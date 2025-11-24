https://crimea.ria.ru/20251124/v-bolshoy-yalte-budut-strelyat-i-ogranichat-dvizhenie-transporta-1151130903.html

В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта

В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 24.11.2025

В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта

На территории южнобережного поселка Симеиз в пятницу, 28 ноября, пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Ялты Янина... РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T13:11

2025-11-24T13:11

2025-11-24T13:11

учения

ялта

симеиз

антитеррор

крым

новости крыма

янина павленко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140646610_0:6:1257:713_1920x0_80_0_0_ba199a9c807dd7c8a70b509fecbf4b15.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На территории южнобережного поселка Симеиз в пятницу, 28 ноября, пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Ялты Янина Павленко.В указанный период будут введены ограничения движения автотранспорта. Схема движения опубликуют дополнительно, уточнила Павленко.Глава города попросила жителей и гостей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а также напомнила о запрете фотофиксации и видеосъемке проводимых мероприятий.Ранее в городе Саки на западе Крыма прошли антитеррористические учения.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ялта

симеиз

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, ялта, симеиз, антитеррор, крым, новости крыма, янина павленко