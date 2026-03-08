Рейтинг@Mail.ru
Милосердие на фронте: как женщины-медики спасают раненых бойцов - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Милосердие на фронте: как женщины-медики спасают раненых бойцов
Милосердие на фронте: как женщины-медики спасают раненых бойцов - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Милосердие на фронте: как женщины-медики спасают раненых бойцов
Они спасают человеческие жизни там, где гремит арта и небо становится черным от дыма. Передовые эвакуационные группы, работа в "желтой зоне", бессонные ночи и... РИА Новости Крым, 08.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Они спасают человеческие жизни там, где гремит арта и небо становится черным от дыма. Передовые эвакуационные группы, работа в "желтой зоне", бессонные ночи и трудные дни. Они – скорая помощь раненым бойцам и уже сейчас даже невозможно точно сказать, сколько спасенных жизней на их счету.В Международный женский день участницы специальной военной операции – ефрейтор Татьяна Голованова и младший лейтенант Наталья Синельникова рассказали Sputnik на русском о своем пути, о службе и долге военного медика, о помощи бойцам и жителям освобожденных регионов, о балансе материнства и войны, а еще поделились своими мечтами и планами на будущее.Татьяна Голованова работала медиком в гражданской больнице Белгорода. В 2023 году заключила контракт с Министерством обороны и убыла в зону проведения специальной военной операции.Эта хрупкая женщина осуществляет прием раненных, доставляемых вертолетом и оказывает квалифицированную медицинскую помощь военным с ранениями различной степени тяжести. Всего на ее счету более 1,5 тысяч спасенных жизней военнослужащих. В том числе Татьяне доводилось лечить пленных солдат ВСУ.Наталья Синельникова на фронте с самого первого дня. Неоднократно лично проводила сортировку и оказание медицинской помощи раненым на санитарно-эвакуационном пункте подразделения, лично участвовала в обезболивании, перевязке и остановке кровотечений при ранениях различной степени тяжести, а также организовывала эвакуацию раненных в безопасный район. Благодаря ее профессиональным и самоотверженным действиям всем военнослужащим оказывалась квалифицированная медпомощь, что сохраняло им жизнь и способствовало сокращению сроков их возвращения в строй.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Они спасают человеческие жизни там, где гремит арта и небо становится черным от дыма. Передовые эвакуационные группы, работа в "желтой зоне", бессонные ночи и трудные дни. Они – скорая помощь раненым бойцам и уже сейчас даже невозможно точно сказать, сколько спасенных жизней на их счету.
В Международный женский день участницы специальной военной операции – ефрейтор Татьяна Голованова и младший лейтенант Наталья Синельникова рассказали Sputnik на русском о своем пути, о службе и долге военного медика, о помощи бойцам и жителям освобожденных регионов, о балансе материнства и войны, а еще поделились своими мечтами и планами на будущее.
Татьяна Голованова работала медиком в гражданской больнице Белгорода. В 2023 году заключила контракт с Министерством обороны и убыла в зону проведения специальной военной операции.
Эта хрупкая женщина осуществляет прием раненных, доставляемых вертолетом и оказывает квалифицированную медицинскую помощь военным с ранениями различной степени тяжести. Всего на ее счету более 1,5 тысяч спасенных жизней военнослужащих. В том числе Татьяне доводилось лечить пленных солдат ВСУ.
Наталья Синельникова на фронте с самого первого дня. Неоднократно лично проводила сортировку и оказание медицинской помощи раненым на санитарно-эвакуационном пункте подразделения, лично участвовала в обезболивании, перевязке и остановке кровотечений при ранениях различной степени тяжести, а также организовывала эвакуацию раненных в безопасный район. Благодаря ее профессиональным и самоотверженным действиям всем военнослужащим оказывалась квалифицированная медпомощь, что сохраняло им жизнь и способствовало сокращению сроков их возвращения в строй.
