Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса
Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса
Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса
Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина неизбежно утратит остающиеся под ее контролем районы Донбасса, поэтому они включены в американский мирный план
2025-11-21T19:14
2025-11-21T19:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина неизбежно утратит остающиеся под ее контролем районы Донбасса, поэтому они включены в американский мирный план как территории, входящие в состав России.Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса

Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса - Трамп

19:14 21.11.2025 (обновлено: 19:15 21.11.2025)
 
Президент США Дональд Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина неизбежно утратит остающиеся под ее контролем районы Донбасса, поэтому они включены в американский мирный план как территории, входящие в состав России.
"Эту землю они в очень короткий срок потеряют. Они теряют территорию", — сказал Трамп в эфире радио Fox News, комментируя идею передачи части украинских территорий России в рамках нового мирного плана США.
Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.
