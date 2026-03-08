https://crimea.ria.ru/20260308/putin-pozdravil-rossiyanok-s-8-marta-1153780951.html

Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Путин поздравил россиянок с 8 Марта - РИА Новости Крым, 08.03.2026

Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, глава государства пожелал им счастья и благополучия, отметив, что женщинам... РИА Новости Крым, 08.03.2026

2026-03-08T07:34

2026-03-08T07:34

2026-03-08T07:34

владимир путин (политик)

8 марта

праздники и памятные даты

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150033284_164:75:3073:1711_1920x0_80_0_0_89f444824e83abfd1b66491191269038.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, глава государства пожелал им счастья и благополучия, отметив, что женщинам подвластно все.Президент РФ отметил, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, согревает, умножает радостные эмоции и придает сил в самую трудную минуту испытания."Дорогие женщины, вам действительно подвластно все. Вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность. А ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех нас идти только вперед. Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов в том, что для вас важно, здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. С праздником! С Международным женским днем!" - добавил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260306/tsvety-i-lyubov-o-chem-mechtayut-krymchanki-v-den-8-marta-1153751117.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), 8 марта, праздники и памятные даты, россия, общество