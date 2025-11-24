https://crimea.ria.ru/20251124/na-vostoke-kryma-na-dvukh-spetspoligonakh-budet-gromko-1151139127.html

На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко

На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко - РИА Новости Крым, 24.11.2025

На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко

Подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны запланирован на двух спецполигонах Керченского полуострова во вторник во второй половине дня... РИА Новости Крым, 24.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны запланирован на двух спецполигонах Керченского полуострова во вторник во второй половине дня. Об этом предупредили в Багеровской районной администрации.Все работы планируют провести во второй половине дня, уточнили в администрации.Жителей и гостей Керченского полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Кроме того, в Бахчисарае во вторник проведут антитеррористические учения, в связи с чем ограничат движение в районе Гимназии имени Н.Р. Андреева.Также на территории южнобережного поселка Симеиз в пятницу, 28 ноября, пройдут антитеррористические учения.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.

