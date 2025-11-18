Рейтинг@Mail.ru
Украинцы подорвали железную дорогу в Польше – Туск - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Украинцы подорвали железную дорогу в Польше – Туск
Два гражданина Украины совершили подрыв на железнодорожной линии в Польше, когда по рельсам двигался поезд. Такое заявление сделал премьер-министр Дональд Туск.
2025-11-18T16:47
2025-11-18T16:47
в мире
новости
польша
дональд туск
происшествия
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Два гражданина Украины совершили подрыв на железнодорожной линии в Польше, когда по рельсам двигался поезд. Такое заявление сделал премьер-министр Дональд Туск.В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. На месте произошел взрыв. Обошлось без пострадавших. Украинцы использовали взрывчатку типа С-4, бомбу привели в действие во время проезда товарного поезда "Варшава – Пулавы", утверждает европейский чиновник.При этом Туск бездоказательно утверждает, что украинцы якобы сотрудничали с Россией. Сразу после подрыва они выехали в Белоруссию через пункт пропуска "Брест – Тересполь". При этом каких-либо фактов в пользу этого заявления он не привел.Польша не в первый раз безосновательно обвиняет Москву в различных провокациях. В конце 2022-го у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти говорили о российском производстве боеприпасов. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда предположил, что они все же принадлежат ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Финляндия начала военные учения недалеко от границы с РоссиейНа Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистамиПодписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям
Украинцы подорвали железную дорогу в Польше – Туск

Туск обвинил украинцев в подрыве железной дороги в Польше

16:47 18.11.2025
 
© WOJTEK RADWANSKIПолиция перекрыла дорогу недалеко от места падения ракеты в селе Пшеводов на востоке Польши. Фото AFP
Полиция перекрыла дорогу недалеко от места падения ракеты в селе Пшеводов на востоке Польши. Фото AFP
© WOJTEK RADWANSKI
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Два гражданина Украины совершили подрыв на железнодорожной линии в Польше, когда по рельсам двигался поезд. Такое заявление сделал премьер-министр Дональд Туск.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. На месте произошел взрыв. Обошлось без пострадавших.
"Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины", – цитирует Туска РИА Новости.
Украинцы использовали взрывчатку типа С-4, бомбу привели в действие во время проезда товарного поезда "Варшава – Пулавы", утверждает европейский чиновник.
При этом Туск бездоказательно утверждает, что украинцы якобы сотрудничали с Россией. Сразу после подрыва они выехали в Белоруссию через пункт пропуска "Брест – Тересполь". При этом каких-либо фактов в пользу этого заявления он не привел.

"Это не привело к сходу поезда с рельс, был лишь немного поврежден пол вагона. Машинист даже не заметил, что что-то произошло", — добавил он во время выступления в сейме.

Польша не в первый раз безосновательно обвиняет Москву в различных провокациях. В конце 2022-го у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти говорили о российском производстве боеприпасов. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда предположил, что они все же принадлежат ВСУ.
