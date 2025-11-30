https://crimea.ria.ru/20251130/udary-po-vpk-ukrainy-unichtozheny-sklady-goryuchego-i-mesto-zapuska-dronov-1151299844.html

Удары по ВПК Украины: уничтожены склады горючего и место запуска дронов

Удары по ВПК Украины: уничтожены склады горючего и место запуска дронов - РИА Новости Крым, 30.11.2025

Удары по ВПК Украины: уничтожены склады горючего и место запуска дронов

Армия России нанесла удар по военно-промышленному комплексу Украины: уничтожены склады горючего, площадка запуска беспилотников и пункт дислокации наемников,... РИА Новости Крым, 30.11.2025

2025-11-30T12:48

2025-11-30T12:48

2025-11-30T12:48

министерство обороны рф

украина

военно-промышленный комплекс (впк)

новости

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146368351_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_f6be11ebe0daad622c82a92c78a796ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по военно-промышленному комплексу Украины: уничтожены склады горючего, площадка запуска беспилотников и пункт дислокации наемников, сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, складам горючего, месту предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", – говорится в публикации.В ведомстве уточнили, что цели поражены сразу в 143 районах.Ранее сообщалось, что в ответ на террористические атаки Киева ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины. Поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружиемМассированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики УкраиныУдары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, военно-промышленный комплекс (впк), новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво