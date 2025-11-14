https://crimea.ria.ru/20251114/udary-po-ukraine-chto-unichtozheno-vysokotochnym-oruzhiem-1150908350.html
Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
Российские военные за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и военным аэродромам на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T13:06
2025-11-14T13:06
2025-11-14T13:06
новости сво
министерство обороны рф
удары по украине
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145909_0:88:853:568_1920x0_80_0_0_4fc9b8b3bdc08023042fe30a28cd9c0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ в пятницу.Кроме того, поражены военные аэродромы противника, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.В ночь на пятницу ВС РФ нанесли массированный удар "Кинжалами" по объектам энергетики и ВПК Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы УкраиныБлэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУАрмия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПК
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145909_48:0:805:568_1920x0_80_0_0_6b53905b443ec1c9ba4880737b517117.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов по Украине