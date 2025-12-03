Рейтинг@Mail.ru
Что показала встреча Путина и Уиткоффа в Москве – мнение
https://crimea.ria.ru/20251203/chto-pokazala-vstrecha-putina-i-uitkoffa-v-moskve--mnenie-1151377584.html
Что показала встреча Путина и Уиткоффа в Москве – мнение
Что показала встреча Путина и Уиткоффа в Москве – мнение - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Что показала встреча Путина и Уиткоффа в Москве – мнение
Россия и США стали еще ближе к урегулированию конфликта на Украине, но компромиссный вариант решения вопроса пока не найден из-за сокращения "мирного плана... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T13:53
2025-12-03T14:10
радио "спутник в крыму"
александр гусев
мнения
политика
переговоры
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин (политик)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151377970_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c85c03b3e5b0abf5e1e657cc270a51cd.jpg.webp
Александр Гусев - о том, что показала встреча Путина и Уиткоффа в Москве
Александр Гусев - о том, что показала встреча Путина и Уиткоффа в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Россия и США стали еще ближе к урегулированию конфликта на Украине, но компромиссный вариант решения вопроса пока не найден из-за сокращения "мирного плана Трампа" с учетом европейских инициатив. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По его словам, минувшая встреча российского лидера с представителями президента Америки в Москве "готовилась долго и трудно и действительно была очень знаковой"."Конечно, эта ночь была очень важной с точки зрения определенных договоренностей, прежде всего между Россией и Соединенными Штатами в урегулировании украинского конфликта", – сказал Гусев.Тем не менее, достичь качественно значимых договоренностей сторонам пока не удалось, в связи с тем, что ряд вопросов, принципиально важных для России, не были учтены США в предлагаемом плане мирного урегулирования, считает эксперт."Конечно, обсуждался план, который теперь официально уже представила американская сторона и который 21 ноября был опубликован некоторыми американскими изданиями... Шесть пунктов были выброшены Соединенными Штатами. Произошло сокращение 28 пунктов до 22. И, конечно, все они обсуждались на встрече в Кремле", – отметил Гусев.В частности, были убраны пункты, касающиеся разморозки российских активов, численности ВСУ и вступления Украины в НАТО, без решения которых невозможно говорить о долгосрочном мире, а именно этого добивается Россия, подчеркнул политолог.Кроме того, как ранее заявлял спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, в представленном плане первым пунктом значится вопрос о прекращении огня, напомнил политолог, то есть речь идет не о готовности к длительному мирному урегулированию конфликта."Можем мы с этим согласиться? Нет, конечно", – заметил Гусев.При этом территориальные вопросы остаются предметом дискуссии, а значит, о близости к компромиссу, по его словам, говорить пока рано.Несмотря на это, представленный России план американской администрации "очень важен", считает он. И после встречи Путина и Уиткоффа 2 декабря обе стороны стали еще ближе к урегулированию конфликта на Украине, уверен Гусев."Когда процесс мирного урегулирования завершится – пока этот вопрос остается открытым. Но переговоры идут, и встреча спецпосланника Трампа и Владимира Путина – это продолжение", – сказал он.Говорить же о компромиссе и завершении украинского кризиса, по мнению Гусева, можно будет лишь после очередной встречи двух президентов – России и США."Будет ли эта встреча в Анкоридже, Будапеште, Стамбуле, Вашингтоне, а может быть, и в Москве – в принципе, неважно. Но вот там можно будет поставить точку в переговорном вопросе и в переговорном процессе, касающемся украинского кризиса", – заключил эксперт.О чем шла речь на встрече президента и представителей США в Москве, ранее официально высказался помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что переговоры были конструктивными и продолжаются.Некоторые эксперты полагают, что итоги минувших переговоров были предсказуемы, анализируя события последних дней. В частности, это визит президента РФ, Верховного главнокомандующего Владимира Путина на один из пунктов управления Объединенной группировки войск 1 декабря, где было объявлено об освобождении еще нескольких населенных пунктах и дальнейшем продвижении ВС РФ. Также знаковыми в день встречи с Уиткоффом были заявления российского лидера на форуме "Россия зовет" о том, что вмешательство Европы, которая хочет войны, мешает российско-американскому переговорному треку.
александр гусев, мнения, политика, переговоры, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин (политик)
Что показала встреча Путина и Уиткоффа в Москве – мнение

Россия и США все еще далеки от компромиссного соглашения по Украине - политолог

13:53 03.12.2025 (обновлено: 14:10 03.12.2025)
 
© AP Photo Gavriil GrigorovПрезидент России Владимир Путин и специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф
Президент России Владимир Путин и специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo Gavriil Grigorov
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Россия и США стали еще ближе к урегулированию конфликта на Украине, но компромиссный вариант решения вопроса пока не найден из-за сокращения "мирного плана Трампа" с учетом европейских инициатив. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Александр Гусев - о том, что показала встреча Путина и Уиткоффа в Москве
13:53
По его словам, минувшая встреча российского лидера с представителями президента Америки в Москве "готовилась долго и трудно и действительно была очень знаковой".
"Конечно, эта ночь была очень важной с точки зрения определенных договоренностей, прежде всего между Россией и Соединенными Штатами в урегулировании украинского конфликта", – сказал Гусев.
Трамп сделал заявление о доработке мирного плана США по Украине
Тем не менее, достичь качественно значимых договоренностей сторонам пока не удалось, в связи с тем, что ряд вопросов, принципиально важных для России, не были учтены США в предлагаемом плане мирного урегулирования, считает эксперт.
"Конечно, обсуждался план, который теперь официально уже представила американская сторона и который 21 ноября был опубликован некоторыми американскими изданиями... Шесть пунктов были выброшены Соединенными Штатами. Произошло сокращение 28 пунктов до 22. И, конечно, все они обсуждались на встрече в Кремле", – отметил Гусев.
В частности, были убраны пункты, касающиеся разморозки российских активов, численности ВСУ и вступления Украины в НАТО, без решения которых невозможно говорить о долгосрочном мире, а именно этого добивается Россия, подчеркнул политолог.
"Здесь не может быть двойного толкования: только мир на прочной основе, исходя из национальных интересов России. Никто не отменял задачи, поставленные Верховным главнокомандующим Российской Федерации Владимиром Путиным: демилитаризация, денацификация Украины", – подчеркнул Гусев.
Кроме того, как ранее заявлял спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, в представленном плане первым пунктом значится вопрос о прекращении огня, напомнил политолог, то есть речь идет не о готовности к длительному мирному урегулированию конфликта.
"Можем мы с этим согласиться? Нет, конечно", – заметил Гусев.
При этом территориальные вопросы остаются предметом дискуссии, а значит, о близости к компромиссу, по его словам, говорить пока рано.
"Вопросы территориальные, безусловно, остались. По Крыму, Донбассу и Новороссии. И конечно, все эти пункты являются основными, – добавил он. – А что тогда обсуждать, если нет ограничений вооруженных сил Украины, территориальные вопросы не решаются и вопрос о вступлении Украины в НАТО остается открытым. Извините, уважаемые партнеры, но давайте будем подходить конструктивно. Вот эти все вопросы, безусловно, и нашли отражение (на переговорах – ред.)".
Несмотря на это, представленный России план американской администрации "очень важен", считает он. И после встречи Путина и Уиткоффа 2 декабря обе стороны стали еще ближе к урегулированию конфликта на Украине, уверен Гусев.
"Когда процесс мирного урегулирования завершится – пока этот вопрос остается открытым. Но переговоры идут, и встреча спецпосланника Трампа и Владимира Путина – это продолжение", – сказал он.
Говорить же о компромиссе и завершении украинского кризиса, по мнению Гусева, можно будет лишь после очередной встречи двух президентов – России и США.
"Будет ли эта встреча в Анкоридже, Будапеште, Стамбуле, Вашингтоне, а может быть, и в Москве – в принципе, неважно. Но вот там можно будет поставить точку в переговорном вопросе и в переговорном процессе, касающемся украинского кризиса", – заключил эксперт.
О чем шла речь на встрече президента и представителей США в Москве, ранее официально высказался помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что переговоры были конструктивными и продолжаются.
Некоторые эксперты полагают, что итоги минувших переговоров были предсказуемы, анализируя события последних дней. В частности, это визит президента РФ, Верховного главнокомандующего Владимира Путина на один из пунктов управления Объединенной группировки войск 1 декабря, где было объявлено об освобождении еще нескольких населенных пунктах и дальнейшем продвижении ВС РФ. Также знаковыми в день встречи с Уиткоффом были заявления российского лидера на форуме "Россия зовет" о том, что вмешательство Европы, которая хочет войны, мешает российско-американскому переговорному треку.
