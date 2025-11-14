Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251114/udary-po-ukraine-chto-unichtozheno-vysokotochnym-oruzhiem-1150908350.html
Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
Российские военные за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и военным аэродромам на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T13:06
2025-11-14T13:06
новости сво
министерство обороны рф
удары по украине
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145909_0:88:853:568_1920x0_80_0_0_4fc9b8b3bdc08023042fe30a28cd9c0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ в пятницу.Кроме того, поражены военные аэродромы противника, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.В ночь на пятницу ВС РФ нанесли массированный удар "Кинжалами" по объектам энергетики и ВПК Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы УкраиныБлэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУАрмия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПК
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145909_48:0:805:568_1920x0_80_0_0_6b53905b443ec1c9ba4880737b517117.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружием

Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов по Украине

13:06 14.11.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ в пятницу.
"В течение недели нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ", – сказано в сообщении.
Кроме того, поражены военные аэродромы противника, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.
В ночь на пятницу ВС РФ нанесли массированный удар "Кинжалами" по объектам энергетики и ВПК Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы Украины
Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУ
Армия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПК
 
Новости СВОМинистерство обороны РФУдары по УкраинеВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Вернуть и убить: Киев готовит провокации против украинцев в ЕС
13:56Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области
13:46В Крыму предложили ввести федеральный закон о запрете съемки работы ПВО
13:22За неделю Киев потерял больше восьми тысяч боевиков
13:18Житель Крыма пойдет под суд за призывы разрушить Крымский мост
13:06Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
12:4927 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море
12:33Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики Украины
12:31ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области
12:21В Крыму масштабное отключение света – обесточены 10 сел
12:179 поездов "Таврия" из Крыма и в Крым задерживаются
12:15Солнце опять взорвалось – ученые фиксируют новую мощную вспышку
12:08В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВО
11:55В Джанкойском районе Крыма будет громко
11:41Самая сильная магнитная буря за пять лет завершилась – когда ждать новую
11:22Житель Керчи получил 14 лет колонии за передачу Украине данных о ПВО
11:12В двух селах Симферопольского района возможны перебои с электричеством
11:02В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник
10:48В Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков
10:35Задержка поездов в Крым - права пассажиров на контроле прокуратуры
Лента новостейМолния