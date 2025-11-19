https://crimea.ria.ru/20251119/erdogan-vystupil-za-vozobnovlenie-peregovorov-rossii-i-ukrainy-v-turtsii-1151039213.html

Эрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в Турции

Эрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в Турции - РИА Новости Крым, 19.11.2025

Эрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным... РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T19:39

2025-11-19T19:39

2025-11-19T19:39

реджеп тайип эрдоган

новости

мнения

россия

политика

переговоры

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0c/1142579123_0:71:3019:1769_1920x0_80_0_0_6318cb547efb60eaeeea4fd08cae4cb5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что контакты в Стамбуле пока осуществляются без участия российской стороны.Ранее Песков выразил мнение, что к пока можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. Он отметил, что нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходитСША "тихо" отправили министра армии в Киев на встречу с ЗеленскимКиевскому режиму осталась пара месяцев – экс-советник Пентагона

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, новости, мнения, россия, политика, переговоры, украина