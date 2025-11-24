https://crimea.ria.ru/20251124/v-bakhchisarae-perekroyut-dorogi-i-budut-lovit-terroristov-vozle-gimnazii-1151134920.html

В Бахчисарае перекроют дороги и будут "ловить террористов" возле гимназии

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Бахчисарае во вторник проведут антитеррористические учения, в связи с чем ограничат движение в районе Гимназии имени Н.Р. Андреева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.В рамках учений будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера. Сотрудники дорожно-патрульной службы введут ограничения движения автотранспорта, уточнили в мэрии.Гимназия имени Андреева находится на улице Макаренко, в районе улиц Гагарина и Крымская. Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма пройдут антитеррористические ученияНа западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людейВзрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы

