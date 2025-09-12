Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина взяли паузу в переговорах - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Россия и Украина взяли паузу в переговорах
Россия и Украина взяли паузу в переговорах - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Россия и Украина взяли паузу в переговорах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп.
2025-09-12T13:22
2025-09-12T13:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп.И отметил, что "нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине".Также Песков выразил мнение, что процессу урегулирования украинского кризиса мешают европейцы, это ни для кого не секрет.При этом Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине, сказал пресс-секретарь президента РФ.Рассуждая на тему проведения учений "Запад-2025", представитель Кремля заявил, что Россия не угрожает странам Европы. Именно Европа в составе НАТО двигалась в сторону границ РФ, подчеркнул Песков.
2025
Россия и Украина взяли паузу в переговорах

13:22 12.09.2025 (обновлено: 13:46 12.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп.
"Пока, наверное, скорее можно говорить о паузе", – сказал Песков журналистам.
И отметил, что "нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине".
Также Песков выразил мнение, что процессу урегулирования украинского кризиса мешают европейцы, это ни для кого не секрет.
При этом Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине, сказал пресс-секретарь президента РФ.
"Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога и мирных поисков пути его регулирования", – сказал Песков.
Рассуждая на тему проведения учений "Запад-2025", представитель Кремля заявил, что Россия не угрожает странам Европы. Именно Европа в составе НАТО двигалась в сторону границ РФ, подчеркнул Песков.
