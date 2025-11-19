Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине
В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине
Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Новаций по украинскому урегулированию по-прежнему нет, отметил представитель Кремля, Москва видит сообщения СМИ."По-прежнему у нас нет никаких новаций к тому, что было в Анкоридже, нам нечего сказать. Мы видим сообщения СМИ. Мы видим и читаем сообщения СМИ, и нам нечего добавить нового", – сказал Песков.И подчеркнул, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости можно организовать моментально, но работа, которая должна предшествовать встрече президентов РФ и США, в настоящее время пока не проделана.Ранее в среду турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле.Ранее Песков выразил мнение, что к пока можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. Он отметил, что нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине.
новости, кремль, дмитрий песков, россия, переговоры, политика, украина
В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине

Москва готова к переговорам по украинскому урегулированию – Песков

21:51 19.11.2025 (обновлено: 22:14 19.11.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКремлевский дворец
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Москва открыта к продолжению (переговоров – ред.), Москва открыта к переговорам", – цитирует Пескова РИА Новости.
Новаций по украинскому урегулированию по-прежнему нет, отметил представитель Кремля, Москва видит сообщения СМИ.
"По-прежнему у нас нет никаких новаций к тому, что было в Анкоридже, нам нечего сказать. Мы видим сообщения СМИ. Мы видим и читаем сообщения СМИ, и нам нечего добавить нового", – сказал Песков.
И подчеркнул, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости можно организовать моментально, но работа, которая должна предшествовать встрече президентов РФ и США, в настоящее время пока не проделана.
Ранее в среду турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле.
Ранее Песков выразил мнение, что к пока можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. Он отметил, что нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине.
