблему путем подачи заявления на Госуслугах или обращения в МФЦ. По срокам процедура занимает около недели", - добавила она.На сегодняшний день ассоциация продолжает прием обращений от собственников, желающих работать в правовом поле. Специалисты детально изучают документацию, предлагают различные приемлемые варианты. А также направляют обращения в профильные ведомства для содействия.Также она обратила внимание, что благодаря легализации и получению уникального ID-номера, у владельцев гостевых домов появилась возможность заявить о себе, подключиться к онлайн-площадкам бронирования, наладить работу с туроператорами, что раньше было невозможно. Кроме того, есть вариант выбрать систему налогообложения - можно быть плательщиком НДФЛ, стать самозанятым или зарегистрировать ИП."Многие владельцы и раньше работали как самозанятые или индивидуальные предприниматели, имея вид деятельности "сдача в найм меблированных комнат", но в предоставлении гостиничных услуг имели ограничения", - уточнила эксперт.Для туриста также есть неоспоримые плюсы от легализации гостевых домов – теперь все эти объекты находятся в едином реестре.В республике продолжается активная работа по включению гостевых домов в реестр Росаккредитации.Ранее председатель межрегиональной общественной организации "Ассоциация малых отелей Крыма", отельер Наталия Стамбульникова и предприниматель, налоговый консультант, специалист по недвижимости Вячеслав Тертус рассказали в комментарии РИА Новости Крым, что новый закон о гостевых домах в Крыму - это отличная возможность выйти из тени, и уважающий себя бизнес согласится играть по новым правилам.Министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для "выхода из тени", отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым может вырасти до 7 млн человек по итогам годаВ Севастополе приняли закон о легализации гостевых домовНа 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма

