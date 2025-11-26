Рейтинг@Mail.ru
До 36 выросло число жертв пожара в небоскребах Гонконга - РИА Новости Крым, 26.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251126/do-36-vyroslo-chislo-zhertv-pozhara-v-neboskrebakh-gonkonga-1151212564.html
До 36 выросло число жертв пожара в небоскребах Гонконга
До 36 человек выросло число жертв масштабного пожара в небоскребах жилого комплекса в Гонконге. Еще 279 жильцов не выходят на связь. Об этом со ссылкой на главу
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. До 36 человек выросло число жертв масштабного пожара в небоскребах жилого комплекса в Гонконге. Еще 279 жильцов не выходят на связь. Об этом со ссылкой на главу администрации города Джона Ли (Ли Цзячао) пишет РИА Новости.В Гонконге полыхает сильнейший за 17 лет пожар. Восемь зданий одного из многоэтажных жилых комплексов охвачены огнем. Ранее сообщалось, что в результате него 13 человек погибли, минимум 22 пострадали и более сотни животных находятся в ловушке. Пожар тушат уже более 760 спасателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
До 36 выросло число жертв пожара в небоскребах Гонконга

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. До 36 человек выросло число жертв масштабного пожара в небоскребах жилого комплекса в Гонконге. Еще 279 жильцов не выходят на связь. Об этом со ссылкой на главу администрации города Джона Ли (Ли Цзячао) пишет РИА Новости.
В Гонконге полыхает сильнейший за 17 лет пожар. Восемь зданий одного из многоэтажных жилых комплексов охвачены огнем. Ранее сообщалось, что в результате него 13 человек погибли, минимум 22 пострадали и более сотни животных находятся в ловушке. Пожар тушат уже более 760 спасателей.
"Джон Ли заявил, что в результате пожара погибли 36 человек, с 279 не удается выйти на связь, 29 человек были госпитализированы, в том числе семь в критическом состоянии", - цитирует сообщение местного портала HK01 агентство.
