США должны рассказать миру о своих планах – Лавров
США должны рассказать миру о своих планах – Лавров - РИА Новости Крым, 08.03.2026
США должны рассказать миру о своих планах – Лавров
США должны рассказать миру, какие у них планы и как они соотносится с ранее действовавшими нормами. Об это заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T13:21
2026-03-08T13:21
2026-03-08T13:21
сергей лавров
политика
сша
в мире
обострение между ираном и сша
иран
совет безопасности оон
генассамблея оон
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. США должны рассказать миру, какие у них планы и как они соотносится с ранее действовавшими нормами. Об это заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.Лавров также напомнил, что президент России Владимир Путин уже давно предложил собрать саммит постоянных членов Совета безопасности ООН."Мне кажется, сейчас самое время такую идею реализовать", - отметил он.Ранее Лавров предположил, что США в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой. По словам главы МИД РФ, давно назрел принципиальный разговор о том, как США видят мир, себя и другие страны в этом мире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в Иране Путин обсудил с президентом Ирана нападение США и Израиля Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в Иране
