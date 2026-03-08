https://crimea.ria.ru/20260308/put-zhenschiny-kak-volonter-iz-kryma-pokorila-novye-regiony-1153605621.html

Путь женщины: как волонтер из Крыма покорила новые регионы

Путь женщины: как волонтер из Крыма покорила новые регионы - РИА Новости Крым, 08.03.2026

Путь женщины: как волонтер из Крыма покорила новые регионы

Ранее утро. Горячий душ и чашка горького кофе. Салон авто. Новый длинный переезд – границы, контрольные пункты пропуска. Работа начинается уже в пути –...

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Ранее утро. Горячий душ и чашка горького кофе. Салон авто. Новый длинный переезд – границы, контрольные пункты пропуска. Работа начинается уже в пути – планирование, телефонные переговоры, онлайн-совещания. Всего за пару дней она в нескольких городах: Феодосия, Севастополь, Краснодар, Геническ, Скадовск."Так мало времени в сутках!"Знакомые южные пейзажи за окошком – мелькают под белым зимним солнцем или плавятся под раскаленным летним."Я очень люблю Крым и очень им вдохновляюсь!".Она вернулась в родную Феодосию из Москвы в 2014-м. Год Воссоединения и начала ее личного нового пути. Точка отчета, где все для нее начиналось заново. Сегодня она руководит большими проектами. И помогает людям и животным. И признается:"Это тоже мое вдохновение"Человек удивительной силы и красоты. Она и сама вдохновляет. В Международный женский день – о женском пути в непростой строительной профессии, о больших задачах и добрых делах, о людях и смыслах – топ-менеджер крупной компании-застройщика и волонтер Валентина Клименко – для РИА Новости Крым.Почему бы и нет2014-й. Личные обстоятельства приводят ее в маленькую родную Феодосию. Без вещей (друзья переправят ей все только через полгода), но с большим желанием жить и работать в российском Крыму. Тогда регион еще только начинает осваиваться в новом правовом поле. Она – юрист с московским опытом – открывает маленькую частную практику и берется за сопровождение вопросов, связанных с земельными отношениями, арендным бизнесом, переоформлением прав."В какой-то момент рядовые предложения могут изменить путь. Мой знакомый попросил сопроводить его друзей в суде. Параллельно эти люди предложили мне должность управляющей базой отдыха и я решила: "Почему бы и нет?". А потом этот объект выкупила большая строительная компания из Краснодара".Дальше Валентина возглавит юридический департамент этой компании, быстро дорастет до директорской позиции, получит второе образование в области промышленного и гражданского строительства, и…сменит работу."Валя, это опасно!"Сейчас Валентина – директор по девелопменту в компании, которая зарегистрирована на территории Херсонской области и реализует крупнейший проект по созданию нового жилья комфорт-класса в новых регионах."Мы зашли в новые регионы в рамках свободной экономической зоны с очень масштабным амбициозным проектом. Многоквартирное жилье, коммерческие помещения и вся инфраструктура, необходимая для комфортного проживания. Общая площадь реализуемых квадратных метров – 380 тысяч. В сентябре этого года вводим первые метры в Скадовске".Компания растет и объединяет специалистов из разных регионов России. Новые проекты реализуются в Севастополе, Краснодарском крае – жилье, коммерческая недвижимость, индустриальные парки. Но именно скадовская стройка – ее главная гордость. Сейчас с регионом связывает еще и волонтерская работа: из последнего – помогали военной части под Скадовском проводить электрику. Адресная помощь бойцам и жителям новых регионов – дело, ставшее регулярным.Еще в самом начале пути друзья и родные твердили. "Валя, это опасно". И это правда было опасно, потому что стреляют, и потому что серьезные бизнес-риски. Более 30 лет в Скадовске не велось никаких масштабных строительств – теперь регион развивается и чувство причастности к этому процессу заставляет ее двигаться вперед."Для меня, как крымчанки, это особенные чувства. Мы же имели схожую судьбу со всеми территориями, которые теперь присоединяются к нашей великой Родине. И как раз имея опыт организации всех этих процессов, ты, конечно, с большим энтузиазмом и с большей силой занимаешься этой работой. Когда с твоей помощью рождаются современные комфортные условия для людей, внутри возникает радость. И это придает сил".Делай добро и бросай его в воду- Как не выгореть в этом ритме?В ответ она улыбается и гладит Пельмешку. Эта малышка поселилась здесь недавно. Планировалось – на время, оказалось – с постоянной "пропиской". У Пельмешки есть сестра по имени Тэя – эта барышня дворовой масти кружится рядом в розовом ошейнике. Всего в помете их было семеро – остальные нашли новых хозяев и переехали. Еще в этом уютном доме живут Пират, Тори и Чикалетта. Собачью компанию разбавляет кошачья – Персик, Боня, Жора, Дынька, Коршик и Поршик.По дороге к целям обычно приходят единомышленники и идеи. Они берутся как будто из ниоткуда. Пристраивая очередную собаку, она познакомилась с руководителем Крымской региональной общественной организации защиты животных "Дом Алабаев"."Мы организовались, помогли собрать необходимую сумму для того, чтобы открыть питомник. На данном этапе выделен земельный участок в Феодосии, заключен договор аренды. На очереди – подготовительные работы: ограждение территории, строительство вольеров для животных и так далее", – рассказывает Валентина.По всем расчетам, большой приют для бездомных собак на площади более двух гектаров должен заработать уже до конца года. Этот проект поддерживает администрация города – проблема бездомных животных в Феодосии стоит остро. Из сложностей – набор волонтеров."На самом деле многие люди готовы в свои выходные дни помогать в этих вопросах, нигде об этом не рассказывая, просто по зову сердца: "Делай добро и бросай его в воду". Но рук всегда не хватает. И нам нужно некоторое количество людей, которые действительно будут любить животных и будут готовы работать фактически на волонтерских условиях, поскольку организация является некоммерческой и речь о выгоде здесь не идет".Отделить шелуху от семян- Что самое сложное в работе и волонтерстве?- Сложно принимать серьезные решения, которые затрагивают не только тебя. Еще большая сложность состоит в том, что в сутках, оказывается, катастрофически мало времени (смеется). А вообще, должна быть полная погруженность в процесс. И вера в достижение цели.- Как научиться планировать свое время так, чтобы поместить все задачи в эти короткие 24 часа?- Когда человек обладает очень большим дефицитом времени он в любом случае отделяет шелуху от семян. Это приходит с опытом. Организм человека, его психика — это очень умный механизм, который настроен на восстановление ресурса. И с течением времени ты учишься расставлять приоритеты. Иногда что-то оказывается вообще не нужным.- А что приносит тебе самое большое удовольствие?- Реализация проекта. Бессонные ночи, миллион встреч, трудная работа большого числа специалистов… И вот, когда ты видишь плоды этой общей работы, ты понимаешь, что все не зря.Насколько важно слушать чужое мнение и важно ли вообще?- Важно. И слушать. И постоянно учится. В этом мире все активно развивается, ты находишься в постоянном процессе обучения. Необязательно спорить. Можно слушать и с этим багажом продолжать реализовывать свои задачи, если это твое внутреннее убеждение.– Что ты можешь посоветовать женщинам, которые постоянно откладывают начало новой жизни на потом?– Полюбить себя. Но полюбить себя в правильном смысле слова. Попробовать оценить свой потенциал так, как если бы его оценивал любящий вас человек. И еще надо понять: нет людей, которые все делают идеально с первого раза. И если даже ошиблась – просто берешь и делаешь работу над ошибками и идешь дальше. Люди, занимающие высокие должности, имеющие большие бизнесы допускали очень много ошибок. И это делало их сильнее. Именно отсутствие страха и большое желание приводят к очень хорошим результатам. Надо брать высокую планку и не бояться.– Валь, о чем ты мечтаешь?На этот вопрос она отвечает так:И продолжает после короткой паузы:"Любовь делает наши сердца добрее. Я благодарна людям, которые в важные моменты моего становления были со мной рядом, поддерживали меня, и эти люди в своем большинстве до сих пор рядом. Я очень горжусь ими. И очень люблю свою профессиональную команду, своих коллег и своих друзей – это большая ценность и это не купишь ни за какие деньги".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За дело, помолясь: православный предприниматель о вере и успехеПриюты для бездомных собак в Крыму – что поможет их созданию

крым

