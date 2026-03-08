https://crimea.ria.ru/20260308/v-krymu-vosstanovyat-dva-voennykh-pamyatnika-1153657567.html

В Крыму восстановят два военных памятника

В Крыму восстановят два военных памятника - РИА Новости Крым, 08.03.2026

В Крыму восстановят два военных памятника

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году восстановят несколько монументов памяти Великой Отечественной войны. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Государственного Совета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.Бобков убежден, что в настоящее время Россия находится в лучшем периоде за последние сто лет с точки зрения защиты исторического наследия."Мы стараемся все политические составляющие, все распри, которые были в истории нашей страны, оставить за скобками, и не разделяем историческую память на ее компоненты. Она для нас вся едина, она для нас вся ценна", - уверен депутат.В прошлом году, напомнил он, глава республики Сергей Аксенов поставил задачу, чтобы за каждым памятником был закреплен ответственный депутат муниципалитета.Он также особо отметил работу крымчан и волонтеров в сохранении памятников. По его словам, весенняя побелка монументов – "это удел всех тех, кто не являются профессионально подготовленными, но при этом своим трудом могут привести все в такой вид, что еще и 20, и 30 лет этот памятник будет вызывать те чувства, ради которых он и был поставлен".При этом он призвал не только следить за внешним состоянием памятников, но и исследовать историю родного края."Нельзя никогда добиться ожидаемого эффекта от ремонта памятника, если мы не будем знать, кто там захоронен, какая история гибели этого бойца, а есть ли там вообще захоронения или это просто памятное место. Важно, чтобы каждый из проектов сопровождался погружением в суть того, вокруг чего мы наводим порядок. Не в краске вопрос и не в граблях, а в осознании того, что ты делаешь правильное дело, помнишь и чтишь историю своих прадедов", - убежден депутат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты и школьники побелят памятники героям Отечественной войны в КрымуВ Крыму 47 улиц названы в честь героев СВОВ Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам

