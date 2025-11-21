https://crimea.ria.ru/20251121/v-voronezhe-rasselyat-snt-na-vremya-likvidatsii-nerazorvavshikhsya-snaryadov-1151092450.html

В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов

В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов - РИА Новости Крым, 21.11.2025

В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов

В Воронеже в районе садоводческого товарищества обнаружили взрывоопасные предметы после сбития ракет. Ликвидировать боеприпасы будут на месте из-за... РИА Новости Крым, 21.11.2025

2025-11-21T16:18

2025-11-21T16:18

2025-11-21T16:20

воронеж

александр гусев

безопасность

снт

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0d/1120513468_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_9e4724dffcbad68f95573bd341435ad7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Воронеже в районе садоводческого товарищества обнаружили взрывоопасные предметы после сбития ракет. Ликвидировать боеприпасы будут на месте из-за невозможности их транспортировки, людей переселят в пункты временного размещения. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.По информации руководителя, один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой – возле дачного дома. Территория оцеплена, обследование длилось не один день. Гусев подчеркнул, что саперы вынуждены были констатировать: транспортировка невозможна – только подрыв на месте.Так как в СНТ постоянно проживают люди, жителей ряда домов временно эвакуируют. Но ближайшие здания, скорее всего, получат повреждения, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что в порту Новороссийска обезвредили неразорвавшийся украинский безэкипажный катер. Подрыв БЭКа произвели прямо в акватории порта в районе между причалом №5 и восточным молом военной гавани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии громко – что происходит в городеВ Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе

воронеж

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, александр гусев, безопасность, снт, новости, происшествия