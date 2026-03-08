https://crimea.ria.ru/20260308/vasha-lyubov--bronya-dlya-boytsov-zhenschin-kryma-pozdravili-s-8-marta-1153781488.html

Ваша любовь – броня для бойцов: женщин Крыма поздравили с 8 марта

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. РИА Новости Крым, 08.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.Поздравления и слова благодарности глава Крыма адресовал женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, а также тем, кто помогает нашим воинам в тылу, кто ждет родных и любимых дома.Владимир Константинов в своем поздравительном обращении отметил, что женщина — это целый мир, в котором есть место для материнской заботы и участия в жизни родных, трепетного отношения к домашнему очагу.Военнослужащие на передовой тоже чувствуют тепло женской заботы, это придает им силы, уверенности в том, что в них верят, их ждут дома.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравил жительниц города с Международным женским днем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

