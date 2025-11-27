Рейтинг@Mail.ru
Жуткий пожар в небоскребах Гонконга: число жертв продолжает расти - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/zhutkiy-pozhar-v-neboskrebakh-gonkonga-chislo-zhertv-prodolzhaet-rasti-1151215839.html
Жуткий пожар в небоскребах Гонконга: число жертв продолжает расти
Жуткий пожар в небоскребах Гонконга: число жертв продолжает расти - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Жуткий пожар в небоскребах Гонконга: число жертв продолжает расти
Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Cour в Гонконге выросло до 44, сообщает гонконгская газета South China Morning Post. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T07:29
2025-11-27T07:32
гонконг
новости
происшествия
в мире
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151208276_3:0:842:472_1920x0_80_0_0_2714e54bec138c36a8ff5e810b8ef0d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Cour в Гонконге выросло до 44, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.26 ноября в Гонконге начался сильнейший за 17 лет пожар. Огонь охватил четыре здания одного из многоэтажных жилых комплексов, изначально сообщалось о четырех погибших, позже число жертв достигло 13, в среду вечером стало известно о 36 погибших. Среди причин возгорания называют использование бамбука при строительстве.По информации издания, еще 279 человек к этому времени числятся пропавшими без вести.Сообщений о гражданах России среди погибших или пострадавших при пожаре не поступало, сообщила пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская.По данным South China Morning Post, по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром арестованы три человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции - ВИДЕОКрупные пожары в США: горят дома голливудских актеров
гонконг
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151208276_108:0:737:472_1920x0_80_0_0_671fcb33483d102b6379c1049ec39c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гонконг, новости, происшествия, в мире, пожар
Жуткий пожар в небоскребах Гонконга: число жертв продолжает расти

Число погибших на пожаре в небоскребах Гонконга выросло до 44 человек

07:29 27.11.2025 (обновлено: 07:32 27.11.2025)
 
© РИА НовостиМасштабный пожар в небоскребах Гонконга
Масштабный пожар в небоскребах Гонконга - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Cour в Гонконге выросло до 44, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
26 ноября в Гонконге начался сильнейший за 17 лет пожар. Огонь охватил четыре здания одного из многоэтажных жилых комплексов, изначально сообщалось о четырех погибших, позже число жертв достигло 13, в среду вечером стало известно о 36 погибших. Среди причин возгорания называют использование бамбука при строительстве.
"Погибли 44 человека", – цитирует сообщение РИА Новости.
По информации издания, еще 279 человек к этому времени числятся пропавшими без вести.
Сообщений о гражданах России среди погибших или пострадавших при пожаре не поступало, сообщила пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская.
По данным South China Morning Post, по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром арестованы три человека.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции - ВИДЕО
Крупные пожары в США: горят дома голливудских актеров
 
ГонконгНовостиПроисшествияВ миреПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ
08:38Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги
08:21В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки
08:11Житель Севастополя готовил взрыв у памятника в честь флота России
07:54В Китае поезд сбил строителей на путях – погибли 11 человек
07:29Жуткий пожар в небоскребах Гонконга: число жертв продолжает расти
07:10Подключение к сетям газоснабжения: кто имеет право на льготы в Крыму
06:43Трамп выступил с обращением к нации после стрельбы у Белого дома
06:08Кампания завершена: сколько севастопольцев получили прививку от гриппа
00:01В Крыму в четверг потеплеет до +20
00:00Какой сегодня праздник: 27 ноября
23:42Стрельба у Белого дома – неизвестный ранил нацгвардейцев
23:29Три беспилотника сбили над Азовским морем
22:49Визит Путина в Киргизию и закупки Европой оружия у США – главное за день
22:33В Севастополе открыли памятник олимпийской чемпионке Прозуменщиковой
22:18Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область
22:09Крымчанка из ревности порезала кухонным ножом BMW
21:46Оцепление и эвакуация: в Севастополе взорвут боеприпас времен войны
21:23Двое детей погибли на пожаре в Оренбургской области
21:06До 36 выросло число жертв пожара в небоскребах Гонконга
Лента новостейМолния