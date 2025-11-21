https://crimea.ria.ru/20251121/tramp-ukraina-neizbezhno-utratit-ostavshiesya-chasti-donbassa-1151096734.html
Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса
2025-11-21T19:14
2025-11-21T19:14
2025-11-21T19:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина неизбежно утратит остающиеся под ее контролем районы Донбасса, поэтому они включены в американский мирный план как территории, входящие в состав России.Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
19:14 21.11.2025 (обновлено: 19:15 21.11.2025)