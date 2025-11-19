Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии громко – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251119/v-feodosii-gromko--chto-proiskhodit-v-gorode-1151029356.html
В Феодосии громко – что происходит в городе
В Феодосии громко – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Феодосии громко – что происходит в городе
В Феодосии во второй половине дня в среду военнослужащие проводят учебные стрельбы. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T15:04
2025-11-19T15:04
крым
феодосия
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707982_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_0fcef72fc7bfb7107769e79cf68c962b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии во второй половине дня в среду военнослужащие проводят учебные стрельбы. Об этом сообщили в городской администрации.В администрации города уточнили, что тренировки военных запланированы с 15:00 до 17:00. Крымчан просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Кроме того, в Джанкойском районе Крыма 19 ноября на вторую половину дня специалисты МЧС запланировали работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеБолее 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском мореМЧС Севастополя просит население не волноваться из-за громких звуков
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707982_87:0:1527:1080_1920x0_80_0_0_79ce21536278b0d638143fea97dd0e08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
В Феодосии громко – что происходит в городе

В Феодосии в среду военные проводят учебные стрельбы – власти

15:04 19.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Варвара КовалёваЧемпионат по армейской тактической стрельбе в Крыму
Чемпионат по армейской тактической стрельбе в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости Крым . Варвара Ковалёва
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии во второй половине дня в среду военнослужащие проводят учебные стрельбы. Об этом сообщили в городской администрации.
"Сегодня, 19 ноября, будут проводиться учебные стрельбы", – сказано в сообщении.
В администрации города уточнили, что тренировки военных запланированы с 15:00 до 17:00. Крымчан просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Кроме того, в Джанкойском районе Крыма 19 ноября на вторую половину дня специалисты МЧС запланировали работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море
МЧС Севастополя просит население не волноваться из-за громких звуков
 
КрымФеодосияУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Пошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТП
16:45Крымский мост открыт для проезда
16:26Воздушную тревогу в Севастополе отменили
16:16Крымский мост закрыт
16:09На Донбассе после атак ВСУ подключают котельные к дизель-генераторам
15:48Повысят ли в России возраст выхода на пенсию
15:37В Севастополе воздушная тревога
15:33На Украине отправили в отставку министра юстиции и министра энергетики
15:19В Севастополе остановили паромы и катера
15:15Ноябрь балует теплом: когда в Крыму закончится бабье лето
15:04В Феодосии громко – что происходит в городе
14:51Путин дал старт установке корпуса реактора атомной станции в Египте
14:29В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование
14:1619 домов повреждено на Кубани после ночного налета беспилотников ВСУ
14:08Наравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплаты
13:58Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходит
13:45Крымчанка получила 15 лет за передачу данных об армии РФ Киеву
13:30Новости СВО: армия России продолжает зачистку в Донбассе и под Харьковом
13:07Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в Краснодаре
12:55ВТБ профинансирует проекты компаний в новых регионах на 78 млрд рублей
Лента новостейМолния