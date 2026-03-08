История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым
История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветочный рынок в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 марта – праздник, который ассоциируется у нас с весной, радостью и счастьем.
Но изначально его суть была совсем другой. В этот день в 1857 в Нью-Йорке состоялся "марш пустых кастрюль". Его организовали женщины, трудящиеся в текстильной промышленности. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к тяжелым условиям труда и низким зарплатам и открыто выступить за равноправие.
Именно этому дню впоследствии дадут название "женский".
Больше интересных фактов – в инфографике РИА Новости Крым.
Но изначально его суть была совсем другой. В этот день в 1857 в Нью-Йорке состоялся "марш пустых кастрюль". Его организовали женщины, трудящиеся в текстильной промышленности. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к тяжелым условиям труда и низким зарплатам и открыто выступить за равноправие.
Именно этому дню впоследствии дадут название "женский".
Больше интересных фактов – в инфографике РИА Новости Крым.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
6 марта, 18:30Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта