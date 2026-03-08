https://crimea.ria.ru/20260308/istoriya-prazdnika-8-marta-v-infografike-ria-novosti-krym-1144748181.html

История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым

История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым

2026-03-08T07:45

8 марта – праздник, который ассоциируется у нас с весной, радостью и счастьем. Но изначально его суть была совсем другой. В этот день в 1857 в Нью-Йорке состоялся "марш пустых кастрюль". Его организовали женщины, трудящиеся в текстильной промышленности. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к тяжелым условиям труда и низким зарплатам и открыто выступить за равноправие. Именно этому дню впоследствии дадут название "женский".Больше интересных фактов – в инфографике РИА Новости Крым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

