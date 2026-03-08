Рейтинг@Mail.ru
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ - что известно - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ - что известно
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ - что известно - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ - что известно
Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T08:02
2026-03-08T08:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества, воды и тепла, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в канале на платформе Max.В результате атаки серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.Более точный масштаб повреждений будет оценен в светлое время суток. Все аварийные службы находятся на местах, информация о последствиях уточняется.Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, атака всу на белгород, вячеслав гладков, новости
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ - что известно

Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ

08:02 08.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества, воды и тепла, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в канале на платформе Max.
"Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал Гладков.
В результате атаки серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.
Более точный масштаб повреждений будет оценен в светлое время суток. Все аварийные службы находятся на местах, информация о последствиях уточняется.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьАтака ВСУ на БелгородВячеслав ГладковНовости
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
