Трое детей пропали в Подмосковье – возбуждено дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Московской области пропали без вести трое подростков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональная прокуратура.
"По предварительным данным, днем 7 марта 2026 года трое детей — 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет — ушли гулять и до настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
В ходе первоначальных поисков получены свидетельские показания о том, что несовершеннолетних видели вблизи водоема.
Дело возбуждено по статье "убийство двух и более лиц".
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК, несовершеннолетние гуляли по микрорайону Восточный в Звенигороде, где протекает река Москва. С тех пор дети на связь не выходили, их мобильные телефоны не доступны. На берегу обнаружен головной убор, предположительно, принадлежащий одному из пропавших подростков.
Сейчас на месте работают водолазы.
