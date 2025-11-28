https://crimea.ria.ru/20251128/armiya-rossii-nanesla-shest-gruppovykh-udarov-v-otvet-na-terakty-vsu-1151250294.html

Армия России нанесла шесть групповых ударов в ответ на теракты ВСУ

Армия России нанесла шесть групповых ударов в ответ на теракты ВСУ - РИА Новости Крым, 28.11.2025

Армия России нанесла шесть групповых ударов в ответ на теракты ВСУ

В ответ на террористические атаки Киева ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В ответ на террористические атаки Киева ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, поражены цеха по производству боеприпасов, ударных БПЛА, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты размещения националистов, иностранных наемников и украинских военных, добавили в ведомстве.Как сообщалось ранее, ВС РФ нанесли массированный удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины.

