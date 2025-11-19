https://crimea.ria.ru/20251119/v-feodosii-gromko--chto-proiskhodit-v-gorode-1151029356.html

В Феодосии громко – что происходит в городе

В Феодосии во второй половине дня в среду военнослужащие проводят учебные стрельбы. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T15:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии во второй половине дня в среду военнослужащие проводят учебные стрельбы. Об этом сообщили в городской администрации.В администрации города уточнили, что тренировки военных запланированы с 15:00 до 17:00. Крымчан просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Кроме того, в Джанкойском районе Крыма 19 ноября на вторую половину дня специалисты МЧС запланировали работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеБолее 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском мореМЧС Севастополя просит население не волноваться из-за громких звуков

крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество