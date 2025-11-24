Рейтинг@Mail.ru
На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251124/na-vostoke-kryma-na-dvukh-spetspoligonakh-budet-gromko-1151139127.html
На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко
На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко - РИА Новости Крым, 24.11.2025
На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко
Подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны запланирован на двух спецполигонах Керченского полуострова во вторник во второй половине дня... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T17:07
2025-11-24T17:10
ленинский район
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/05/1140154178_160:0:800:360_1920x0_80_0_0_61ca89a1e65589de03604f35ab018c84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны запланирован на двух спецполигонах Керченского полуострова во вторник во второй половине дня. Об этом предупредили в Багеровской районной администрации.Все работы планируют провести во второй половине дня, уточнили в администрации.Жителей и гостей Керченского полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Кроме того, в Бахчисарае во вторник проведут антитеррористические учения, в связи с чем ограничат движение в районе Гимназии имени Н.Р. Андреева.Также на территории южнобережного поселка Симеиз в пятницу, 28 ноября, пройдут антитеррористические учения.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранатуВ Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметовВ Воронеже взорвали боевые блоки от сбитых ракет
ленинский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/05/1140154178_268:0:748:360_1920x0_80_0_0_54fee0317a590ce5e110d74b342dbddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, великая отечественная война
На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко

На двух спецполигонах в Крыму саперы уничтожат взрывоопасные предметы

17:07 24.11.2025 (обновлено: 17:10 24.11.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымУничтожение взрывоопасных предметов
Уничтожение взрывоопасных предметов
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны запланирован на двух спецполигонах Керченского полуострова во вторник во второй половине дня. Об этом предупредили в Багеровской районной администрации.
"25 ноября на территории Войковского сельского поселения, в 4-х километрах севернее от села Бондаренково планируются подрывы взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
Все работы планируют провести во второй половине дня, уточнили в администрации.
Жителей и гостей Керченского полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Кроме того, в Бахчисарае во вторник проведут антитеррористические учения, в связи с чем ограничат движение в районе Гимназии имени Н.Р. Андреева.
Также на территории южнобережного поселка Симеиз в пятницу, 28 ноября, пройдут антитеррористические учения.
Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
В Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов
В Воронеже взорвали боевые блоки от сбитых ракет
 
Ленинский районНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении
17:07На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко
16:53В Крым ввезли больше четырех тысяч елок из разных регионов России
16:27Умер один из музыкантов ABBA
16:11Москва под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу
15:58Новые траектории для инвестиций обсудят на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
15:46Эрдоган готов организовать переговоры по Украине в Стамбуле
15:40В Бахчисарае перекроют дороги и будут "ловить террористов" возле гимназии
15:34Под Владимиром пятеро умерли после употребления технической жидкости
15:25ЧП в Ялте: подросток сорвался с 4-го этажа заброшенного здания
15:10В Крыму отменили особый противопожарный режим
14:55Новые автобусные маршруты свяжут Херсонщину с Крымом и Кубанью
14:45Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ
14:34Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева
14:24Мошенник украл у участника СВО из Симферополя 1,6 млн рублей
14:16Трамп сделал заявление о переговорах по урегулированию на Украине
14:02Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб
13:49Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта
13:39В Керчи приступили к установке главной новогодней елки города
13:11В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта
Лента новостейМолния