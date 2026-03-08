https://crimea.ria.ru/20260308/vasha-lyubov--bronya-dlya-boytsov-zhenschin-kryma-pozdravili-s-8-marta-1153781488.html
Ваша любовь – броня для бойцов: женщин Крыма поздравили с 8 марта
Ваша любовь – броня для бойцов: женщин Крыма поздравили с 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Ваша любовь – броня для бойцов: женщин Крыма поздравили с 8 марта
Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T09:55
2026-03-08T09:55
2026-03-08T09:55
8 марта
новости
новости крыма
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153541906_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2b285e9a581860da84306d9cfb26f7d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.Поздравления и слова благодарности глава Крыма адресовал женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, а также тем, кто помогает нашим воинам в тылу, кто ждет родных и любимых дома.Владимир Константинов в своем поздравительном обращении отметил, что женщина — это целый мир, в котором есть место для материнской заботы и участия в жизни родных, трепетного отношения к домашнему очагу.Военнослужащие на передовой тоже чувствуют тепло женской заботы, это придает им силы, уверенности в том, что в них верят, их ждут дома.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравил жительниц города с Международным женским днем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153541906_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_416e22b8491f2cfd876b9eb1f8b4b726.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
8 марта, новости, новости крыма, крым, общество
Ваша любовь – броня для бойцов: женщин Крыма поздравили с 8 марта
Аксенов и Константинов поздравили женщин Крыма с 8 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.
"Вы вдохновляете нас, мужчин, на самые благородные поступки, побуждаете становиться лучше и достигать большего. Мы не устаем восхищаться вашей способностью сочетать, казалось бы, несочетаемое: хрупкость и смелость, силу и слабость, мягкость и решительность", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Поздравления и слова благодарности глава Крыма адресовал женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, а также тем, кто помогает нашим воинам в тылу, кто ждет родных и любимых дома.
"Ваши вера, любовь и преданность, ваши молитвы – это та незримая броня, которая защищает наших бойцов, та путеводная звезда, которая ведет их к Победе", - подчеркнул глава республики.
Владимир Константинов в своем поздравительном обращении отметил, что женщина — это целый мир, в котором есть место для материнской заботы и участия в жизни родных, трепетного отношения к домашнему очагу.
"Свое внимание, умение сопереживать вы проявляете и в обществе, занимаясь преподаванием и лечением больных, помогая тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Вы — талантливые политики, спортсменки, творческие и научные деятели...", - написал спикер крымского парламента в своем Telegram-канале.
Военнослужащие на передовой тоже чувствуют тепло женской заботы, это придает им силы, уверенности в том, что в них верят, их ждут дома.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравил жительниц города с Международным женским днем.
"В последние годы Севастополю выпало немало испытаний. И в каждом вы проявили характер: спокойный, твердый, собранный. Вы сохранили семьи и тепло в домах. Вы воспитали детей в уважении к своему городу и своей стране. Вы стали той тихой силой, без которой невозможна ни одна победа", - отметил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.