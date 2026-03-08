Путь женщины: как волонтер из Крыма покорила новые регионы
"Валя, это опасно!" - о женском пути в трудной профессии, любви к людям и животным
© Фото из архива Валентины КлименкоВалентина Клименко. Волонтер, топ-менеджер крупной строительной компании
© Фото из архива Валентины Клименко
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Ранее утро. Горячий душ и чашка горького кофе. Салон авто. Новый длинный переезд – границы, контрольные пункты пропуска. Работа начинается уже в пути – планирование, телефонные переговоры, онлайн-совещания. Всего за пару дней она в нескольких городах: Феодосия, Севастополь, Краснодар, Геническ, Скадовск.
"Так мало времени в сутках!"
Знакомые южные пейзажи за окошком – мелькают под белым зимним солнцем или плавятся под раскаленным летним.
"Я очень люблю Крым и очень им вдохновляюсь!".
Она вернулась в родную Феодосию из Москвы в 2014-м. Год Воссоединения и начала ее личного нового пути. Точка отчета, где все для нее начиналось заново. Сегодня она руководит большими проектами. И помогает людям и животным. И признается:
"Это тоже мое вдохновение"
Человек удивительной силы и красоты. Она и сама вдохновляет. В Международный женский день – о женском пути в непростой строительной профессии, о больших задачах и добрых делах, о людях и смыслах – топ-менеджер крупной компании-застройщика и волонтер Валентина Клименко – для РИА Новости Крым.
© Фото из архива Валентины КлименкоЖивотных Валентина считает частью своей семьи
© Фото из архива Валентины Клименко
Животных Валентина считает частью своей семьи
Почему бы и нет
2014-й. Личные обстоятельства приводят ее в маленькую родную Феодосию. Без вещей (друзья переправят ей все только через полгода), но с большим желанием жить и работать в российском Крыму. Тогда регион еще только начинает осваиваться в новом правовом поле. Она – юрист с московским опытом – открывает маленькую частную практику и берется за сопровождение вопросов, связанных с земельными отношениями, арендным бизнесом, переоформлением прав.
"В какой-то момент рядовые предложения могут изменить путь. Мой знакомый попросил сопроводить его друзей в суде. Параллельно эти люди предложили мне должность управляющей базой отдыха и я решила: "Почему бы и нет?". А потом этот объект выкупила большая строительная компания из Краснодара".
Дальше Валентина возглавит юридический департамент этой компании, быстро дорастет до директорской позиции, получит второе образование в области промышленного и гражданского строительства, и…сменит работу.
"Я четко поняла, что хочу попробовать себя уже как самостоятельная единица, как руководитель нового уровня. Если ты видишь перспективу, надо делать, несмотря ни на что. Даже если страшно. Глаза боятся, а руки делают", – объясняет она свое решение.
"Валя, это опасно!"
Сейчас Валентина – директор по девелопменту в компании, которая зарегистрирована на территории Херсонской области и реализует крупнейший проект по созданию нового жилья комфорт-класса в новых регионах.
"Мы зашли в новые регионы в рамках свободной экономической зоны с очень масштабным амбициозным проектом. Многоквартирное жилье, коммерческие помещения и вся инфраструктура, необходимая для комфортного проживания. Общая площадь реализуемых квадратных метров – 380 тысяч. В сентябре этого года вводим первые метры в Скадовске".
Компания растет и объединяет специалистов из разных регионов России. Новые проекты реализуются в Севастополе, Краснодарском крае – жилье, коммерческая недвижимость, индустриальные парки. Но именно скадовская стройка – ее главная гордость. Сейчас с регионом связывает еще и волонтерская работа: из последнего – помогали военной части под Скадовском проводить электрику. Адресная помощь бойцам и жителям новых регионов – дело, ставшее регулярным.
© Фото из архива Валентины КлименкоВалентина Клименко и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
© Фото из архива Валентины Клименко
Валентина Клименко и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Еще в самом начале пути друзья и родные твердили. "Валя, это опасно". И это правда было опасно, потому что стреляют, и потому что серьезные бизнес-риски. Более 30 лет в Скадовске не велось никаких масштабных строительств – теперь регион развивается и чувство причастности к этому процессу заставляет ее двигаться вперед.
"Для меня, как крымчанки, это особенные чувства. Мы же имели схожую судьбу со всеми территориями, которые теперь присоединяются к нашей великой Родине. И как раз имея опыт организации всех этих процессов, ты, конечно, с большим энтузиазмом и с большей силой занимаешься этой работой. Когда с твоей помощью рождаются современные комфортные условия для людей, внутри возникает радость. И это придает сил".
Делай добро и бросай его в воду
- Как не выгореть в этом ритме?
В ответ она улыбается и гладит Пельмешку. Эта малышка поселилась здесь недавно. Планировалось – на время, оказалось – с постоянной "пропиской". У Пельмешки есть сестра по имени Тэя – эта барышня дворовой масти кружится рядом в розовом ошейнике. Всего в помете их было семеро – остальные нашли новых хозяев и переехали. Еще в этом уютном доме живут Пират, Тори и Чикалетта. Собачью компанию разбавляет кошачья – Персик, Боня, Жора, Дынька, Коршик и Поршик.
© Фото из архива Валентины КлименкоМалыши приходят на передержку и часто обретают новый дом
© Фото из архива Валентины Клименко
Малыши приходят на передержку и часто обретают новый дом
"Никого из них я не покупала. Все нашлись по-разному, пришли временно и остались. Вот как раз все они и восстанавливают мою нервную систему".
По дороге к целям обычно приходят единомышленники и идеи. Они берутся как будто из ниоткуда. Пристраивая очередную собаку, она познакомилась с руководителем Крымской региональной общественной организации защиты животных "Дом Алабаев".
"Мы организовались, помогли собрать необходимую сумму для того, чтобы открыть питомник. На данном этапе выделен земельный участок в Феодосии, заключен договор аренды. На очереди – подготовительные работы: ограждение территории, строительство вольеров для животных и так далее", – рассказывает Валентина.
По всем расчетам, большой приют для бездомных собак на площади более двух гектаров должен заработать уже до конца года. Этот проект поддерживает администрация города – проблема бездомных животных в Феодосии стоит остро. Из сложностей – набор волонтеров.
"На самом деле многие люди готовы в свои выходные дни помогать в этих вопросах, нигде об этом не рассказывая, просто по зову сердца: "Делай добро и бросай его в воду". Но рук всегда не хватает. И нам нужно некоторое количество людей, которые действительно будут любить животных и будут готовы работать фактически на волонтерских условиях, поскольку организация является некоммерческой и речь о выгоде здесь не идет".
© Фото из архива Валентины КлименкоРабочие моменты
© Фото из архива Валентины Клименко
Рабочие моменты
Отделить шелуху от семян
- Что самое сложное в работе и волонтерстве?
- Сложно принимать серьезные решения, которые затрагивают не только тебя. Еще большая сложность состоит в том, что в сутках, оказывается, катастрофически мало времени (смеется). А вообще, должна быть полная погруженность в процесс. И вера в достижение цели.
- Как научиться планировать свое время так, чтобы поместить все задачи в эти короткие 24 часа?
- Когда человек обладает очень большим дефицитом времени он в любом случае отделяет шелуху от семян. Это приходит с опытом. Организм человека, его психика — это очень умный механизм, который настроен на восстановление ресурса. И с течением времени ты учишься расставлять приоритеты. Иногда что-то оказывается вообще не нужным.
- А что приносит тебе самое большое удовольствие?
- Реализация проекта. Бессонные ночи, миллион встреч, трудная работа большого числа специалистов… И вот, когда ты видишь плоды этой общей работы, ты понимаешь, что все не зря.
Насколько важно слушать чужое мнение и важно ли вообще?
- Важно. И слушать. И постоянно учится. В этом мире все активно развивается, ты находишься в постоянном процессе обучения. Необязательно спорить. Можно слушать и с этим багажом продолжать реализовывать свои задачи, если это твое внутреннее убеждение.
– Что ты можешь посоветовать женщинам, которые постоянно откладывают начало новой жизни на потом?
– Полюбить себя. Но полюбить себя в правильном смысле слова. Попробовать оценить свой потенциал так, как если бы его оценивал любящий вас человек. И еще надо понять: нет людей, которые все делают идеально с первого раза. И если даже ошиблась – просто берешь и делаешь работу над ошибками и идешь дальше. Люди, занимающие высокие должности, имеющие большие бизнесы допускали очень много ошибок. И это делало их сильнее. Именно отсутствие страха и большое желание приводят к очень хорошим результатам. Надо брать высокую планку и не бояться.
– Валь, о чем ты мечтаешь?
На этот вопрос она отвечает так:
"Я мечтаю о большом доме на берегу моря – чтобы в нем было много места для любимых людей и моих питомцев. И о том, чтобы было больше добра, меньше бродячих животных и людей, которые испытывают большую нужду. О добре в целом, которое должно поселиться в сердцах, потому что от этого всем становится лучше".
И продолжает после короткой паузы:
"Любовь делает наши сердца добрее. Я благодарна людям, которые в важные моменты моего становления были со мной рядом, поддерживали меня, и эти люди в своем большинстве до сих пор рядом. Я очень горжусь ими. И очень люблю свою профессиональную команду, своих коллег и своих друзей – это большая ценность и это не купишь ни за какие деньги".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: