Масштабный пожар в небоскребах Гонконга - число жертв растет

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Масштабный пожар в многоэтажках Гонконга продолжается, число жертв достигло 13, среди причин возгорания называют использование бамбука при строительстве, сообщают СМИ.Гонконг — одно из немногих мест в мире, где бамбук все еще широко используется для строительных лесов. В марте власти объявили о поэтапном отказе от использования бамбуковых строительных лесов из-за их высокой пожароопасности, сообщает радио Sputnik.Пожар тушат уже более 760 спасателей, пишет South China Morning Post. По данным издания, 13 человек, включая одного пожарного, погибли, еще 16 человек получили тяжелые травмы и ожоги.Как сообщалось ранее, в Гонконге полыхает сильнейший за 17 лет пожар. Четыре здания одного из многоэтажных жилых комплексов охвачены огнем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

