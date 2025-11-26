Рейтинг@Mail.ru
Масштабный пожар в небоскребах Гонконга - число жертв растет - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Масштабный пожар в небоскребах Гонконга - число жертв растет
Масштабный пожар в небоскребах Гонконга - число жертв растет - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Масштабный пожар в небоскребах Гонконга - число жертв растет
Масштабный пожар в многоэтажках Гонконга продолжается, число жертв достигло 13, среди причин возгорания называют использование бамбука при строительстве,... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T17:48
2025-11-26T17:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Масштабный пожар в многоэтажках Гонконга продолжается, число жертв достигло 13, среди причин возгорания называют использование бамбука при строительстве, сообщают СМИ.Гонконг — одно из немногих мест в мире, где бамбук все еще широко используется для строительных лесов. В марте власти объявили о поэтапном отказе от использования бамбуковых строительных лесов из-за их высокой пожароопасности, сообщает радио Sputnik.Пожар тушат уже более 760 спасателей, пишет South China Morning Post. По данным издания, 13 человек, включая одного пожарного, погибли, еще 16 человек получили тяжелые травмы и ожоги.Как сообщалось ранее, в Гонконге полыхает сильнейший за 17 лет пожар. Четыре здания одного из многоэтажных жилых комплексов охвачены огнем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251126/v-gonkonge-gorit-vysotnyy-zhiloy-kompleks---pogibli-lyudi-1151203044.html
гонконг
Масштабный пожар в небоскребах Гонконга - число жертв растет

Масштабный пожар в небоскребах Гонконга - число жертв выросло до 13

17:48 26.11.2025 (обновлено: 17:49 26.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Масштабный пожар в многоэтажках Гонконга продолжается, число жертв достигло 13, среди причин возгорания называют использование бамбука при строительстве, сообщают СМИ.
Гонконг — одно из немногих мест в мире, где бамбук все еще широко используется для строительных лесов. В марте власти объявили о поэтапном отказе от использования бамбуковых строительных лесов из-за их высокой пожароопасности, сообщает радио Sputnik.
"Пожару присвоен максимальный уровень опасности. Точная причина возгорания пока неизвестна, но огонь быстро разошелся по бамбуковым строительным лесам. СМИ отмечают, что жильцы в течение полугода жаловались на рабочих, которые курили во время работ", - сообщает издание со ссылкой на Reuters﻿.
Пожар тушат уже более 760 спасателей, пишет South China Morning Post. По данным издания, 13 человек, включая одного пожарного, погибли, еще 16 человек получили тяжелые травмы и ожоги.
Как сообщалось ранее, в Гонконге полыхает сильнейший за 17 лет пожар. Четыре здания одного из многоэтажных жилых комплексов охвачены огнем.
Как сообщалось ранее, в Гонконге полыхает сильнейший за 17 лет пожар. Четыре здания одного из многоэтажных жилых комплексов охвачены огнем.
В Гонконге горит высотный жилой комплекс - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
15:09
В Гонконге горит высотный жилой комплекс - погибли люди
 
Лента новостейМолния