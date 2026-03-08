https://crimea.ria.ru/20260308/belgorod-podvergsya-massirovannomu-raketnomu-obstrelu-vsu---chto-izvestno-1153781242.html

Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ - что известно

белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

атака всу на белгород

вячеслав гладков

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества, воды и тепла, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в канале на платформе Max.В результате атаки серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.Более точный масштаб повреждений будет оценен в светлое время суток. Все аварийные службы находятся на местах, информация о последствиях уточняется.Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгород

белгородская область

Новости

