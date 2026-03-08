https://crimea.ria.ru/20260308/pod-vidom-foto-s-mesta-dtp-aferisty-rassylayut-vredonosnye-fayly-v-chaty-1153663908.html

Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты

Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты - РИА Новости Крым, 08.03.2026

Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты

Аферисты придумали новую схему обмана россиян: они начали рассылать в домовые и родительские чаты вредоносные файлы под предлогом "кадров с места ДТП". Об этом... РИА Новости Крым, 08.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Аферисты придумали новую схему обмана россиян: они начали рассылать в домовые и родительские чаты вредоносные файлы под предлогом "кадров с места ДТП". Об этом предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Сценарий типичный. В общий чат аферисты отправляют эмоциональное сообщение о якобы произошедшей аварии с участием знакомых людей и прикрепляют ссылку на группу с громким названием.Также ранее в МВД предупреждали о новой схеме мошенничества – злоумышленники начали промышлять под видом Социального фонда России, создавая поддельные боты в мессенджерах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВДКакие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернутьВ РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин

