https://crimea.ria.ru/20251127/zhutkiy-pozhar-v-neboskrebakh-gonkonga-chislo-zhertv-prodolzhaet-rasti-1151215839.html
Жуткий пожар в небоскребах Гонконга: число жертв продолжает расти
Жуткий пожар в небоскребах Гонконга: число жертв продолжает расти - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Жуткий пожар в небоскребах Гонконга: число жертв продолжает расти
Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Cour в Гонконге выросло до 44, сообщает гонконгская газета South China Morning Post. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T07:29
2025-11-27T07:29
2025-11-27T07:32
гонконг
новости
происшествия
в мире
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151208276_3:0:842:472_1920x0_80_0_0_2714e54bec138c36a8ff5e810b8ef0d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Cour в Гонконге выросло до 44, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.26 ноября в Гонконге начался сильнейший за 17 лет пожар. Огонь охватил четыре здания одного из многоэтажных жилых комплексов, изначально сообщалось о четырех погибших, позже число жертв достигло 13, в среду вечером стало известно о 36 погибших. Среди причин возгорания называют использование бамбука при строительстве.По информации издания, еще 279 человек к этому времени числятся пропавшими без вести.Сообщений о гражданах России среди погибших или пострадавших при пожаре не поступало, сообщила пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская.По данным South China Morning Post, по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром арестованы три человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции - ВИДЕОКрупные пожары в США: горят дома голливудских актеров
гонконг
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151208276_108:0:737:472_1920x0_80_0_0_671fcb33483d102b6379c1049ec39c19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гонконг, новости, происшествия, в мире, пожар
Жуткий пожар в небоскребах Гонконга: число жертв продолжает расти
Число погибших на пожаре в небоскребах Гонконга выросло до 44 человек
07:29 27.11.2025 (обновлено: 07:32 27.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Cour в Гонконге выросло до 44, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
26 ноября в Гонконге начался сильнейший за 17 лет пожар. Огонь охватил четыре здания одного из многоэтажных жилых комплексов, изначально сообщалось о четырех погибших, позже число жертв достигло 13, в среду вечером стало известно о 36 погибших. Среди причин возгорания называют использование бамбука при строительстве.
"Погибли 44 человека", – цитирует сообщение РИА Новости.
По информации издания, еще 279 человек к этому времени числятся пропавшими без вести.
Сообщений о гражданах России среди погибших или пострадавших при пожаре не поступало, сообщила пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская.
По данным South China Morning Post, по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром арестованы три человека.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: