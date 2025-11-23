https://crimea.ria.ru/20251123/mezhdusoboychik-koalitsii-zhelayuschikh--kak-proshel-sammit-g20-1151121363.html

Междусобойчик "коалиции желающих" – как прошел саммит G20

Междусобойчик "коалиции желающих" – как прошел саммит G20 - РИА Новости Крым, 23.11.2025

Междусобойчик "коалиции желающих" – как прошел саммит G20

Прошедший на этой неделе саммит G20 – экстраординарное событие. Только с одной поправкой: по итогу встречи ничего не произошло. На полях саммита собрались... РИА Новости Крым, 23.11.2025

2025-11-23T20:57

2025-11-23T20:57

2025-11-23T21:22

эксклюзивы риа новости крым

саммит g20

дмитрий журавлев

новости

в мире

политика

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/16/1151106060_0:122:1208:802_1920x0_80_0_0_3877cf6e2ae0e7641255423596139179.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Прошедший на этой неделе саммит G20 – экстраординарное событие. Только с одной поправкой: по итогу встречи ничего не произошло. На полях саммита собрались представители "коалиции желающих", чтобы обсудить свои проблемы и планы. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.К саммиту G20 впервые за всю историю не приковано внимание общества, считает политолог. Обычно это событие освещают по всему миру. В этот же раз – тишина, отмечает собеседник. И не только в России. И экстраординарность G20 состоит именно в том, что ничего не произошло.По словам Журавлева, реакция России на прошедший саммит – контрольная, выдержанная. Для Украины – это надежда, что дадут денег. Что касается Европейской стороны, то те договоренности, которые все же были подписаны на полях G20, могут укрепить экономику ЕС, но для этого они должны быть осуществлены. А это маловероятно.Американская сторона официально отказалась от участия в саммите. Официальный повод – "притеснения белого населения ЮАР". Но реальная причина снятия США с участия – нежелание присутствовать там, уверен политолог.При этом он добавил, что в следующем году G20 должен пройти в Америке. И этот саммит будет таким, каким его видят в США.В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.Мероприятие прошло в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи состоялись в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавил замглавы администрации президента Максим Орешкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнениеВстреча Трампа и Си Цзиньпина: о чем договорились в Южной Корее – мнениеРФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саммит g20, дмитрий журавлев, новости, в мире, политика, мнения