72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России
72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России
72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 08.03.2026
72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за ночь уничтожили 72 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T07:23
2026-03-08T07:27
министерство обороны рф
крым
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили 72 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 20 БПЛА – над территорией Астраханской области, 20 БПЛА – над территорией Республики Крым, 14 БПЛА – над территорией Ростовской области, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Волгоградской области и один БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.Предыдущей ночью противовоздушная оборона отбила атаку 124 беспилотников, которые пытались нанести ущерб Крыму и еще 16-ти регионам страны.
министерство обороны рф, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России

72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России - Минобороны

07:23 08.03.2026 (обновлено: 07:27 08.03.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили 72 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 20 БПЛА – над территорией Астраханской области, 20 БПЛА – над территорией Республики Крым, 14 БПЛА – над территорией Ростовской области, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Волгоградской области и один БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Предыдущей ночью противовоздушная оборона отбила атаку 124 беспилотников, которые пытались нанести ущерб Крыму и еще 16-ти регионам страны.
Министерство обороны РФКрымАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
