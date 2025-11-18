https://crimea.ria.ru/20251118/ukraintsy-podorvali-zheleznuyu-dorogu-v-polshe--tusk-1151008109.html

Украинцы подорвали железную дорогу в Польше – Туск

Два гражданина Украины совершили подрыв на железнодорожной линии в Польше, когда по рельсам двигался поезд. Такое заявление сделал премьер-министр Дональд Туск. РИА Новости Крым, 18.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Два гражданина Украины совершили подрыв на железнодорожной линии в Польше, когда по рельсам двигался поезд. Такое заявление сделал премьер-министр Дональд Туск.В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. На месте произошел взрыв. Обошлось без пострадавших. Украинцы использовали взрывчатку типа С-4, бомбу привели в действие во время проезда товарного поезда "Варшава – Пулавы", утверждает европейский чиновник.При этом Туск бездоказательно утверждает, что украинцы якобы сотрудничали с Россией. Сразу после подрыва они выехали в Белоруссию через пункт пропуска "Брест – Тересполь". При этом каких-либо фактов в пользу этого заявления он не привел.Польша не в первый раз безосновательно обвиняет Москву в различных провокациях. В конце 2022-го у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти говорили о российском производстве боеприпасов. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда предположил, что они все же принадлежат ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Финляндия начала военные учения недалеко от границы с РоссиейНа Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистамиПодписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям

