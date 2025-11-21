Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов
В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов
В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов
В Воронеже в районе садоводческого товарищества обнаружили взрывоопасные предметы после сбития ракет. Ликвидировать боеприпасы будут на месте из-за... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Воронеже в районе садоводческого товарищества обнаружили взрывоопасные предметы после сбития ракет. Ликвидировать боеприпасы будут на месте из-за невозможности их транспортировки, людей переселят в пункты временного размещения. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.По информации руководителя, один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой – возле дачного дома. Территория оцеплена, обследование длилось не один день. Гусев подчеркнул, что саперы вынуждены были констатировать: транспортировка невозможна – только подрыв на месте.Так как в СНТ постоянно проживают люди, жителей ряда домов временно эвакуируют. Но ближайшие здания, скорее всего, получат повреждения, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что в порту Новороссийска обезвредили неразорвавшийся украинский безэкипажный катер. Подрыв БЭКа произвели прямо в акватории порта в районе между причалом №5 и восточным молом военной гавани.
В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов

В Воронеже в районе СНТ обнаружили взрывоопасные предметы после сбития ракет - губернатор

16:18 21.11.2025 (обновлено: 16:20 21.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Воронеже в районе садоводческого товарищества обнаружили взрывоопасные предметы после сбития ракет. Ликвидировать боеприпасы будут на месте из-за невозможности их транспортировки, людей переселят в пункты временного размещения. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.
"При обследовании территории Воронежа после сбития ракет 18 ноября в садоводческом товариществе на юго-западе города обнаружены взрывоопасные элементы", – сказано в сообщении.
По информации руководителя, один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой – возле дачного дома. Территория оцеплена, обследование длилось не один день. Гусев подчеркнул, что саперы вынуждены были констатировать: транспортировка невозможна – только подрыв на месте.
Так как в СНТ постоянно проживают люди, жителей ряда домов временно эвакуируют. Но ближайшие здания, скорее всего, получат повреждения, добавил губернатор.
"Поручил проработать для их собственников, при необходимости, не только вопрос размещения в ПВР, но и все возможные меры поддержки и компенсации. Находимся в контакте с администрацией города по этому вопросу", – уточнил Гусев.
Ранее сообщалось, что в порту Новороссийска обезвредили неразорвавшийся украинский безэкипажный катер. Подрыв БЭКа произвели прямо в акватории порта в районе между причалом №5 и восточным молом военной гавани.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии громко – что происходит в городе
В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
 
Воронеж, Александр Гусев, Безопасность, СНТ, Новости, Происшествия
 
