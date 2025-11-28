https://crimea.ria.ru/20251128/strashnyy-pozhar-v-vysotkakh-gonkonga-unes-zhizni-94-chelovek-1151243645.html
Страшный пожар в высотках Гонконга унес жизни 94 человек
Страшный пожар в высотках Гонконга унес жизни 94 человек - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Страшный пожар в высотках Гонконга унес жизни 94 человек
Сильнейший пожар в жилом комплексе Гонконга полностью потушен, погибли более 90 человек. Спасатели осматривают каждую квартиру, ищут заблокированных в... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T10:02
2025-11-28T10:02
2025-11-28T10:02
пожар
гонконг
происшествия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151243785_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ee0cfd1e0795508c8506921fd3b0b3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Сильнейший пожар в жилом комплексе Гонконга полностью потушен, погибли более 90 человек. Спасатели осматривают каждую квартиру, ищут заблокированных в помещениях людей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.Сильнейший за 17 лет пожар начался в Гонконге 26 ноября. Огонь охватил здания одного из многоэтажных жилых комплексов, изначально сообщалось о четырех погибших, позже число жертв достигло 13, в среду вечером стало известно о 36 погибших, к утру было известно о 44 жертвах. Днем в четверг сообщили, что число погибших возросло до 55, а после – до 83 человек. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК."Пожар потушен, спасательные работы продолжаются, проводится осмотр всех квартир, чтобы убедиться, что никто не остался заблокированным", – цитирует сообщение РИА Новости.По последним данным, пламя, которое возникло в высотках, унесло жизни 94 человек. 155 получили травмы разной степени тяжести.Среди возможных причин возгорания СМИ называют использование бамбуковых лесов при строительных работах в рамках реновации.Сообщений о гражданах России среди погибших или пострадавших при пожаре не поступало, уточнила пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская. Несколько сотен человек продолжают числиться пропавшими без вести.По данным South China Morning Post, по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром арестованы три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
гонконг
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151243785_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a5b98f3937808fba936f942ac63005ce.jpg
Пожар в высотках Гонконга
Гонконг в дыму: 44 погибших при пожаре в небоскреба
2025-11-28T10:02
true
PT0M58S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, гонконг, происшествия, в мире, новости, видео
Страшный пожар в высотках Гонконга унес жизни 94 человек
До 94 человек увеличилось число погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Сильнейший пожар в жилом комплексе Гонконга полностью потушен, погибли более 90 человек. Спасатели осматривают каждую квартиру, ищут заблокированных в помещениях людей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Сильнейший за 17 лет пожар начался в Гонконге 26 ноября. Огонь охватил здания одного из многоэтажных жилых комплексов, изначально сообщалось о четырех погибших, позже число жертв достигло 13, в среду вечером стало известно о 36 погибших, к утру было известно о 44 жертвах. Днем в четверг сообщили, что число погибших возросло до 55, а после – до 83 человек. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК.
"Пожар потушен, спасательные работы продолжаются, проводится осмотр всех квартир, чтобы убедиться, что никто не остался заблокированным", – цитирует сообщение РИА Новости.
По последним данным, пламя, которое возникло в высотках, унесло жизни 94 человек. 155 получили травмы разной степени тяжести.
"Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 94. Еще 155 человек числятся пострадавшими, 11 из них – пожарные", – сказано в публикации.
Среди возможных причин возгорания СМИ называют использование бамбуковых лесов при строительных работах в рамках реновации.
Сообщений о гражданах России среди погибших или пострадавших при пожаре не поступало, уточнила пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская. Несколько сотен человек продолжают числиться пропавшими без вести.
По данным South China Morning Post, по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром арестованы три человека.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.