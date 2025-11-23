https://crimea.ria.ru/20251123/erdogan-khochet-obsudit-s-putinym-zernovuyu-sdelku-1151119737.html

Эрдоган хочет обсудить с Путиным зерновую сделку

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР заявил, что хочет попросить российского лидера Владимира Путина возобновить работу "зернового коридора" и обсудить завершение конфликта на Украине. Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным в понедельник.Также президент Турции рассчитывает обсудить итоги планируемого телефонного разговора с Путиным с рядом коллег, и, возможно, с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Эрдоган.

