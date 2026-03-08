Рейтинг@Mail.ru
США должны рассказать миру о своих планах – Лавров - РИА Новости Крым, 08.03.2026
США должны рассказать миру о своих планах – Лавров
США должны рассказать миру о своих планах – Лавров - РИА Новости Крым, 08.03.2026
США должны рассказать миру о своих планах – Лавров
США должны рассказать миру, какие у них планы и как они соотносится с ранее действовавшими нормами. Об это заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T13:21
2026-03-08T13:21
сергей лавров
политика
сша
в мире
обострение между ираном и сша
иран
совет безопасности оон
генассамблея оон
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153120755_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc0077aeb9828aab8fb5e9d5c2445077.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. США должны рассказать миру, какие у них планы и как они соотносится с ранее действовавшими нормами. Об это заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.Лавров также напомнил, что президент России Владимир Путин уже давно предложил собрать саммит постоянных членов Совета безопасности ООН."Мне кажется, сейчас самое время такую идею реализовать", - отметил он.Ранее Лавров предположил, что США в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой. По словам главы МИД РФ, давно назрел принципиальный разговор о том, как США видят мир, себя и другие страны в этом мире.
сша
иран
сергей лавров, политика, сша, в мире, обострение между ираном и сша, иран, совет безопасности оон, генассамблея оон
США должны рассказать миру о своих планах – Лавров

Сейчас самое время созвать саммит постоянных членов Совбеза ООН - Лавров

13:21 08.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. США должны рассказать миру, какие у них планы и как они соотносится с ранее действовавшими нормами. Об это заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.
"Мы много говорим, что мы хотим определиться, в каком мире мы живем. Я уже тут несколько раз выступал на эту тему. Мы исходим из того, что США должны рассказать, какие у них планы и как это все соотносится с тем, что ранее определяло какие-то нормы", - сказал министр.
Лавров также напомнил, что президент России Владимир Путин уже давно предложил собрать саммит постоянных членов Совета безопасности ООН.
"Мне кажется, сейчас самое время такую идею реализовать", - отметил он.
Ранее Лавров предположил, что США в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой. По словам главы МИД РФ, давно назрел принципиальный разговор о том, как США видят мир, себя и другие страны в этом мире.
Сергей ЛавровПолитикаСШАВ миреОбострение между Ираном и СШАИранСовет безопасности ООНГенассамблея ООН
 
