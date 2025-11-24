https://crimea.ria.ru/20251124/v-bolshoy-yalte-budut-strelyat-i-ogranichat-dvizhenie-transporta-1151130903.html
В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На территории южнобережного поселка Симеиз в пятницу, 28 ноября, пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Ялты Янина Павленко.В указанный период будут введены ограничения движения автотранспорта. Схема движения опубликуют дополнительно, уточнила Павленко.Глава города попросила жителей и гостей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а также напомнила о запрете фотофиксации и видеосъемке проводимых мероприятий.Ранее в городе Саки на западе Крыма прошли антитеррористические учения.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
