Жуткий пожар в небоскребах Гонконга: число жертв продолжает расти

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Cour в Гонконге выросло до 44, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.26 ноября в Гонконге начался сильнейший за 17 лет пожар. Огонь охватил четыре здания одного из многоэтажных жилых комплексов, изначально сообщалось о четырех погибших, позже число жертв достигло 13, в среду вечером стало известно о 36 погибших. Среди причин возгорания называют использование бамбука при строительстве.По информации издания, еще 279 человек к этому времени числятся пропавшими без вести.Сообщений о гражданах России среди погибших или пострадавших при пожаре не поступало, сообщила пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская.По данным South China Morning Post, по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром арестованы три человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции - ВИДЕОКрупные пожары в США: горят дома голливудских актеров

