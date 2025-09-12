https://crimea.ria.ru/20250912/rossiya-i-ukraina-vzyali-pauzu-v-peregovorakh-1149395014.html

Россия и Украина взяли паузу в переговорах

Россия и Украина взяли паузу в переговорах - РИА Новости Крым, 12.09.2025

Россия и Украина взяли паузу в переговорах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-12T13:22

2025-09-12T13:22

2025-09-12T13:46

новости

россия

дмитрий песков

переговоры

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122559927_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_463ca90961e33a95b414bd030e6a0baa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп.И отметил, что "нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине".Также Песков выразил мнение, что процессу урегулирования украинского кризиса мешают европейцы, это ни для кого не секрет.При этом Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине, сказал пресс-секретарь президента РФ.Рассуждая на тему проведения учений "Запад-2025", представитель Кремля заявил, что Россия не угрожает странам Европы. Именно Европа в составе НАТО двигалась в сторону границ РФ, подчеркнул Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250912/ucheniya-zapad-2025-startovali-1149386522.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, дмитрий песков, переговоры, украина