Представители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного плана США отражает интересы Киева. Об этом заявили в Белом доме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Представители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного плана США отражает интересы Киева. Об этом заявили в Белом доме.В администрации президента США считают состоявшиеся переговоры продуктивными и назвали их значительным шагом вперед. "Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир", — говорится в заявлении.Консультации по итогам встречи в Женеве будут продолжены.Ранее на пресс-конференции государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для утверждения плана украинского урегулирования нужно согласие России.План США по УкраинеРяд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины согласие быть безъядерным государством.Новый мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
Киев согласился с мирным планом США после его "доработок" - Белый дом

В Белом доме заявили о согласии Киева с мирным планом после его "доработок"

06:21 24.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Представители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного плана США отражает интересы Киева. Об этом заявили в Белом доме.
"Украинские представители заявили, что на основании представленных сегодня уточнений и доработок они считают, что текущий проект отражает национальные интересы Украины и предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения ее безопасности как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе", — цитирует заявление РИА Новости.
В администрации президента США считают состоявшиеся переговоры продуктивными и назвали их значительным шагом вперед.
"Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир", — говорится в заявлении.
Консультации по итогам встречи в Женеве будут продолжены.
Ранее на пресс-конференции государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для утверждения плана украинского урегулирования нужно согласие России.

План США по Украине

Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины согласие быть безъядерным государством.
Новый мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
