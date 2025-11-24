https://crimea.ria.ru/20251124/na-vostoke-kryma-na-dvukh-spetspoligonakh-budet-gromko-1151139127.html
На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко
На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко - РИА Новости Крым, 24.11.2025
На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко
Подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны запланирован на двух спецполигонах Керченского полуострова во вторник во второй половине дня... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T17:07
2025-11-24T17:07
2025-11-24T17:10
ленинский район
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/05/1140154178_160:0:800:360_1920x0_80_0_0_61ca89a1e65589de03604f35ab018c84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны запланирован на двух спецполигонах Керченского полуострова во вторник во второй половине дня. Об этом предупредили в Багеровской районной администрации.Все работы планируют провести во второй половине дня, уточнили в администрации.Жителей и гостей Керченского полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Кроме того, в Бахчисарае во вторник проведут антитеррористические учения, в связи с чем ограничат движение в районе Гимназии имени Н.Р. Андреева.Также на территории южнобережного поселка Симеиз в пятницу, 28 ноября, пройдут антитеррористические учения.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранатуВ Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметовВ Воронеже взорвали боевые блоки от сбитых ракет
ленинский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/05/1140154178_268:0:748:360_1920x0_80_0_0_54fee0317a590ce5e110d74b342dbddd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, великая отечественная война
На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко
На двух спецполигонах в Крыму саперы уничтожат взрывоопасные предметы
17:07 24.11.2025 (обновлено: 17:10 24.11.2025)