В порту Новороссийска уничтожат неразорвавшийся БЭК - РИА Новости Крым, 03.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251003/v-portu-novorossiyska-unichtozhat-nerazorvavshiysya-bek-1149949618.html
В порту Новороссийска уничтожат неразорвавшийся БЭК
В субботу в порту Новороссийска обезвредят неразорвавшийся украинский безэкипажный катер. Об этом сообщил замглавы Новороссийска Александр Гавриков. РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T16:53
2025-10-03T16:53
новороссийск
россия
краснодарский край
кубань
безэкипажные катера
происшествия
безопасность
черное море
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В субботу в порту Новороссийска обезвредят неразорвавшийся украинский безэкипажный катер. Об этом сообщил замглавы Новороссийска Александр Гавриков.Он отметил, что подрыв БЭКа произведут прямо в акватории порта в районе между причалом №5 и восточным молом военной гавани. Гавриков уточнил, что это один из украинских БЭКов, которые атаковали город 24 сентября. В тот день в результате ударов погибли два человека. В городе ввели режим ЧС. В центре были повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала. Угрозы обрушения конструкций в многоквартирных домах, которые попали под удар ВСУ в Новороссийске, нет.Всего при атаке пострадали 11 человек: двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести и пять – легкой степени тяжести.По информации главы города Андрея Кравченко, семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие – от 300 до 600 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новороссийск
россия
краснодарский край
кубань
черное море
РИА Новости Крым
новороссийск, россия, краснодарский край, кубань, безэкипажные катера, происшествия, безопасность, черное море, новости
16:53 03.10.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В субботу в порту Новороссийска обезвредят неразорвавшийся украинский безэкипажный катер. Об этом сообщил замглавы Новороссийска Александр Гавриков.
Он отметил, что подрыв БЭКа произведут прямо в акватории порта в районе между причалом №5 и восточным молом военной гавани.
"Расчетно-опасный радиус составляет до 1800 метров для людей, плавающих на воде, 300 метров для плавсредств, 100 метров для гидротехнических сооружений", - сообщил он в Telegram.
Гавриков уточнил, что это один из украинских БЭКов, которые атаковали город 24 сентября. В тот день в результате ударов погибли два человека. В городе ввели режим ЧС. В центре были повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала. Угрозы обрушения конструкций в многоквартирных домах, которые попали под удар ВСУ в Новороссийске, нет.
Всего при атаке пострадали 11 человек: двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести и пять – легкой степени тяжести.
По информации главы города Андрея Кравченко, семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие – от 300 до 600 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовороссийскРоссияКраснодарский крайКубаньБезэкипажные катераПроисшествияБезопасностьЧерное мореНовости
 
Лента новостейМолния