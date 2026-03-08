https://crimea.ria.ru/20260308/Bolshoy-skazochnik-Aleksandr-Rou-1119324521.html

Большой советский сказочник: 120 лет назад родился Александр Роу

В Советском Союзе каждый детский Новый год начинался для детей примерно одинаково: утром первого января, пока родители спят, дети прилипали к экранам телевизора РИА Новости Крым, 08.03.2026

2026-03-08T09:48

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119324302_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_7991605da073d053534f1ec12ecef69c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Советском Союзе каждый детский Новый год начинался для детей примерно одинаково: утром первого января, пока родители спят, дети прилипали к экранам телевизора и, поглощая мандарины, смотрели сказки – "Морозко", "Конька-горбунка" или "Огонь, вода и медные трубы". Смотрели, и не знали, что снял их режиссер Александр Роу. И снял в Крыму."Королевство кривых зеркал": для снятой в Крыму сказки Роу просмотрел 300 пар близнецов>>Александр Роу родился 8 марта 1906 года в небольшом городке в Ивановской области. Его отец – ирландец, приехавший в Россию налаживать мукомольное производство, а мать – гречанка.Мальчишка рано остался без папы, который в 1914 году предпочел вернуться на родину. В сложные годы смены правящих режимов, Александр перепробовал множество профессий, помогая матери, а после оказался в киношколе, затем – в Драматическом техникуме. Но, еще учась, он работал помощником режиссера. Первая самостоятельная режиссерская работа — фильм-сказка "По щучьему веленью". И с той поры и до самого конца сказка – русская, народная фольклорная стала его хлебом, талантом, основной темой творчества.Почти все ленты из большого списка Александра Роу были сняты в Крыму. Не только потому, что он любил этот край, богатый на сказочные пейзажи и разнообразный по натуре, но и потому, что в 1936 году Ялтинскую киностудию передали в подчинение студии "Союздетфильм".Его "Василиса Прекрасная"(1938) была снята здесь до войны, а сразу после нее, пока еще шли бои в Европе, в освобожденном Крыму снимается "Кащей бессмертный"(1944), где аллегория Гитлера Кащей одерживает сокрушительное поражение от двух богатырей, символизирующих народы России."Варвара-краса, длинная коса": сказочное царство в горах Крыма>>Потом были еще и еще сказки, в том числе и литературные - "Новые приключения Кота в сапогах" и "Королевство кривых зеркал", которые в такой же аллегоричной манере высмеивали капитализм, что не помешало им остаться интересными для детей и взрослых на много десятилетий. А также несколько документальных фильмов, посвященных полуострову - "Артек" и малоизвестный видовой с простым и понятным названием "Крым".В каждой ленте мастера поражает подобранный актерский состав: самые известные до сих пор Михаил Пуговкин, Татьяна Клюева (они оба впоследствии стали крымчанами) и несравненная Баба Яга всех времен и народов Георгий Милляр.Георгий Францевич снялся еще в первом фильме Роу в 1936 году, умело перевоплотившись в царя-Гороха. Он стал одним из любимых актеров режиссера: в некоторых фильмах ему отданы сразу по несколько ролей – эпизодические наряду с центральными.Роу был "первооткрывателем" некоторых впоследствии именитых актеров. Например, роль Марфушеньки в сказке "Морозко" стала для Инны Чуриковой киношным актерским дебютом и дала путевку в киножизнь. А красавец Вячеслав Воскресенский после исполнения роли ясноглазого Финиста-богатыря стал одним из секс-символов СССР.Фильмы Роу в Крыму снимали как в павильонах Ялтинской киностудии, так и на природе. Декорациями служили скалы Никитской расселины, впоследствии получившие наименование "скал Роу", плато Ай-Петри, сосновые леса над Ялтой, Симеиз, Гурзуф и многие другие видовые места."О нас с тобою": 10 цитат из фильма о Москве, не верящей слезам>>В работе режиссер-сказочник использовал не только богатую природу полуострова, но и новые в кино приемы: домакетки, дорисовки, перспективные совмещения. Детские, казалось бы, несерьезные фильмы Роу до сих пор очень ценятся кинематографистами с мировыми именами. Он- классик детского кино.В 1956 году фильм "Морозко" получил Главный приз "Лев святого Марка" на XVII Международном кинофестивале в Венеции в программе детских и юношеских фильмов, а от от Консультативного совета по кинематографии США заслужил награду Award of Excellence за лучший киносценарий для семейного просмотра. Сам мэтр Стивен Спилберг убежден, что эта лента стала предтечей многих киношедевров Голливуда.В то же самое время в СССР Александра Роу чиновники неоднократно критиковали за его приверженность к одному жанру, требуя от режиссера серьезных тем вместо детских картин, вынуждая его снимать классику и документальное кино. Но Роу так и не изменил своему волшебному миру."Смеялся над болезнью": коллеги и друзья вспоминают Грачевского>>Последним фильмом творческой биографии Роу, который тот успел задумать, но не воплотить, стал "Финист-ясный сокол". И он тоже фрагментарно снимался в Крыму – на любимой рабочей площадке большого советского сказочника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ссср

Новости

