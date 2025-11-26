https://crimea.ria.ru/20251126/v-gonkonge-gorit-vysotnyy-zhiloy-kompleks---pogibli-lyudi-1151203044.html
В Гонконге горит высотный жилой комплекс - погибли люди
В Гонконге горит высотный жилой комплекс - погибли люди - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Гонконге горит высотный жилой комплекс - погибли люди
В Гонконге полыхает сильнейший за 17 лет пожар. Четыре здания одного из многоэтажных жилых комплексов охвачены огнем, погибли четыре человека. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T15:09
2025-11-26T15:09
2025-11-26T15:17
пожар
происшествия
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Гонконге полыхает сильнейший за 17 лет пожар. Четыре здания одного из многоэтажных жилых комплексов охвачены огнем, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости.Спасатели уже эвакуировали людей из двух зданий, еще несколько человек остаются внутри - среди них есть пожилые и дети. Всего на территории жилого комплекса расположено девять высоток, почти на две тысячи квартир, говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Гонконге горит высотный жилой комплекс - погибли люди
В Гонконге горит высотный жилой комплекс - погибли четыре человека
15:09 26.11.2025 (обновлено: 15:17 26.11.2025)