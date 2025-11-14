Рейтинг@Mail.ru
Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики Украины - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251114/massirovannyy-udar-nanesen-kinzhalami-po-obektam-energetiki-ukrainy-1150902221.html
Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики Украины
Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики Украины - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики Украины
Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики и ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T12:33
2025-11-14T12:38
удары по украине
новости сво
украина
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133013130_0:125:1754:1112_1920x0_80_0_0_f489f9b3c52b6e261188b6abe36d6c14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики и ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России."В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Киеве насчитали семь серий мощных взрывов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251114/sem-seriy-moschnykh-vzryvov-progremeli-v-kieve-za-noch-1150895187.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133013130_0:0:1654:1240_1920x0_80_0_0_06ebb6878bc04d895b6a13537b0f01c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики Украины

Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики и ВПК Украины

12:33 14.11.2025 (обновлено: 12:38 14.11.2025)
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики и ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Киеве насчитали семь серий мощных взрывов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Gожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте после атаки российского беспилотника в Киеве
07:31
Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь
 
Удары по УкраинеНовости СВОУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Вернуть и убить: Киев готовит провокации против украинцев в ЕС
13:56Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области
13:46В Крыму предложили ввести федеральный закон о запрете съемки работы ПВО
13:22За неделю Киев потерял больше восьми тысяч боевиков
13:18Житель Крыма пойдет под суд за призывы разрушить Крымский мост
13:06Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
12:4927 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море
12:33Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики Украины
12:31ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области
12:21В Крыму масштабное отключение света – обесточены 10 сел
12:179 поездов "Таврия" из Крыма и в Крым задерживаются
12:15Солнце опять взорвалось – ученые фиксируют новую мощную вспышку
12:08В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВО
11:55В Джанкойском районе Крыма будет громко
11:41Самая сильная магнитная буря за пять лет завершилась – когда ждать новую
11:22Житель Керчи получил 14 лет колонии за передачу Украине данных о ПВО
11:12В двух селах Симферопольского района возможны перебои с электричеством
11:02В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник
10:48В Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков
10:35Задержка поездов в Крым - права пассажиров на контроле прокуратуры
Лента новостейМолния