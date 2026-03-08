Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по многоэтажке в Запорожской области – есть погибшие - РИА Новости Крым, 08.03.2026
ВСУ ударили по многоэтажке в Запорожской области – есть погибшие
ВСУ ударили по многоэтажке в Запорожской области – есть погибшие - РИА Новости Крым, 08.03.2026
ВСУ ударили по многоэтажке в Запорожской области – есть погибшие
ВСУ атаковали беспилотниками многоквартирный жилой дом в Васильевке Запорожской области, пострадали не менее 10 человек, есть погибшие. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.03.2026
евгений балицкий
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками многоквартирный жилой дом в Васильевке Запорожской области, пострадали не менее 10 человек, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.На месте работают подразделения, идет тушение пожара и разбор завалов. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил Балицкий.Всех жителей, которые не пострадали на данный период времени эвакуировали в безопасное место, сообщила в свою очередь глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.В ночь на воскресенье массированному обстрелу со стороны ВСУ подверглись Белгород и Белгородский округ. В результате серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества, воды и тепла. Пострадавших нет
запорожская область
евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, новости, происшествия
ВСУ ударили по многоэтажке в Запорожской области – есть погибшие

Дроны ВСУ ударили по многоквартирному дому в Запорожской области – есть погибшие

10:13 08.03.2026 (обновлено: 10:39 08.03.2026)
 
© ТГ-канал Евгений БалицкийВСУ ударили по многоэтажке в Запорожской области – есть погибшие
ВСУ ударили по многоэтажке в Запорожской области – есть погибшие
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками многоквартирный жилой дом в Васильевке Запорожской области, пострадали не менее 10 человек, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник нанес удары БПЛА самолетного типа по многоквартирному дому в городе Васильевке. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек. Есть погибшие. Данные уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают подразделения, идет тушение пожара и разбор завалов. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил Балицкий.
Всех жителей, которые не пострадали на данный период времени эвакуировали в безопасное место, сообщила в свою очередь глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
В ночь на воскресенье массированному обстрелу со стороны ВСУ подверглись Белгород и Белгородский округ. В результате серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества, воды и тепла. Пострадавших нет
Евгений БалицкийЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУНовостиПроисшествия
 
