Междусобойчик "коалиции желающих" – как прошел саммит G20
Междусобойчик "коалиции желающих" – как прошел саммит G20 - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Междусобойчик "коалиции желающих" – как прошел саммит G20
Прошедший на этой неделе саммит G20 – экстраординарное событие. Только с одной поправкой: по итогу встречи ничего не произошло. На полях саммита собрались... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T20:57
2025-11-23T20:57
2025-11-23T21:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Прошедший на этой неделе саммит G20 – экстраординарное событие. Только с одной поправкой: по итогу встречи ничего не произошло. На полях саммита собрались представители "коалиции желающих", чтобы обсудить свои проблемы и планы. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.
Междусобойчик "коалиции желающих" – как прошел саммит G20
Саммит G20 не принес никаких результатов для участников – политолог
20:57 23.11.2025 (обновлено: 21:22 23.11.2025)
Прошедший на этой неделе саммит G20 – экстраординарное событие. Только с одной поправкой: по итогу встречи ничего не произошло. На полях саммита собрались представители "коалиции желающих", чтобы обсудить свои проблемы и планы. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
выразил политолог Дмитрий Журавлев.
К саммиту G20 впервые за всю историю не приковано внимание общества, считает политолог. Обычно это событие освещают по всему миру. В этот же раз – тишина, отмечает собеседник. И не только в России. И экстраординарность G20 состоит именно в том, что ничего не произошло.
"Экстраординарность в том что ее нет. Это тоже событие. G20 в этом году превратился в междусобойчик "коалиции желающих". Тех сил, которые выступают в поддержку Украины. И они хотели найти такой формат, в котором можно быть без американцев и при этом сохранить лицо", – выразил мнение эксперт.
По словам Журавлева, реакция России на прошедший саммит – контрольная, выдержанная. Для Украины – это надежда, что дадут денег. Что касается Европейской стороны, то те договоренности, которые все же были подписаны на полях G20, могут укрепить экономику ЕС, но для этого они должны быть осуществлены. А это маловероятно.
"Россия видит, что этот саммит не нес в себе какого-либо контрольного содержания. Ну, бывает. Это периодическое явление, а периодически блины иногда бывают комом", – сказал Дмитрий Журавлев.
Американская сторона официально отказалась от участия в саммите. Официальный повод – "притеснения белого населения ЮАР". Но реальная причина снятия США с участия – нежелание присутствовать там, уверен политолог.
"А что бы они (американцы – ред.) там делали? Выслушивали "коалицию желающих"? Так они 500 раз ее слышали. Просто был найден удобный повод, чтобы не посещать этот саммит", – заявил эксперт.
При этом он добавил, что в следующем году G20 должен пройти в Америке. И этот саммит будет таким, каким его видят в США.
"Саммит 2026-го года будет таким, каким он нужен Трампу. И именно Трамп будет диктовать условия. Но еще не факт, что это будет. Но он будет пытаться это сделать", – подытожил политолог.
В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.
Мероприятие прошло в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи состоялись в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
