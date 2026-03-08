Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил россиянок с 8 Марта - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Путин поздравил россиянок с 8 Марта - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, глава государства пожелал им счастья и благополучия, отметив, что женщинам... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T07:34
2026-03-08T07:34
владимир путин (политик)
8 марта
праздники и памятные даты
россия
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150033284_164:75:3073:1711_1920x0_80_0_0_89f444824e83abfd1b66491191269038.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, глава государства пожелал им счастья и благополучия, отметив, что женщинам подвластно все.Президент РФ отметил, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, согревает, умножает радостные эмоции и придает сил в самую трудную минуту испытания."Дорогие женщины, вам действительно подвластно все. Вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность. А ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех нас идти только вперед. Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов в том, что для вас важно, здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. С праздником! С Международным женским днем!" - добавил Путин.
россия
владимир путин (политик), 8 марта, праздники и памятные даты, россия, общество
Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Путин поздравил россиянок с 8 Марта

07:34 08.03.2026
 
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, глава государства пожелал им счастья и благополучия, отметив, что женщинам подвластно все.
"Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. Мы всегда отмечаем этот праздник с самыми светлыми, теплыми чувствами. Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, согревает, умножает радостные эмоции и придает сил в самую трудную минуту испытания.
"Дорогие женщины, вам действительно подвластно все. Вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность. А ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех нас идти только вперед. Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов в том, что для вас важно, здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. С праздником! С Международным женским днем!" - добавил Путин.
Владимир Путин (политик)8 МартаПраздники и памятные датыРоссияОбщество
 
