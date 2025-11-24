https://crimea.ria.ru/20251124/erdogan-gotov-organizovat-peregovory-po-ukraine-v-stambule-1151135083.html

Эрдоган готов организовать переговоры по Украине в Стамбуле

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Стамбул в очередной раз может стать площадкой для переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Об этом стало известно после телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, соощили в Кремле.Кроме того, проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию.Также была рассмотрена актуальная тематика двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики.Накануне также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР заявил, что хочет попросить российского лидера Владимира Путина возобновить работу "зернового коридора" и обсудить завершение конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по УкраинеЭрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в ТурцииЧто даст Крыму возобновление зерновой сделки

