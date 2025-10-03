https://crimea.ria.ru/20251003/v-portu-novorossiyska-unichtozhat-nerazorvavshiysya-bek-1149949618.html
В порту Новороссийска уничтожат неразорвавшийся БЭК
В субботу в порту Новороссийска обезвредят неразорвавшийся украинский безэкипажный катер. Об этом сообщил замглавы Новороссийска Александр Гавриков. РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В субботу в порту Новороссийска обезвредят неразорвавшийся украинский безэкипажный катер. Об этом сообщил замглавы Новороссийска Александр Гавриков.Он отметил, что подрыв БЭКа произведут прямо в акватории порта в районе между причалом №5 и восточным молом военной гавани. Гавриков уточнил, что это один из украинских БЭКов, которые атаковали город 24 сентября. В тот день в результате ударов погибли два человека. В городе ввели режим ЧС. В центре были повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала. Угрозы обрушения конструкций в многоквартирных домах, которые попали под удар ВСУ в Новороссийске, нет.Всего при атаке пострадали 11 человек: двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести и пять – легкой степени тяжести.По информации главы города Андрея Кравченко, семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие – от 300 до 600 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
