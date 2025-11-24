Рейтинг@Mail.ru
В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта
В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта
На территории южнобережного поселка Симеиз в пятницу, 28 ноября, пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Ялты Янина Павленко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На территории южнобережного поселка Симеиз в пятницу, 28 ноября, пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Ялты Янина Павленко.В указанный период будут введены ограничения движения автотранспорта. Схема движения опубликуют дополнительно, уточнила Павленко.Глава города попросила жителей и гостей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а также напомнила о запрете фотофиксации и видеосъемке проводимых мероприятий.Ранее в городе Саки на западе Крыма прошли антитеррористические учения.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
симеиз
крым
В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта

В поселке Симеиз на ЮБК проведут антитеррористические учения

13:11 24.11.2025
 
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" на Южном берегу Крыма
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым на Южном берегу Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На территории южнобережного поселка Симеиз в пятницу, 28 ноября, пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"28 ноября с 09:00 до 18:00 в поселке Симеиз пройдут учебные антитеррористические мероприятия. Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера – сотрудниками правоохранительных органов будут применяться средства имитации (возможны звуки холостых выстрелов, срабатывания пиротехники)", - написала она в своем Telegram-канале.
В указанный период будут введены ограничения движения автотранспорта. Схема движения опубликуют дополнительно, уточнила Павленко.
Глава города попросила жителей и гостей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а также напомнила о запрете фотофиксации и видеосъемке проводимых мероприятий.
Ранее в городе Саки на западе Крыма прошли антитеррористические учения.
Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
