Большой советский сказочник: 120 лет назад родился Александр Роу
120 лет со дня рождения Александра Роу
© http://cinemafirst.ru/Режиссер Александр Роу на съемках в Крыму
© http://cinemafirst.ru/
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Советском Союзе каждый детский Новый год начинался для детей примерно одинаково: утром первого января, пока родители спят, дети прилипали к экранам телевизора и, поглощая мандарины, смотрели сказки – "Морозко", "Конька-горбунка" или "Огонь, вода и медные трубы". Смотрели, и не знали, что снял их режиссер Александр Роу. И снял в Крыму.
Александр Роу родился 8 марта 1906 года в небольшом городке в Ивановской области. Его отец – ирландец, приехавший в Россию налаживать мукомольное производство, а мать – гречанка.
20 августа 2016, 18:52"Волшебная лампа Аладдина": древний Багдад построили на мысе Херсонес
Мальчишка рано остался без папы, который в 1914 году предпочел вернуться на родину. В сложные годы смены правящих режимов, Александр перепробовал множество профессий, помогая матери, а после оказался в киношколе, затем – в Драматическом техникуме. Но, еще учась, он работал помощником режиссера. Первая самостоятельная режиссерская работа — фильм-сказка "По щучьему веленью". И с той поры и до самого конца сказка – русская, народная фольклорная стала его хлебом, талантом, основной темой творчества.
Почти все ленты из большого списка Александра Роу были сняты в Крыму. Не только потому, что он любил этот край, богатый на сказочные пейзажи и разнообразный по натуре, но и потому, что в 1936 году Ялтинскую киностудию передали в подчинение студии "Союздетфильм".
Его "Василиса Прекрасная"(1938) была снята здесь до войны, а сразу после нее, пока еще шли бои в Европе, в освобожденном Крыму снимается "Кащей бессмертный"(1944), где аллегория Гитлера Кащей одерживает сокрушительное поражение от двух богатырей, символизирующих народы России.
Потом были еще и еще сказки, в том числе и литературные - "Новые приключения Кота в сапогах" и "Королевство кривых зеркал", которые в такой же аллегоричной манере высмеивали капитализм, что не помешало им остаться интересными для детей и взрослых на много десятилетий. А также несколько документальных фильмов, посвященных полуострову - "Артек" и малоизвестный видовой с простым и понятным названием "Крым".
В каждой ленте мастера поражает подобранный актерский состав: самые известные до сих пор Михаил Пуговкин, Татьяна Клюева (они оба впоследствии стали крымчанами) и несравненная Баба Яга всех времен и народов Георгий Милляр.
Георгий Францевич снялся еще в первом фильме Роу в 1936 году, умело перевоплотившись в царя-Гороха. Он стал одним из любимых актеров режиссера: в некоторых фильмах ему отданы сразу по несколько ролей – эпизодические наряду с центральными.
Роу был "первооткрывателем" некоторых впоследствии именитых актеров. Например, роль Марфушеньки в сказке "Морозко" стала для Инны Чуриковой киношным актерским дебютом и дала путевку в киножизнь. А красавец Вячеслав Воскресенский после исполнения роли ясноглазого Финиста-богатыря стал одним из секс-символов СССР.
Фильмы Роу в Крыму снимали как в павильонах Ялтинской киностудии, так и на природе. Декорациями служили скалы Никитской расселины, впоследствии получившие наименование "скал Роу", плато Ай-Петри, сосновые леса над Ялтой, Симеиз, Гурзуф и многие другие видовые места.
В работе режиссер-сказочник использовал не только богатую природу полуострова, но и новые в кино приемы: домакетки, дорисовки, перспективные совмещения. Детские, казалось бы, несерьезные фильмы Роу до сих пор очень ценятся кинематографистами с мировыми именами. Он- классик детского кино.
В 1956 году фильм "Морозко" получил Главный приз "Лев святого Марка" на XVII Международном кинофестивале в Венеции в программе детских и юношеских фильмов, а от от Консультативного совета по кинематографии США заслужил награду Award of Excellence за лучший киносценарий для семейного просмотра. Сам мэтр Стивен Спилберг убежден, что эта лента стала предтечей многих киношедевров Голливуда.
27 августа 2020, 13:07Камера, мотор, Крым: пятерка ярких лент Ялтинской киностудии
В то же самое время в СССР Александра Роу чиновники неоднократно критиковали за его приверженность к одному жанру, требуя от режиссера серьезных тем вместо детских картин, вынуждая его снимать классику и документальное кино. Но Роу так и не изменил своему волшебному миру.
Последним фильмом творческой биографии Роу, который тот успел задумать, но не воплотить, стал "Финист-ясный сокол". И он тоже фрагментарно снимался в Крыму – на любимой рабочей площадке большого советского сказочника.
© http://cinemafirst.ru/Роу писал: "нет в искусстве ничего полезнее для детей, чем сказки". До Роу сказки в кино были, но только в кукольном и мультипликационном вариантах.
1 из 14
Роу писал: "нет в искусстве ничего полезнее для детей, чем сказки". До Роу сказки в кино были, но только в кукольном и мультипликационном вариантах.
© http://cinemafirst.ru/
© http://cinemafirst.ru/Изотовленный для "Василисы Прекрасной" макет Змея Горыныча, который двигали изнутри двадцать человек, оказался настолько убедителен, что на съемках фильма от него шарахалась даже лошади.
2 из 14
Изотовленный для "Василисы Прекрасной" макет Змея Горыныча, который двигали изнутри двадцать человек, оказался настолько убедителен, что на съемках фильма от него шарахалась даже лошади.
© http://cinemafirst.ru/
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНа съемках фильма "Кощей" вес исхудавшего во время войны Георгия Милляра не дотягивал и до 50 килограммов, что позволило ему быть еще убедительнее.
Артист Григорий Милляр в роли Кащея и Галина Григорьева в роли Марьи Моревны.
Артист Григорий Милляр в роли Кащея и Галина Григорьева в роли Марьи Моревны.
3 из 14
На съемках фильма "Кощей" вес исхудавшего во время войны Георгия Милляра не дотягивал и до 50 килограммов, что позволило ему быть еще убедительнее.
Артист Григорий Милляр в роли Кащея и Галина Григорьева в роли Марьи Моревны.
Артист Григорий Милляр в роли Кащея и Галина Григорьева в роли Марьи Моревны.
© http://cinemafirst.ru/Газетное объявление о показе документального фильма "Крым" Александра Роу.
4 из 14
Газетное объявление о показе документального фильма "Крым" Александра Роу.
© http://cinemafirst.ru/
© http://cinemafirst.ru/Александр Роу на съемках документального фильма "Артек" около скал Адалары в Гурзуфе.
5 из 14
Александр Роу на съемках документального фильма "Артек" около скал Адалары в Гурзуфе.
© http://cinemafirst.ru/
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЛюбимый актер Роу Георгий Милляр наделял сказочных персонажей человеческими чертами.
Георгий Милляр в роли Квака в фильме-сказке по пьесе Евгения Шварца "Марья-искусница". 1959 год. Киностудия имени М. Горького.
Георгий Милляр в роли Квака в фильме-сказке по пьесе Евгения Шварца "Марья-искусница". 1959 год. Киностудия имени М. Горького.
6 из 14
Любимый актер Роу Георгий Милляр наделял сказочных персонажей человеческими чертами.
Георгий Милляр в роли Квака в фильме-сказке по пьесе Евгения Шварца "Марья-искусница". 1959 год. Киностудия имени М. Горького.
Георгий Милляр в роли Квака в фильме-сказке по пьесе Евгения Шварца "Марья-искусница". 1959 год. Киностудия имени М. Горького.
© http://skazk.in/Свою первую Бабу Ягу Георгий Милляр сыграл в 1929-м в театре. И придумал он ее по ялтинским впечатлениям: "В Ялте я старушку увидел - коз пасла на Чайной горке. Старая-престарая…, сгорбленная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках короткая палочка. Чем не Баба Яга?…".
7 из 14
Свою первую Бабу Ягу Георгий Милляр сыграл в 1929-м в театре. И придумал он ее по ялтинским впечатлениям: "В Ялте я старушку увидел - коз пасла на Чайной горке. Старая-престарая…, сгорбленная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках короткая палочка. Чем не Баба Яга?…".
© http://skazk.in/
© стоп-кадр фильма "Морозко"За роль Марфуши в фильме Роу "Морозко" посол Чехии Ярослав Башта вручил Инне Чуриковой серебряную медаль Масарика. А сама она во время съемок фильма плакала - такой страшной себя считала.
8 из 14
За роль Марфуши в фильме Роу "Морозко" посол Чехии Ярослав Башта вручил Инне Чуриковой серебряную медаль Масарика. А сама она во время съемок фильма плакала - такой страшной себя считала.
© стоп-кадр фильма "Морозко"
© РИА Новости . Енгалычев / Перейти в фотобанкРоу очень жалел, что так поздно встретил актера Михаила Пуговкина: "Миша, как жаль, что мы поздно встретились, ты много сыграл бы у меня ролей!".
Сцена из фильма "Огонь, вода и… медные трубы". В первом ряду слева направо: Лидия Королева в роли Царицы, Михаил Пуговкин в роли Царя, Инга Будкевич в роли Царевны.
Сцена из фильма "Огонь, вода и… медные трубы". В первом ряду слева направо: Лидия Королева в роли Царицы, Михаил Пуговкин в роли Царя, Инга Будкевич в роли Царевны.
9 из 14
Роу очень жалел, что так поздно встретил актера Михаила Пуговкина: "Миша, как жаль, что мы поздно встретились, ты много сыграл бы у меня ролей!".
Сцена из фильма "Огонь, вода и… медные трубы". В первом ряду слева направо: Лидия Королева в роли Царицы, Михаил Пуговкин в роли Царя, Инга Будкевич в роли Царевны.
Сцена из фильма "Огонь, вода и… медные трубы". В первом ряду слева направо: Лидия Королева в роли Царицы, Михаил Пуговкин в роли Царя, Инга Будкевич в роли Царевны.
© http://skazk.inИсполнительница главной роли в сказке "Варвара-краса, длинная коса" Татьяна Клюева после всего нескольких фильмов вышла замуж за одноклассника и живет в Севастополе.
10 из 14
Исполнительница главной роли в сказке "Варвара-краса, длинная коса" Татьяна Клюева после всего нескольких фильмов вышла замуж за одноклассника и живет в Севастополе.
© http://skazk.in
© РИА Новости . Енгалычев / Перейти в фотобанкНестандартная, оригинальная красота вдовы Александра Вертинского, запоминающаяся сразу, сделала ее звездой нескольких детских фильмов.
Лидия Вертинская в роли Анидаг в детском художественном фильме "Королевство кривых зеркал" (1963).
Лидия Вертинская в роли Анидаг в детском художественном фильме "Королевство кривых зеркал" (1963).
11 из 14
Нестандартная, оригинальная красота вдовы Александра Вертинского, запоминающаяся сразу, сделала ее звездой нескольких детских фильмов.
Лидия Вертинская в роли Анидаг в детском художественном фильме "Королевство кривых зеркал" (1963).
Лидия Вертинская в роли Анидаг в детском художественном фильме "Королевство кривых зеркал" (1963).
© Скриншот с художественного фильма "Варвара-краса, длинная коса" Пуговкину на съемках у Роу очень пригодились навыки верховой езды, полученные во время работы над кинолентой "Кубанские казаки". "Как-то снимали на горе Ай-Петри сцену, в которой нужно было проскакать на конях. Из молодых артистов никто не мог сесть на коня. И когда я сел и проскакал, Роу обомлел и говорит: "Молодежь, посмотрите! Во ВГИКе не тому учат", – вспоминал актер.
Кадр из художественного фильма "Варвара-краса, длинная коса"
Кадр из художественного фильма "Варвара-краса, длинная коса"
12 из 14
Пуговкину на съемках у Роу очень пригодились навыки верховой езды, полученные во время работы над кинолентой "Кубанские казаки". "Как-то снимали на горе Ай-Петри сцену, в которой нужно было проскакать на конях. Из молодых артистов никто не мог сесть на коня. И когда я сел и проскакал, Роу обомлел и говорит: "Молодежь, посмотрите! Во ВГИКе не тому учат", – вспоминал актер.
Кадр из художественного фильма "Варвара-краса, длинная коса"
Кадр из художественного фильма "Варвара-краса, длинная коса"
© Скриншот с художественного фильма "Варвара-краса, длинная коса"
© РИА Новости . Енгалычев / Перейти в фотобанкНа съемочной площадке у Роу всегда был идеальный порядок. Эпизоды, в которых принимали участие по 100 и более человек массовки и на которые у других режиссеров уходил день, он снимал за полтора-два часа.
Сцена из фильма "Огонь, вода и… медные трубы". Режиссер Александр Роу.
Сцена из фильма "Огонь, вода и… медные трубы". Режиссер Александр Роу.
13 из 14
На съемочной площадке у Роу всегда был идеальный порядок. Эпизоды, в которых принимали участие по 100 и более человек массовки и на которые у других режиссеров уходил день, он снимал за полтора-два часа.
Сцена из фильма "Огонь, вода и… медные трубы". Режиссер Александр Роу.
Сцена из фильма "Огонь, вода и… медные трубы". Режиссер Александр Роу.
© http://www.evpatori.ru/"По факту это история о том, как ребенок в этой сложной машине насилия видит ложь и изобличает ее", - кинокритик Антон Долин о фильме "Королевство кривых зеркал". Съемки фильма проходили в Ялте.
14 из 14
"По факту это история о том, как ребенок в этой сложной машине насилия видит ложь и изобличает ее", - кинокритик Антон Долин о фильме "Королевство кривых зеркал". Съемки фильма проходили в Ялте.
© http://www.evpatori.ru/
1 из 14
Роу писал: "нет в искусстве ничего полезнее для детей, чем сказки". До Роу сказки в кино были, но только в кукольном и мультипликационном вариантах.
© http://cinemafirst.ru/
2 из 14
Изотовленный для "Василисы Прекрасной" макет Змея Горыныча, который двигали изнутри двадцать человек, оказался настолько убедителен, что на съемках фильма от него шарахалась даже лошади.
© http://cinemafirst.ru/
3 из 14
На съемках фильма "Кощей" вес исхудавшего во время войны Георгия Милляра не дотягивал и до 50 килограммов, что позволило ему быть еще убедительнее.
Артист Григорий Милляр в роли Кащея и Галина Григорьева в роли Марьи Моревны.
Артист Григорий Милляр в роли Кащея и Галина Григорьева в роли Марьи Моревны.
4 из 14
Газетное объявление о показе документального фильма "Крым" Александра Роу.
© http://cinemafirst.ru/
5 из 14
Александр Роу на съемках документального фильма "Артек" около скал Адалары в Гурзуфе.
© http://cinemafirst.ru/
6 из 14
Любимый актер Роу Георгий Милляр наделял сказочных персонажей человеческими чертами.
Георгий Милляр в роли Квака в фильме-сказке по пьесе Евгения Шварца "Марья-искусница". 1959 год. Киностудия имени М. Горького.
Георгий Милляр в роли Квака в фильме-сказке по пьесе Евгения Шварца "Марья-искусница". 1959 год. Киностудия имени М. Горького.
7 из 14
Свою первую Бабу Ягу Георгий Милляр сыграл в 1929-м в театре. И придумал он ее по ялтинским впечатлениям: "В Ялте я старушку увидел - коз пасла на Чайной горке. Старая-престарая…, сгорбленная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках короткая палочка. Чем не Баба Яга?…".
© http://skazk.in/
8 из 14
За роль Марфуши в фильме Роу "Морозко" посол Чехии Ярослав Башта вручил Инне Чуриковой серебряную медаль Масарика. А сама она во время съемок фильма плакала - такой страшной себя считала.
© стоп-кадр фильма "Морозко"
9 из 14
Роу очень жалел, что так поздно встретил актера Михаила Пуговкина: "Миша, как жаль, что мы поздно встретились, ты много сыграл бы у меня ролей!".
Сцена из фильма "Огонь, вода и… медные трубы". В первом ряду слева направо: Лидия Королева в роли Царицы, Михаил Пуговкин в роли Царя, Инга Будкевич в роли Царевны.
Сцена из фильма "Огонь, вода и… медные трубы". В первом ряду слева направо: Лидия Королева в роли Царицы, Михаил Пуговкин в роли Царя, Инга Будкевич в роли Царевны.
10 из 14
Исполнительница главной роли в сказке "Варвара-краса, длинная коса" Татьяна Клюева после всего нескольких фильмов вышла замуж за одноклассника и живет в Севастополе.
© http://skazk.in
11 из 14
Нестандартная, оригинальная красота вдовы Александра Вертинского, запоминающаяся сразу, сделала ее звездой нескольких детских фильмов.
Лидия Вертинская в роли Анидаг в детском художественном фильме "Королевство кривых зеркал" (1963).
Лидия Вертинская в роли Анидаг в детском художественном фильме "Королевство кривых зеркал" (1963).
12 из 14
Пуговкину на съемках у Роу очень пригодились навыки верховой езды, полученные во время работы над кинолентой "Кубанские казаки". "Как-то снимали на горе Ай-Петри сцену, в которой нужно было проскакать на конях. Из молодых артистов никто не мог сесть на коня. И когда я сел и проскакал, Роу обомлел и говорит: "Молодежь, посмотрите! Во ВГИКе не тому учат", – вспоминал актер.
Кадр из художественного фильма "Варвара-краса, длинная коса"
Кадр из художественного фильма "Варвара-краса, длинная коса"
© Скриншот с художественного фильма "Варвара-краса, длинная коса"
13 из 14
На съемочной площадке у Роу всегда был идеальный порядок. Эпизоды, в которых принимали участие по 100 и более человек массовки и на которые у других режиссеров уходил день, он снимал за полтора-два часа.
Сцена из фильма "Огонь, вода и… медные трубы". Режиссер Александр Роу.
Сцена из фильма "Огонь, вода и… медные трубы". Режиссер Александр Роу.
14 из 14
"По факту это история о том, как ребенок в этой сложной машине насилия видит ложь и изобличает ее", - кинокритик Антон Долин о фильме "Королевство кривых зеркал". Съемки фильма проходили в Ялте.
© http://www.evpatori.ru/
12 октября 2024, 20:18Эксклюзивы РИА Новости КрымВ главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм