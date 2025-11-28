https://crimea.ria.ru/20251128/strashnyy-pozhar-v-vysotkakh-gonkonga-unes-zhizni-94-chelovek-1151243645.html

Страшный пожар в высотках Гонконга унес жизни 94 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Сильнейший пожар в жилом комплексе Гонконга полностью потушен, погибли более 90 человек. Спасатели осматривают каждую квартиру, ищут заблокированных в помещениях людей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.Сильнейший за 17 лет пожар начался в Гонконге 26 ноября. Огонь охватил здания одного из многоэтажных жилых комплексов, изначально сообщалось о четырех погибших, позже число жертв достигло 13, в среду вечером стало известно о 36 погибших, к утру было известно о 44 жертвах. Днем в четверг сообщили, что число погибших возросло до 55, а после – до 83 человек. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК."Пожар потушен, спасательные работы продолжаются, проводится осмотр всех квартир, чтобы убедиться, что никто не остался заблокированным", – цитирует сообщение РИА Новости.По последним данным, пламя, которое возникло в высотках, унесло жизни 94 человек. 155 получили травмы разной степени тяжести.Среди возможных причин возгорания СМИ называют использование бамбуковых лесов при строительных работах в рамках реновации.Сообщений о гражданах России среди погибших или пострадавших при пожаре не поступало, уточнила пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская. Несколько сотен человек продолжают числиться пропавшими без вести.По данным South China Morning Post, по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром арестованы три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

