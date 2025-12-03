https://crimea.ria.ru/20251203/chto-pokazala-vstrecha-putina-i-uitkoffa-v-moskve--mnenie-1151377584.html

Что показала встреча Путина и Уиткоффа в Москве – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Россия и США стали еще ближе к урегулированию конфликта на Украине, но компромиссный вариант решения вопроса пока не найден из-за сокращения "мирного плана Трампа" с учетом европейских инициатив. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По его словам, минувшая встреча российского лидера с представителями президента Америки в Москве "готовилась долго и трудно и действительно была очень знаковой"."Конечно, эта ночь была очень важной с точки зрения определенных договоренностей, прежде всего между Россией и Соединенными Штатами в урегулировании украинского конфликта", – сказал Гусев.Трамп сделал заявление о доработке мирного плана США по УкраинеТем не менее, достичь качественно значимых договоренностей сторонам пока не удалось, в связи с тем, что ряд вопросов, принципиально важных для России, не были учтены США в предлагаемом плане мирного урегулирования, считает эксперт."Конечно, обсуждался план, который теперь официально уже представила американская сторона и который 21 ноября был опубликован некоторыми американскими изданиями... Шесть пунктов были выброшены Соединенными Штатами. Произошло сокращение 28 пунктов до 22. И, конечно, все они обсуждались на встрече в Кремле", – отметил Гусев.В частности, были убраны пункты, касающиеся разморозки российских активов, численности ВСУ и вступления Украины в НАТО, без решения которых невозможно говорить о долгосрочном мире, а именно этого добивается Россия, подчеркнул политолог.Кроме того, как ранее заявлял спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, в представленном плане первым пунктом значится вопрос о прекращении огня, напомнил политолог, то есть речь идет не о готовности к длительному мирному урегулированию конфликта."Можем мы с этим согласиться? Нет, конечно", – заметил Гусев.При этом территориальные вопросы остаются предметом дискуссии, а значит, о близости к компромиссу, по его словам, говорить пока рано.Несмотря на это, представленный России план американской администрации "очень важен", считает он. И после встречи Путина и Уиткоффа 2 декабря обе стороны стали еще ближе к урегулированию конфликта на Украине, уверен Гусев."Когда процесс мирного урегулирования завершится – пока этот вопрос остается открытым. Но переговоры идут, и встреча спецпосланника Трампа и Владимира Путина – это продолжение", – сказал он.Говорить же о компромиссе и завершении украинского кризиса, по мнению Гусева, можно будет лишь после очередной встречи двух президентов – России и США."Будет ли эта встреча в Анкоридже, Будапеште, Стамбуле, Вашингтоне, а может быть, и в Москве – в принципе, неважно. Но вот там можно будет поставить точку в переговорном вопросе и в переговорном процессе, касающемся украинского кризиса", – заключил эксперт.О чем шла речь на встрече президента и представителей США в Москве, ранее официально высказался помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что переговоры были конструктивными и продолжаются.Некоторые эксперты полагают, что итоги минувших переговоров были предсказуемы, анализируя события последних дней. В частности, это визит президента РФ, Верховного главнокомандующего Владимира Путина на один из пунктов управления Объединенной группировки войск 1 декабря, где было объявлено об освобождении еще нескольких населенных пунктах и дальнейшем продвижении ВС РФ. Также знаковыми в день встречи с Уиткоффом были заявления российского лидера на форуме "Россия зовет" о том, что вмешательство Европы, которая хочет войны, мешает российско-американскому переговорному треку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубио назвал единственную возможность урегулирования конфликта на Украине В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России

