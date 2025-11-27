https://crimea.ria.ru/20251127/zhutkiy-pozhar-v-vysotkakh-gonkonga-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-83-chelovek-1151239963.html

Жуткий пожар в высотках Гонконга: число погибших выросло до 83 человек

Жуткий пожар в высотках Гонконга: число погибших выросло до 83 человек - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Жуткий пожар в высотках Гонконга: число погибших выросло до 83 человек

С 65 до 83 человек за несколько часов увеличилось число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе Гонконга. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. С 65 до 83 человек за несколько часов увеличилось число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе Гонконга. Об этом сообщает местная газета South China Morning Post.Сильнейший за 17 лет пожар начался в Гонконге накануне, 26 ноября. Огонь охватил здания одного из многоэтажных жилых комплексов, изначально сообщалось о четырех погибших, позже число жертв достигло 13, в среду вечером стало известно о 36 погибших, к утру было известно о 44 жертвах. Днем в четверг сообщили, что число погибших возросло до 55, а после – до 65 человек. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК.Среди возможных причин возгорания СМИ называют использование бамбуковых лесов при строительных работах в рамках реновации.Сообщений о гражданах России среди погибших или пострадавших при пожаре не поступало, уточнила пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская. Несколько сотен человек продолжают числиться пропавшими без вести.По данным South China Morning Post, по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром арестованы три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

