https://crimea.ria.ru/20251119/v-feodosii-gromko--chto-proiskhodit-v-gorode-1151029356.html
В Феодосии громко – что происходит в городе
В Феодосии громко – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Феодосии громко – что происходит в городе
В Феодосии во второй половине дня в среду военнослужащие проводят учебные стрельбы. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T15:04
2025-11-19T15:04
2025-11-19T15:04
крым
феодосия
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707982_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_0fcef72fc7bfb7107769e79cf68c962b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии во второй половине дня в среду военнослужащие проводят учебные стрельбы. Об этом сообщили в городской администрации.В администрации города уточнили, что тренировки военных запланированы с 15:00 до 17:00. Крымчан просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Кроме того, в Джанкойском районе Крыма 19 ноября на вторую половину дня специалисты МЧС запланировали работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеБолее 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском мореМЧС Севастополя просит население не волноваться из-за громких звуков
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707982_87:0:1527:1080_1920x0_80_0_0_79ce21536278b0d638143fea97dd0e08.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
В Феодосии громко – что происходит в городе
В Феодосии в среду военные проводят учебные стрельбы – власти