Страшный пожар в высотках Гонконга унес жизни 94 человек
Страшный пожар в высотках Гонконга унес жизни 94 человек
Страшный пожар в высотках Гонконга унес жизни 94 человек
Страшный пожар в высотках Гонконга унес жизни 94 человек
Сильнейший пожар в жилом комплексе Гонконга полностью потушен, погибли более 90 человек.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Сильнейший пожар в жилом комплексе Гонконга полностью потушен, погибли более 90 человек. Спасатели осматривают каждую квартиру, ищут заблокированных в помещениях людей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.Сильнейший за 17 лет пожар начался в Гонконге 26 ноября. Огонь охватил здания одного из многоэтажных жилых комплексов, изначально сообщалось о четырех погибших, позже число жертв достигло 13, в среду вечером стало известно о 36 погибших, к утру было известно о 44 жертвах. Днем в четверг сообщили, что число погибших возросло до 55, а после – до 83 человек. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК."Пожар потушен, спасательные работы продолжаются, проводится осмотр всех квартир, чтобы убедиться, что никто не остался заблокированным", – цитирует сообщение РИА Новости.По последним данным, пламя, которое возникло в высотках, унесло жизни 94 человек. 155 получили травмы разной степени тяжести.Среди возможных причин возгорания СМИ называют использование бамбуковых лесов при строительных работах в рамках реновации.Сообщений о гражданах России среди погибших или пострадавших при пожаре не поступало, уточнила пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская. Несколько сотен человек продолжают числиться пропавшими без вести.По данным South China Morning Post, по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром арестованы три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Страшный пожар в высотках Гонконга унес жизни 94 человек

До 94 человек увеличилось число погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга – СМИ

10:02 28.11.2025
 
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПожарГонконгПроисшествияВ миреНовости
 
