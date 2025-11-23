Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган хочет обсудить с Путиным зерновую сделку - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Эрдоган хочет обсудить с Путиным зерновую сделку
Эрдоган хочет обсудить с Путиным зерновую сделку - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Эрдоган хочет обсудить с Путиным зерновую сделку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР заявил, что хочет попросить российского лидера Владимира Путина... РИА Новости Крым, 23.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР заявил, что хочет попросить российского лидера Владимира Путина возобновить работу "зернового коридора" и обсудить завершение конфликта на Украине. Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным в понедельник.Также президент Турции рассчитывает обсудить итоги планируемого телефонного разговора с Путиным с рядом коллег, и, возможно, с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Эрдоган.
Эрдоган хочет обсудить с Путиным зерновую сделку

Эрдоган хочет обсудить с Путиным возобновление зернового коридора

15:35 23.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин и президент Турции Р. Т. Эрдоган
Президент РФ В. Путин и президент Турции Р. Т. Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР заявил, что хочет попросить российского лидера Владимира Путина возобновить работу "зернового коридора" и обсудить завершение конфликта на Украине. Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным в понедельник.
"Я хочу спросить завтра уважаемого господина Путина о том, что мы можем сделать для возобновления "зернового коридора" и что мы можем сделать для завершения этого конфликта", – цитирует Эрдогана РИА Новости.
Также президент Турции рассчитывает обсудить итоги планируемого телефонного разговора с Путиным с рядом коллег, и, возможно, с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Эрдоган.
Сельскохозяйственная техника - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
27 марта, 14:04Радио "Спутник в Крыму"
Что даст Крыму возобновление зерновой сделки
 
