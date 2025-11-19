Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в Турции - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Эрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в Турции
Эрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в Турции - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Эрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным... РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что контакты в Стамбуле пока осуществляются без участия российской стороны.Ранее Песков выразил мнение, что к пока можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. Он отметил, что нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходитСША "тихо" отправили министра армии в Киев на встречу с ЗеленскимКиевскому режиму осталась пара месяцев – экс-советник Пентагона
Эрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в Турции

Эрдоган заявил о важности возобновления переговоров по Украине в Стамбуле

19:39 19.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле.
"Мы принимали у себя переговоры между делегациями Украины и России. В ходе трех раундов переговоров удалось достичь прогресса, особенно в гуманитарных вопросах. Стороны смогли напрямую обсудить вопросы перемирия и мира, а также военные вопросы. Мы считаем все это ценными шагами. Сегодня мы также подчеркнули необходимость продолжения cтамбульского процесса с прагматичным и ориентированным на результат подходом", – цитирует турецкого президента РИА Новости.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что контакты в Стамбуле пока осуществляются без участия российской стороны.
Ранее Песков выразил мнение, что к пока можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. Он отметил, что нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине.
