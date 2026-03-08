https://crimea.ria.ru/20260308/72-drona-vsu-unichtozheny-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1153780825.html
72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за ночь уничтожили 72 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T07:23
2026-03-08T07:23
2026-03-08T07:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили 72 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 20 БПЛА – над территорией Астраханской области, 20 БПЛА – над территорией Республики Крым, 14 БПЛА – над территорией Ростовской области, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Волгоградской области и один БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.Предыдущей ночью противовоздушная оборона отбила атаку 124 беспилотников, которые пытались нанести ущерб Крыму и еще 16-ти регионам страны. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
