ВСУ ударили по многоэтажке в Запорожской области – есть погибшие

ВСУ ударили по многоэтажке в Запорожской области – есть погибшие - РИА Новости Крым, 08.03.2026

ВСУ ударили по многоэтажке в Запорожской области – есть погибшие

ВСУ атаковали беспилотниками многоквартирный жилой дом в Васильевке Запорожской области, пострадали не менее 10 человек, есть погибшие. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.03.2026

2026-03-08T10:13

2026-03-08T10:13

2026-03-08T10:39

евгений балицкий

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы всу

новости

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/08/1153781854_0:48:620:397_1920x0_80_0_0_708c1d9964a3c7d96e57ea16f7878e83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками многоквартирный жилой дом в Васильевке Запорожской области, пострадали не менее 10 человек, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.На месте работают подразделения, идет тушение пожара и разбор завалов. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил Балицкий.Всех жителей, которые не пострадали на данный период времени эвакуировали в безопасное место, сообщила в свою очередь глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.В ночь на воскресенье массированному обстрелу со стороны ВСУ подверглись Белгород и Белгородский округ. В результате серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества, воды и тепла. Пострадавших нетСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава КаховкиВ Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителейДроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы

запорожская область

2026

Новости

евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, новости, происшествия