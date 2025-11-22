https://crimea.ria.ru/20251122/v-voronezhe-vzorvali-boevye-bloki-ot-sbitykh-raket-1151107400.html

В Воронеже взорвали боевые блоки от сбитых ракет

Подрыв боевых блоков в СНТ "Дальние сады" в Воронеже произведен успешно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 22.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Подрыв боевых блоков в СНТ "Дальние сады" в Воронеже произведен успешно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.По информации губернатора, подъезды к ряду участков в СНТ останутся перекрыты. Однако в большую часть товарищества допуск жителей возобновили. Движение транспорта по ранее перекрытым улицам возобновлено."На данный момент известно о разрушениях нескольких строений в результате взрыва: один частный дом (по документам — нежилой) восстановлению не подлежит, еще один получил существенные повреждения. Также у ряда строений посечена кровля и повреждено остекление. Специалисты подтверждают, что это минимальные из всех возможных повреждений: ущерб удалось снизить благодаря масштабной подготовке", - уточнил он.Местные власти будет находиться в контакте с владельцами пострадавших построек, пообещал губернатор, добавив, что сейчас самое важное — не мешать работе саперов, правоохранителей и строго следовать их указаниям.Накануне местные власти сообщали, что в Воронеже в районе садоводческого товарищества обнаружили взрывоопасные предметы после сбития ракет. Ликвидировать боеприпасы было запланировано на месте из-за невозможности их транспортировки.Ранее сообщалось, что в порту Новороссийска обезвредили неразорвавшийся украинский безэкипажный катер. Подрыв БЭКа произвели прямо в акватории порта в районе между причалом №5 и восточным молом военной гавани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранатуУкраинцы подорвали железную дорогу в Польше – ТускВ Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов

