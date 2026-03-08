https://crimea.ria.ru/20260308/troe-detey-propali-v-podmoskove--vozbuzhdeno-delo-1153783049.html

Трое детей пропали в Подмосковье – возбуждено дело

В Московской области пропали без вести трое подростков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональная прокуратура.

водолазные работы

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

московская область

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Московской области пропали без вести трое подростков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональная прокуратура.В ходе первоначальных поисков получены свидетельские показания о том, что несовершеннолетних видели вблизи водоема.Дело возбуждено по статье "убийство двух и более лиц".Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК, несовершеннолетние гуляли по микрорайону Восточный в Звенигороде, где протекает река Москва. С тех пор дети на связь не выходили, их мобильные телефоны не доступны. На берегу обнаружен головной убор, предположительно, принадлежащий одному из пропавших подростков.Сейчас на месте работают водолазы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

московская область

Новости

