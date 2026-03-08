Рейтинг@Mail.ru
История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260308/istoriya-prazdnika-8-marta-v-infografike-ria-novosti-krym-1144748181.html
История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым
История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 08.03.2026
История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым
8 марта – праздник, который ассоциируется у нас с весной, радостью и счастьем. Но изначально его суть была совсем другой. В этот день в 1857 в Нью-Йорке... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T07:45
2026-03-08T07:45
инфографика
8 марта
праздники и памятные даты
общество
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144726289_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca24fcccd19315e44a168cd67db8403.jpg
8 марта – праздник, который ассоциируется у нас с весной, радостью и счастьем. Но изначально его суть была совсем другой. В этот день в 1857 в Нью-Йорке состоялся "марш пустых кастрюль". Его организовали женщины, трудящиеся в текстильной промышленности. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к тяжелым условиям труда и низким зарплатам и открыто выступить за равноправие. Именно этому дню впоследствии дадут название "женский".Больше интересных фактов – в инфографике РИА Новости Крым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260306/tsvety-i-lyubov-o-chem-mechtayut-krymchanki-v-den-8-marta-1153751117.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144726289_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3973855635130e808db19f8c849c8d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
8 марта, праздники и памятные даты, общество, история
История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым

История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым

07:45 08.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветочный рынок в Симферополе
Цветочный рынок в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
8 марта – праздник, который ассоциируется у нас с весной, радостью и счастьем.

Но изначально его суть была совсем другой. В этот день в 1857 в Нью-Йорке состоялся "марш пустых кастрюль". Его организовали женщины, трудящиеся в текстильной промышленности. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к тяжелым условиям труда и низким зарплатам и открыто выступить за равноправие.

Именно этому дню впоследствии дадут название "женский".

Больше интересных фактов – в инфографике РИА Новости Крым.
История праздника 8 мартаИстория праздника 8 марта
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Цветочный рынок в подземном переходе в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
6 марта, 18:30
Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта
Инфографика8 МартаПраздники и памятные датыОбществоИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:42Запасы газа в Европе на исходе
08:02Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ - что известно
07:45История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым
07:39В Греции произошло мощное землетрясение
07:34Путин поздравил россиянок с 8 Марта
07:2372 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России
07:13В Крыму восстановят два военных памятника
00:01Погода в Крыму 8 марта
00:00Какой сегодня праздник: 8 марта
23:44Рейд в Севастополе закрыт
21:42Угрозы Трампа и первые медали россиян на паралимпиаде – главное
21:17Как школы Крыма оснащены для обучения детей-инвалидов
20:51"Любэ", "Калинов мост", Маршал: песни о Севастополе
20:38Сербия проведет совместные учения с военными НАТО и США
20:05Преступность мигрантов и работа в новых регионах – доклад главы СК Путину
19:4114-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно
19:19Бастрыкин на встрече с Путиным назвал общий ущерб от теракта в "Крокусе"
19:13США и Израиль против Ирана и атака ВСУ на Севастополь: топ недели
18:51В Феодосии отключили Вечный огонь
18:32Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
Лента новостейМолния