СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Бахчисарае во вторник проведут антитеррористические учения, в связи с чем ограничат движение в районе Гимназии имени Н.Р. Андреева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.В рамках учений будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера. Сотрудники дорожно-патрульной службы введут ограничения движения автотранспорта, уточнили в мэрии.Гимназия имени Андреева находится на улице Макаренко, в районе улиц Гагарина и Крымская. Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма пройдут антитеррористические ученияНа западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людейВзрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы
крым, новости крыма, бахчисарай, бахчисарайский район, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Бахчисарае перекроют дороги и будут "ловить террористов" возле гимназии

В Бахчисарае 25 ноября проведут антитеррористические учения возле гимназии имени Андреева

15:40 24.11.2025 (обновлено: 15:43 24.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Бахчисарае во вторник проведут антитеррористические учения, в связи с чем ограничат движение в районе Гимназии имени Н.Р. Андреева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"25 ноября с 10 до 15 часов в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия имени Андреева Николая Родионовича" города Бахчисарай пройдут учебные антитеррористические учения", – сказано в сообщении.
В рамках учений будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера. Сотрудники дорожно-патрульной службы введут ограничения движения автотранспорта, уточнили в мэрии.
Гимназия имени Андреева находится на улице Макаренко, в районе улиц Гагарина и Крымская.
Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
