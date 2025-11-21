https://crimea.ria.ru/20251121/v-voronezhe-rasselyat-snt-na-vremya-likvidatsii-nerazorvavshikhsya-snaryadov-1151092450.html
В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов
В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов
В Воронеже в районе садоводческого товарищества обнаружили взрывоопасные предметы после сбития ракет. Ликвидировать боеприпасы будут на месте из-за... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T16:18
2025-11-21T16:18
2025-11-21T16:20
воронеж
александр гусев
безопасность
снт
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0d/1120513468_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_9e4724dffcbad68f95573bd341435ad7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Воронеже в районе садоводческого товарищества обнаружили взрывоопасные предметы после сбития ракет. Ликвидировать боеприпасы будут на месте из-за невозможности их транспортировки, людей переселят в пункты временного размещения. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.По информации руководителя, один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой – возле дачного дома. Территория оцеплена, обследование длилось не один день. Гусев подчеркнул, что саперы вынуждены были констатировать: транспортировка невозможна – только подрыв на месте.Так как в СНТ постоянно проживают люди, жителей ряда домов временно эвакуируют. Но ближайшие здания, скорее всего, получат повреждения, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что в порту Новороссийска обезвредили неразорвавшийся украинский безэкипажный катер. Подрыв БЭКа произвели прямо в акватории порта в районе между причалом №5 и восточным молом военной гавани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии громко – что происходит в городеВ Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
воронеж
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0d/1120513468_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_0490acee5d886dce96a771c4a4c80daa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, александр гусев, безопасность, снт, новости, происшествия
В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов
В Воронеже в районе СНТ обнаружили взрывоопасные предметы после сбития ракет - губернатор
16:18 21.11.2025 (обновлено: 16:20 21.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Воронеже в районе садоводческого товарищества обнаружили взрывоопасные предметы после сбития ракет. Ликвидировать боеприпасы будут на месте из-за невозможности их транспортировки, людей переселят в пункты временного размещения. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.
"При обследовании территории Воронежа после сбития ракет 18 ноября в садоводческом товариществе на юго-западе города обнаружены взрывоопасные элементы", – сказано в сообщении.
По информации руководителя, один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой – возле дачного дома. Территория оцеплена, обследование длилось не один день. Гусев подчеркнул, что саперы вынуждены были констатировать: транспортировка невозможна – только подрыв на месте.
Так как в СНТ постоянно проживают люди, жителей ряда домов временно эвакуируют. Но ближайшие здания, скорее всего, получат повреждения, добавил губернатор.
"Поручил проработать для их собственников, при необходимости, не только вопрос размещения в ПВР, но и все возможные меры поддержки и компенсации. Находимся в контакте с администрацией города по этому вопросу", – уточнил Гусев.
Ранее сообщалось, что в порту Новороссийска обезвредили неразорвавшийся украинский безэкипажный катер
. Подрыв БЭКа произвели прямо в акватории порта в районе между причалом №5 и восточным молом военной гавани.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: