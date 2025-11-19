https://crimea.ria.ru/20251119/v-kremle-zayavili-o-gotovnosti-moskvy-k-peregovoram-po-ukraine-1151042205.html
В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине
19.11.2025

Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Новаций по украинскому урегулированию по-прежнему нет, отметил представитель Кремля, Москва видит сообщения СМИ."По-прежнему у нас нет никаких новаций к тому, что было в Анкоридже, нам нечего сказать. Мы видим сообщения СМИ. Мы видим и читаем сообщения СМИ, и нам нечего добавить нового", – сказал Песков.И подчеркнул, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости можно организовать моментально, но работа, которая должна предшествовать встрече президентов РФ и США, в настоящее время пока не проделана.Ранее в среду турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле.Ранее Песков выразил мнение, что к пока можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. Он отметил, что нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходитПоследнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТОВ Кремле оценили переговоры в Стамбуле и готовность Киева к диалогу
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Москва открыта к продолжению (переговоров – ред.), Москва открыта к переговорам", – цитирует Пескова РИА Новости.
Новаций по украинскому урегулированию по-прежнему нет, отметил представитель Кремля, Москва видит сообщения СМИ.
"По-прежнему у нас нет никаких новаций к тому, что было в Анкоридже, нам нечего сказать. Мы видим сообщения СМИ. Мы видим и читаем сообщения СМИ, и нам нечего добавить нового", – сказал Песков.
И подчеркнул, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости можно организовать моментально, но работа, которая должна предшествовать встрече президентов РФ и США, в настоящее время пока не проделана.
Ранее в среду турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса
по Украине в Стамбуле.
Ранее Песков выразил мнение, что к пока можно говорить о паузе в контактах России и Украины
на уровне переговорных групп. Он отметил, что нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине.
