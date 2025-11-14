https://crimea.ria.ru/20251114/massirovannyy-udar-nanesen-kinzhalami-po-obektam-energetiki-ukrainy-1150902221.html

Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики Украины

Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики Украины - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики Украины

Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики и ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики и ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России."В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Киеве насчитали семь серий мощных взрывов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

