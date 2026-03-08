Рейтинг@Mail.ru
Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты
Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты
Аферисты придумали новую схему обмана россиян: они начали рассылать в домовые и родительские чаты вредоносные файлы под предлогом "кадров с места ДТП". Об этом... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T09:20
2026-03-08T09:20
мошенничество
цифровая безопасность
киберпреступность
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
мессенджеры
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273585_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb459182c2e9141e74988a079b540d23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Аферисты придумали новую схему обмана россиян: они начали рассылать в домовые и родительские чаты вредоносные файлы под предлогом "кадров с места ДТП". Об этом предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Сценарий типичный. В общий чат аферисты отправляют эмоциональное сообщение о якобы произошедшей аварии с участием знакомых людей и прикрепляют ссылку на группу с громким названием.Также ранее в МВД предупреждали о новой схеме мошенничества – злоумышленники начали промышлять под видом Социального фонда России, создавая поддельные боты в мессенджерах.
Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты

Мошенники рассылают в мессенджерах вредоносные файлы под предлогом кадров с места ДТП

09:20 08.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Аферисты придумали новую схему обмана россиян: они начали рассылать в домовые и родительские чаты вредоносные файлы под предлогом "кадров с места ДТП". Об этом предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Фиксируется рассылка вредоносных файлов под предлогом "кадров с места ДТП". Такие сообщения сегодня распространяются преимущественно через домовые, родительские и другие крупные чаты", – сказано в сообщении.
Сценарий типичный. В общий чат аферисты отправляют эмоциональное сообщение о якобы произошедшей аварии с участием знакомых людей и прикрепляют ссылку на группу с громким названием.
"Например, с названием – "ДТП.Происшествия.18+". В группе размещено несколько новостей и файл с записью происшествия, который по факту является вредоносной программой для Android", – уточнили специалисты МВД.
Также ранее в МВД предупреждали о новой схеме мошенничества – злоумышленники начали промышлять под видом Социального фонда России, создавая поддельные боты в мессенджерах.
