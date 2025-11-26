Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали призывы уволить Уиткоффа - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Кремле прокомментировали призывы уволить Уиткоффа
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Призывы уволить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после публикации якобы расшифровок его разговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым нацелены на срыв тенденций к выходу на урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.Песков отметил, что Москва ожидает визит Уиткоффа на следующей неделе и ожидает подробных контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что "ничего страшного" в публикациях американских СМИ о якобы расшифровке телефонных разговоров нет.Ранее западные СМИ опубликовали расшифровку якобы переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, после чего в США зазвучали предложения об отставке Уиткоффа, поскольку он якобы "играет на руку Москве". Накануне служба внешней разведки заявила о том, что Великобритания может быть заинтересована в дискредитации американского президента.Ушаков заявил, что часто ведет телефонные переговоры с Уиткоффом, однако их суть носит закрытый характер, и любые публикации в западных СМИ на этот счет являются "сливом", чтоб помешать российско-американскому диалогу.Замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, комментируя эти публикации, заявил, что Британия и другие европейские союзники Киева хотят помешать российско-американскому диалогу с помощью провокаций и информационных вбросов, поскольку не желают окончания украинского конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Великобританию сильно "штормит": что происходит и чем закончитсяБритания и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" РоссииСтармер подтвердил готовность Британии отправить войска на Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Призывы уволить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после публикации якобы расшифровок его разговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым нацелены на срыв тенденций к выходу на урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Те голоса, которые сейчас появляются – "уволить Уиткоффа" – они нацелены прежде всего на то, чтобы сорвать пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров", – сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что Москва ожидает визит Уиткоффа на следующей неделе и ожидает подробных контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что "ничего страшного" в публикациях американских СМИ о якобы расшифровке телефонных разговоров нет.
Ранее западные СМИ опубликовали расшифровку якобы переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, после чего в США зазвучали предложения об отставке Уиткоффа, поскольку он якобы "играет на руку Москве". Накануне служба внешней разведки заявила о том, что Великобритания может быть заинтересована в дискредитации американского президента.
Ушаков заявил, что часто ведет телефонные переговоры с Уиткоффом, однако их суть носит закрытый характер, и любые публикации в западных СМИ на этот счет являются "сливом", чтоб помешать российско-американскому диалогу.
Замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, комментируя эти публикации, заявил, что Британия и другие европейские союзники Киева хотят помешать российско-американскому диалогу с помощью провокаций и информационных вбросов, поскольку не желают окончания украинского конфликта.
