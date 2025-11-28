Рейтинг@Mail.ru
Армия России нанесла шесть групповых ударов в ответ на теракты ВСУ - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251128/armiya-rossii-nanesla-shest-gruppovykh-udarov-v-otvet-na-terakty-vsu-1151250294.html
Армия России нанесла шесть групповых ударов в ответ на теракты ВСУ
Армия России нанесла шесть групповых ударов в ответ на теракты ВСУ - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Армия России нанесла шесть групповых ударов в ответ на теракты ВСУ
В ответ на террористические атаки Киева ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T13:08
2025-11-28T13:08
министерство обороны рф
удары по украине
украина
россия
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012986_0:64:1754:1051_1920x0_80_0_0_6f6a4c4229ca9635fd798ab62319795c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В ответ на террористические атаки Киева ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, поражены цеха по производству боеприпасов, ударных БПЛА, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты размещения националистов, иностранных наемников и украинских военных, добавили в ведомстве.Как сообщалось ранее, ВС РФ нанесли массированный удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей ГнатовГорят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиковУдары по Украине: поражены объекты энергетики в нескольких областях
https://crimea.ria.ru/20251127/vsu-utratyat-boesposobnost-v-sluchae-prodolzheniya-konflikta--putin-1151235238.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012986_97:0:1750:1240_1920x0_80_0_0_fbe8a6e1a9d95893a13852f495b80b65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, удары по украине, украина, россия, новости сво
Армия России нанесла шесть групповых ударов в ответ на теракты ВСУ

За неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов в ответ на атаки Киева

13:08 28.11.2025
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В ответ на террористические атаки Киева ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 22 по 28 ноября нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, поражены цеха по производству боеприпасов, ударных БПЛА, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты размещения националистов, иностранных наемников и украинских военных, добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, ВС РФ нанесли массированный удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
Горят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиков
Удары по Украине: поражены объекты энергетики в нескольких областях
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Вчера, 17:37
ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин
 
Министерство обороны РФУдары по УкраинеУкраинаРоссияНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45Командиру ракетной бригады ВСУ дали срок за обстрел пляжа в Учкуевке
14:41Упорядочить использование ИИ - Карякин рассказал об инициативах Совфеда
14:17Венгрия продолжает сотрудничество с РФ вопреки давлению – Орбан
14:13В Крыму без света город Саки и поселки Большой Ялты
14:09Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан
13:52Водитель из Евпатории получил срок за гибель мотоциклиста в ДТП
13:45ВТБ определил ключевые тренды банковских программ лояльности
13:36Глава Сакского района Крыма задержан за взятку - Аксенов
13:32Новости СВО: армия РФ крушит украинские станции радиоэлектронной борьбы
13:20В Крыму ужесточат контроль за выполнением обращений бойцов СВО - Аксенов
13:14В Крыму установили День памяти жителей сожженных нацистами сел
13:08Армия России нанесла шесть групповых ударов в ответ на теракты ВСУ
12:56В Крыму ввели штрафы за публикацию фото и видео работы ПВО
12:55Бюджет Крыма на 2026 год принят
12:42Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет "строгача" за взятки
12:21Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной
11:55Полное содействие – Ермак рассказал об обысках НАБУ и САП в его квартире
11:44США передали России основные параметры мирного плана по Украине
11:34Гибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе расследует прокуратура
11:18Руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья
Лента новостейМолния