В Крыму восстановят два военных памятника
В Крыму в этом году восстановят несколько монументов памяти Великой Отечественной войны. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель комитета
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году восстановят несколько монументов памяти Великой Отечественной войны. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Государственного Совета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.

"На счету Государственного совета уже десятки огромных крупных проектов. В этом году в работе мемориал в Грушевке, это место боев за Грушевский перевал. Он нормально выглядит, но морально уже устаревает. Также мы будем вести работы в Первомайском районе, в селе Гвардейское", - сказал он.

Бобков убежден, что в настоящее время Россия находится в лучшем периоде за последние сто лет с точки зрения защиты исторического наследия.

"Мы стараемся все политические составляющие, все распри, которые были в истории нашей страны, оставить за скобками, и не разделяем историческую память на ее компоненты. Она для нас вся едина, она для нас вся ценна", - уверен депутат.

В прошлом году, напомнил он, глава республики Сергей Аксенов поставил задачу, чтобы за каждым памятником был закреплен ответственный депутат муниципалитета.

"Это дало свои результаты. Я за межсезонье объезжал в Джанкойском, Нижнегорском, Кировском районах очень много монументов. Скажу вам откровенно, просто душа радуется: я не встретил ни одного в ненадлежащем состоянии", - сказал председатель комитета Госсовета Крыма.

Он также особо отметил работу крымчан и волонтеров в сохранении памятников. По его словам, весенняя побелка монументов – "это удел всех тех, кто не являются профессионально подготовленными, но при этом своим трудом могут привести все в такой вид, что еще и 20, и 30 лет этот памятник будет вызывать те чувства, ради которых он и был поставлен".

При этом он призвал не только следить за внешним состоянием памятников, но и исследовать историю родного края.

"Нельзя никогда добиться ожидаемого эффекта от ремонта памятника, если мы не будем знать, кто там захоронен, какая история гибели этого бойца, а есть ли там вообще захоронения или это просто памятное место. Важно, чтобы каждый из проектов сопровождался погружением в суть того, вокруг чего мы наводим порядок. Не в краске вопрос и не в граблях, а в осознании того, что ты делаешь правильное дело, помнишь и чтишь историю своих прадедов", - убежден депутат.
В Крыму за счет депутатов ремонтируют несколько памятников героям Великой Отечественной
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году восстановят несколько монументов памяти Великой Отечественной войны. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Государственного Совета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.
"На счету Государственного совета уже десятки огромных крупных проектов. В этом году в работе мемориал в Грушевке, это место боев за Грушевский перевал. Он нормально выглядит, но морально уже устаревает. Также мы будем вести работы в Первомайском районе, в селе Гвардейское", - сказал он.
Бобков убежден, что в настоящее время Россия находится в лучшем периоде за последние сто лет с точки зрения защиты исторического наследия.
"Мы стараемся все политические составляющие, все распри, которые были в истории нашей страны, оставить за скобками, и не разделяем историческую память на ее компоненты. Она для нас вся едина, она для нас вся ценна", - уверен депутат.
В прошлом году, напомнил он, глава республики Сергей Аксенов поставил задачу, чтобы за каждым памятником был закреплен ответственный депутат муниципалитета.
"Это дало свои результаты. Я за межсезонье объезжал в Джанкойском, Нижнегорском, Кировском районах очень много монументов. Скажу вам откровенно, просто душа радуется: я не встретил ни одного в ненадлежащем состоянии", - сказал председатель комитета Госсовета Крыма.
Он также особо отметил работу крымчан и волонтеров в сохранении памятников. По его словам, весенняя побелка монументов – "это удел всех тех, кто не являются профессионально подготовленными, но при этом своим трудом могут привести все в такой вид, что еще и 20, и 30 лет этот памятник будет вызывать те чувства, ради которых он и был поставлен".
При этом он призвал не только следить за внешним состоянием памятников, но и исследовать историю родного края.
"Нельзя никогда добиться ожидаемого эффекта от ремонта памятника, если мы не будем знать, кто там захоронен, какая история гибели этого бойца, а есть ли там вообще захоронения или это просто памятное место. Важно, чтобы каждый из проектов сопровождался погружением в суть того, вокруг чего мы наводим порядок. Не в краске вопрос и не в граблях, а в осознании того, что ты делаешь правильное дело, помнишь и чтишь историю своих прадедов", - убежден депутат.
