Эрдоган готов организовать переговоры по Украине в Стамбуле
Путин обсудил с Эрдоганом американский мирный план по Украине и прошедший саммит G20
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Стамбул в очередной раз может стать площадкой для переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Об этом стало известно после телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, соощили в Кремле.
"Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку. Условлено активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях", – сказано в сообщении.
Кроме того, проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию.
"Эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования. Вновь подтверждена заинтересованность российской стороны в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса", – информирует Кремль.
Также была рассмотрена актуальная тематика двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики.
"Президент Турции также поделился впечатлениями по итогам своей поездки на саммит "Группы двадцати" в Йоханнесбурге и встреч с главами ряда стран-участниц. Президенты договорились о поддержании регулярных контактов", – сказано в публикации Кремля.
Накануне также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР заявил, что хочет попросить российского лидера Владимира Путина возобновить работу "зернового коридора" и обсудить завершение конфликта на Украине.
