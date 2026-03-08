Рейтинг@Mail.ru
Словакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – Фицо - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Словакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – Фицо
Словакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – Фицо - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Словакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – Фицо
Словакия готова перенять от Венгрии эстафету по блокированию кредита ЕС для Украины, чтобы добиться возобновления прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба". Об... РИА Новости Крым, 08.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Словакия готова перенять от Венгрии эстафету по блокированию кредита ЕС для Украины, чтобы добиться возобновления прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо.Фицо напомнил, что 10 марта в Париже собирается обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен остановку Киевом прокачки нефти по "Дружбе". По его мнению, Еврокомиссия может заставить Владимира Зеленского разрешить проведение инспекции якобы поврежденного участка нефтепровода.По его словам, сейчас военный кредит на 90 миллиардов евро для Украины эффективно заблокирован, но не стоит быть наивными, поскольку Владимир Зеленский говорит о восстановлении поставок через полтора месяца, то есть после парламентских выборов в Венгрии, где Киев надеется на победу оппозиции.Фицо также заявил, что блокировка европейского кредита является легитимным инструментом для восстановления поставок нефти.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии, заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан.Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Главный противник действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партии "Фидес" – партия "Тиса" во главе в Петером Мадьяром.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемириеЗеленский публично пригрозил натравить боевиков ВСУ на Орбана
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Словакия готова перенять от Венгрии эстафету по блокированию кредита ЕС для Украины, чтобы добиться возобновления прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
Фицо напомнил, что 10 марта в Париже собирается обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен остановку Киевом прокачки нефти по "Дружбе". По его мнению, Еврокомиссия может заставить Владимира Зеленского разрешить проведение инспекции якобы поврежденного участка нефтепровода.
"Но самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если будет нужно", - цитирует Фицо РИА Новости.
По его словам, сейчас военный кредит на 90 миллиардов евро для Украины эффективно заблокирован, но не стоит быть наивными, поскольку Владимир Зеленский говорит о восстановлении поставок через полтора месяца, то есть после парламентских выборов в Венгрии, где Киев надеется на победу оппозиции.
"Потом уже не будет никакого шанса на нефть с востока, если венгерскую эстафету не возьмет кто-то другой", – подчеркнул словацкий премьер-министр.
Фицо также заявил, что блокировка европейского кредита является легитимным инструментом для восстановления поставок нефти.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии, заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Главный противник действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партии "Фидес" – партия "Тиса" во главе в Петером Мадьяром.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
