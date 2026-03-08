https://crimea.ria.ru/20260308/pod-vidom-foto-s-mesta-dtp-aferisty-rassylayut-vredonosnye-fayly-v-chaty-1153663908.html
Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты
Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты
Аферисты придумали новую схему обмана россиян: они начали рассылать в домовые и родительские чаты вредоносные файлы под предлогом "кадров с места ДТП". Об этом... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T09:20
2026-03-08T09:20
2026-03-08T09:20
мошенничество
цифровая безопасность
киберпреступность
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
мессенджеры
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273585_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb459182c2e9141e74988a079b540d23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Аферисты придумали новую схему обмана россиян: они начали рассылать в домовые и родительские чаты вредоносные файлы под предлогом "кадров с места ДТП". Об этом предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Сценарий типичный. В общий чат аферисты отправляют эмоциональное сообщение о якобы произошедшей аварии с участием знакомых людей и прикрепляют ссылку на группу с громким названием.Также ранее в МВД предупреждали о новой схеме мошенничества – злоумышленники начали промышлять под видом Социального фонда России, создавая поддельные боты в мессенджерах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВДКакие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернутьВ РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273585_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_576073448eb9561a3d6df23fc2a8b350.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, цифровая безопасность, киберпреступность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, мессенджеры, новости
Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты
Мошенники рассылают в мессенджерах вредоносные файлы под предлогом кадров с места ДТП