Удары по ВПК Украины: уничтожены склады горючего и место запуска дронов - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Удары по ВПК Украины: уничтожены склады горючего и место запуска дронов
Армия России нанесла удар по военно-промышленному комплексу Украины: уничтожены склады горючего, площадка запуска беспилотников и пункт дислокации наемников,... РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T12:48
2025-11-30T12:48
министерство обороны рф
украина
военно-промышленный комплекс (впк)
новости
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по военно-промышленному комплексу Украины: уничтожены склады горючего, площадка запуска беспилотников и пункт дислокации наемников, сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, складам горючего, месту предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", – говорится в публикации.В ведомстве уточнили, что цели поражены сразу в 143 районах.Ранее сообщалось, что в ответ на террористические атаки Киева ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины. Поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Удары по ВПК Украины: уничтожены склады горючего и место запуска дронов

Армия России уничтожила склады горючего и место подготовки и запуска беспилотников ВСУ

12:48 30.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по военно-промышленному комплексу Украины: уничтожены склады горючего, площадка запуска беспилотников и пункт дислокации наемников, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, складам горючего, месту предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", – говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что цели поражены сразу в 143 районах.
Ранее сообщалось, что в ответ на террористические атаки Киева ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины. Поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
